गर्मी में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं या सर्दी में, प्रजनन क्षमता पर मौसम का क्या होता है असर?

विशेषज्ञों का मानना है कि ठंड के मौसम में लोग घर के अंदर अधिक समय बिताते हैं, जो गर्भाधान की दर को बढ़ाने में सहायक होता है. केवल व्यवहार ही नहीं, बल्कि जैविक रूप से भी सर्दियों का मौसम प्रजनन के लिए अनुकूल माना गया है.