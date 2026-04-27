जब मुंह में पानी लाने वाला डेजर्ट बना दो देशों का दुश्मन, जानें इस अजब-गजब पेस्ट्री वॉर का इतिहास

लेकिन, उस समय के राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे मेक्सिको ने इस शिकायत को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और हर्जाना देने से साफ मना कर दिया. जब मेक्सिको सरकार ने शेफ की गुहार को अनसुना कर दिया, तो उसने फ्रांस के राजा लुई फिलिप से मदद की गुहार लगाई. यह वह दौर था जब फ्रांस अपनी अंतरराष्ट्रीय साख को मजबूत करने के लिए किसी भी बहाने की तलाश में था.