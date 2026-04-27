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जब मुंह में पानी लाने वाला डेजर्ट बना दो देशों का दुश्मन, जानें इस अजब-गजब पेस्ट्री वॉर का इतिहास

युद्ध अक्सर जमीन, धर्म या संसाधनों के लिए लड़े जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी एक पेस्ट्री के लिए युद्ध होते देखा है? साल 1838 में फ्रांस और मेक्सिको के बीच हुई एक ऐसी ही जंग ने दुनिया को हैरान कर दिया.

By : निधि पाल  | Updated at : 27 Apr 2026 10:09 AM (IST)
युद्ध अक्सर जमीन, धर्म या संसाधनों के लिए लड़े जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी एक पेस्ट्री के लिए युद्ध होते देखा है? साल 1838 में फ्रांस और मेक्सिको के बीच हुई एक ऐसी ही जंग ने दुनिया को हैरान कर दिया.

दुनिया के इतिहास में आपने तेल, जमीन और सत्ता के लिए लड़े गए कई खूनी युद्धों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि सिर्फ एक पेस्ट्री की दुकान के नुकसान के चलते दो देशों की सेनाएं आमने-सामने आ गई थीं? सुनने में यह किसी मजाक जैसा लग सकता है, लेकिन साल 1838 में फ्रांस और मेक्सिको के बीच हुई 'पेस्ट्री वॉर' इतिहास की सबसे अजीबोगरीब और वास्तविक सैन्य जंगों में से एक है. यह केवल एक कूटनीतिक विवाद नहीं था, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसने यह साबित कर दिया कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में छोटे से छोटे मुद्दे किस तरह एक बड़े युद्ध का रूप ले सकते हैं.

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इस अनूठी जंग की पृष्ठभूमि साल 1832 में तैयार हुई थी. मेक्सिको सिटी में एक फ्रांसीसी पेस्ट्री शेफ, जिसका नाम रेमोंटेल था, अपनी दुकान चलाता था. एक दिन मेक्सिकन सेना के कुछ अधिकारियों ने उसकी दुकान में घुसकर न केवल तोड़फोड़ की, बल्कि भारी लूटपाट भी मचाई. अपनी रोजी-रोटी और सम्मान के नुकसान से आहत शेफ ने मेक्सिको सरकार के पास मुआवजे की अपील की.
इस अनूठी जंग की पृष्ठभूमि साल 1832 में तैयार हुई थी. मेक्सिको सिटी में एक फ्रांसीसी पेस्ट्री शेफ, जिसका नाम रेमोंटेल था, अपनी दुकान चलाता था. एक दिन मेक्सिकन सेना के कुछ अधिकारियों ने उसकी दुकान में घुसकर न केवल तोड़फोड़ की, बल्कि भारी लूटपाट भी मचाई. अपनी रोजी-रोटी और सम्मान के नुकसान से आहत शेफ ने मेक्सिको सरकार के पास मुआवजे की अपील की.
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लेकिन, उस समय के राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे मेक्सिको ने इस शिकायत को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और हर्जाना देने से साफ मना कर दिया. जब मेक्सिको सरकार ने शेफ की गुहार को अनसुना कर दिया, तो उसने फ्रांस के राजा लुई फिलिप से मदद की गुहार लगाई. यह वह दौर था जब फ्रांस अपनी अंतरराष्ट्रीय साख को मजबूत करने के लिए किसी भी बहाने की तलाश में था.
लेकिन, उस समय के राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे मेक्सिको ने इस शिकायत को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और हर्जाना देने से साफ मना कर दिया. जब मेक्सिको सरकार ने शेफ की गुहार को अनसुना कर दिया, तो उसने फ्रांस के राजा लुई फिलिप से मदद की गुहार लगाई. यह वह दौर था जब फ्रांस अपनी अंतरराष्ट्रीय साख को मजबूत करने के लिए किसी भी बहाने की तलाश में था.
Published at : 27 Apr 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
Pastry War Pastry War History France And Mexico War

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