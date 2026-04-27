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गर्मी में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं या सर्दी में, प्रजनन क्षमता पर मौसम का क्या होता है असर?
मौसम का असर प्रजनन क्षमता पर पड़ता है. सर्दियों में बेहतर गर्भाधान होता है, जिससे जुलाई-अगस्त में जन्म दर अधिक रहती है. गर्मियों का तापमान पुरुषों की शुक्राणु गुणवत्ता को घटा सकता है.
क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके आसपास के ज्यादातर लोगों का जन्मदिन साल के एक ही खास हिस्से में आता है? यह महज एक संयोग नहीं, बल्कि इसके पीछे विज्ञान की एक दिलचस्प बात छिपी है. शोध और सांख्यिकीय के आंकड़े बताते हैं कि मौसम का हमारे प्रजनन चक्र और गर्भधारण की संभावनाओं पर गहरा असर पड़ता है. क्या सच में सर्दी का मौसम परिवार बढ़ाने के लिए बेहतर है या फिर गर्मी में पैदा होने वाले बच्चे किसी मायने में खास होते हैं? आइए, इस विज्ञान को विस्तार से समझते हैं.
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Published at : 27 Apr 2026 10:49 AM (IST)
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