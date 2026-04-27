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जब मुंह में पानी लाने वाला डेजर्ट बना दो देशों का दुश्मन, जानें इस अजब-गजब पेस्ट्री वॉर का इतिहास
युद्ध अक्सर जमीन, धर्म या संसाधनों के लिए लड़े जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी एक पेस्ट्री के लिए युद्ध होते देखा है? साल 1838 में फ्रांस और मेक्सिको के बीच हुई एक ऐसी ही जंग ने दुनिया को हैरान कर दिया.
दुनिया के इतिहास में आपने तेल, जमीन और सत्ता के लिए लड़े गए कई खूनी युद्धों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि सिर्फ एक पेस्ट्री की दुकान के नुकसान के चलते दो देशों की सेनाएं आमने-सामने आ गई थीं? सुनने में यह किसी मजाक जैसा लग सकता है, लेकिन साल 1838 में फ्रांस और मेक्सिको के बीच हुई 'पेस्ट्री वॉर' इतिहास की सबसे अजीबोगरीब और वास्तविक सैन्य जंगों में से एक है. यह केवल एक कूटनीतिक विवाद नहीं था, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसने यह साबित कर दिया कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में छोटे से छोटे मुद्दे किस तरह एक बड़े युद्ध का रूप ले सकते हैं.
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Published at : 27 Apr 2026 10:09 AM (IST)
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