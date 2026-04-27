NSG कमांडो को कितना मिलता है शराब का कोटा, इनकी कैंटीन में कितनी सस्ती होती है बोतल?
एनएसजी कमांडो को कैंटीन के जरिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं. इन विशिष्ट सुरक्षा बलों के लिए निर्धारित मासिक कोटे के तहत उन्हें प्रीमियम ब्रांड की शराब काफी रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाती है.
देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले एनएसजी कमांडो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. ब्लैक कैट के नाम से मशहूर इन जांबाज सैनिकों को उनकी विशिष्ट सेवा के बदले सरकार कई तरह की सुविधाएं देती है. इनमें से एक प्रमुख सुविधा है कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट यानी सीएसडी (CSD), जहां उन्हें दैनिक उपयोग की वस्तुओं के साथ-साथ शराब का कोटा भी रियायती दरों पर मिलता है. क्या आप जानते हैं कि इनके लिए शराब का कोटा कितना है और बाजार से यह कितनी सस्ती पड़ती है? आइए जानते हैं.
कौन हैं एनएसजी कमांडो और कैसी है उनकी सेवा?
नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी देश की एक बेहद महत्वपूर्ण और विशेष बल इकाई है. इसमें आने वाले जवान सीधे भर्ती नहीं होते, बल्कि वे भारतीय सेना और विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों से प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन पर चुने जाते हैं. चूंकि ये कमांडो अत्यंत कठिन प्रशिक्षण और जोखिम भरे ऑपरेशनों का हिस्सा होते हैं, इसलिए उन्हें विशेष जोखिम और कठिनाई भत्ता भी मिलता है, जो करीब 25,000 से 40,000 रुपये प्रति माह के बीच होता है. इनका वेतन भी पद और अनुभव के अनुसार 80,000 से लेकर 3 लाख रुपये तक हो सकता है.
क्या है शराब के कोटे का नियम?
एनएसजी कमांडो को मिलने वाला शराब का कोटा काफी व्यवस्थित होता है. आधिकारिक आंकड़ों और रिपोर्टों के मुताबिक, एक सर्विंग एनएसजी कमांडो को महीने में 10 बोतल (750ml) तक शराब का कोटा मिलता है. हालांकि, अलग-अलग स्तरों और पदों के हिसाब से इसमें बदलाव भी देखे जाते हैं. अक्सर जेसीओ के लिए 6 और अन्य जवानों के लिए 4 बोतल का मासिक कोटा निर्धारित रहता है, लेकिन मांग उठती रही है कि इसे बढ़ाकर क्रमश: 9 और 8 बोतल किया जाए. इस कोटे में भारतीय निर्मित विदेशी शराब (IMFL) से लेकर कई प्रीमियम ब्रांड तक शामिल होते हैं.
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कैंटीन में कितनी सस्ती मिलती है शराब?
एनएसजी कमांडो को कैंटीन में शराब मिलने का सबसे बड़ा कारण उस पर मिलने वाली भारी सब्सिडी है. सीएसडी कैंटीन में मिलने वाली वस्तुओं पर सरकार की ओर से भारी टैक्स छूट दी जाती है. बाजार में मिलने वाली शराब की तुलना में एनएसजी कमांडो को यह 40% से लेकर 55% तक सस्ती पड़ती है. इसका सीधा मतलब यह है कि जो बोतल सिविल बाजार में आपको 1000 रुपये में मिलती है, वही बोतल कमांडो को सीएसडी में 450 से 600 रुपये के बीच आसानी से मिल जाती है, जिससे उनके खर्चों में बड़ी बचत होती है.
प्रमुख ब्रांडों की कीमतों में अंतर
अगर कीमतों पर एक नजर डालें, तो अंतर स्पष्ट हो जाता है. उदाहरण के तौर पर, ओल्ड मॉन्क या कॉन्टेसा जैसे रम के ब्रांड कैंटीन में 165 से 180 रुपये के आसपास उपलब्ध होती है. इसी तरह ब्लेंडर्स प्राइड जैसी लोकप्रिय व्हिस्की की 750ml की बोतल सीएसडी में 420 से 480 रुपये के बीच मिल जाती है. बीयर के शौकीनों के लिए किंगफिशर स्ट्रॉन्ग (650 ml) जैसी बीयर भी केवल 90 रुपये के आसपास उपलब्ध रहती है. ये कीमतें समय और उपलब्धता के आधार पर मामूली रूप से बदल सकती हैं, लेकिन बाजार दर से इनका फासला हमेशा बड़ा रहता है.
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Source: IOCL