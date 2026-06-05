दिल्ली में कैसे खोल सकते हैं अपना रेस्टोरेंट, जानिए किन शर्तों की करनी होती है पूर्ति?

How to Open a Restaurant in Delhi: आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में हजारों लोग नौकरी की तलाश में निकलते हैं और ऐसे में कई लोग नौकरी के साथ-साथ अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना भी देखते हैं. ऐसे में रेस्टोरेंट का कारोबार आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है, जिसमें रोजाना कमाई होती रहती है, खासकर अगर बात दिल्ली जैसे बड़े शहर की करें तो यहां अपना रेस्टोरेंट खोलना कई लोगों का सपना होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में रेस्टोरेंट खोलने के लिए सरकार ने किन नियमों का पालन करना अनिवार्य बताया है? आइए आपको बताते हैं कि दिल्ली में रेस्टोरेंट खोलने के लिए किन नियमों और शर्तों का पालन करना पड़ता है.

किन दस्तावेजों और कितने खर्च की पड़ सकती है जरूरत?

अगर आप दिल्ली में अपना रेस्टोरेंट शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ अच्छी लोकेशन और स्वादिष्ट खाना ही काफी नहीं होता, बल्कि कुछ जरूरी कागजी प्रक्रियाएं भी पूरी करनी पड़ती हैं. आमतौर पर रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए सबसे पहले बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिस पर करीब 8,000 से 15,000 रुपये तक का खर्च आ सकता है. इसके अलावा खाने-पीने के कारोबार से जुड़े जरूरी लाइसेंस और मंजूरियां भी लेनी पड़ सकती हैं. पूरी प्रक्रिया में सरकारी फीस और अन्य औपचारिकताओं को मिलाकर करीब 20,000 से 60,000 रुपये तक का खर्च आ सकता है. हालांकि यदि रेस्टोरेंट में शराब परोसने की योजना है तो यह खर्च कई गुना बढ़ सकता है. सही दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया पूरी होने पर आमतौर पर 8 से 10 सप्ताह में सभी जरूरी मंजूरियां मिल सकती हैं.

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अब पहले से आसान हुई रेस्टोरेंट खोलने की राह

दिल्ली में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बताया है कि अब कोई भी व्यक्ति यदि रेस्टोरेंट, मनोरंजन पार्क, डिस्को, होटल, स्विमिंग पूल या ब्यूटी पार्लर जैसे कारोबार शुरू करना चाहता है तो उसे दिल्ली पुलिस से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी. अब दिल्ली में इन कारोबारों को शुरू करना पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है. बता दें कि पहले किसी भी रेस्टोरेंट को शुरू करने के लिए दिल्ली पुलिस से लाइसेंस और एनओसी लेने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब इस प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया गया है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि बिना किसी अनुमति के रेस्टोरेंट खोला जा सकता है. बाकी जरूरी नियमों और शर्तों का पालन करना आज भी अनिवार्य है.

रेस्टोरेंट शुरू करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

यदि आप दिल्ली में अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले सही जगह का चुनाव करना बेहद जरूरी है. आपको ऐसी लोकेशन चुननी चाहिए जहां लोगों की आवाजाही ज्यादा हो. इसके अलावा स्थानीय निकाय से जरूरी मंजूरी लेना, साफ-सफाई का ध्यान रखना और खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करना भी जरूरी होगा. ग्राहकों को साफ माहौल और अच्छी सेवा मिले, इसके लिए किचन से लेकर बैठने की व्यवस्था तक हर चीज पर ध्यान देना पड़ता है. अच्छी योजना, बेहतर प्रबंधन और नियमों का पालन करके आप दिल्ली में अपने रेस्टोरेंट के सपने को सफल कारोबार में बदल सकते हैं.

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