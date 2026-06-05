हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजरेलवे प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं होते मेडिकल स्टोर? बड़ी दिलचस्प है इसके पीछे की वजह

रेलवे प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं होते मेडिकल स्टोर? बड़ी दिलचस्प है इसके पीछे की वजह

रेलवे स्टेशनों पर अब अलग से दवा की दुकानें नहीं दिखतीं. बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने पुराने नियमों को बदलकर अन्य दुकानों को मिलाकर 'मल्टी पर्पज स्टॉल' में बदल दिया है.

By : निधि पाल | Updated at : 05 Jun 2026 04:02 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • भारतीय रेलवे प्लेटफॉर्म पर दवा की दुकानें आमतौर पर नहीं दिखतीं.
  • रेलवे ने भीड़ कम करने बहुउद्देशीय स्टॉल नीति अपनाई.
  • अब मल्टीपर्पस स्टॉलों पर सामान्य, आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध हैं.
  • आपातकाल में प्राथमिक उपचार; बड़े स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र.

भारतीय रेल से हर दिन करोड़ों लोग सफर करते हैं. आधुनिक होते दौर में आज रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के खाने-पीने से लेकर मनोरंजन और किताबों तक की सभी सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं. मगर क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि लगभग हर स्टेशन के प्लेटफॉर्म से दवाइयों की दुकानें गायब रहती हैं? शायद ही देश का कोई ऐसा रेलवे स्टेशन होगा जहां आपको अलग से कोई केमिस्ट शॉप नजर आए. इसके पीछे रेलवे का एक बेहद दिलचस्प फैसला और कड़ा नियम काम कर रहा है, जिसके बारे में आम मुसाफिर अनजान हैं.

क्या थे पुराने नियम?

स्टेशनों पर मेडिकल स्टोर न होने का मतलब यह कतई नहीं है कि यहां पहले कभी ऐसी दुकानें नहीं थीं. रेलवे के आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक, साल 2001 में रेलवे बोर्ड ने बकायदा इसके लिए नीति बनाई थी. उस समय तय किया गया था कि जिन स्टेशनों पर डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध है, वहां केमिस्ट स्टॉल के लिए ज्यादा से ज्यादा 108 वर्ग फुट की जगह दी जाएगी. वहीं, बुकस्टॉल के भीतर एक छोटा मेडिसिन कॉर्नर बनाने पर जगह की कोई पाबंदी नहीं थी. यानी पहले प्लेटफॉर्म पर अलग से दवा दुकानें अलॉट की जाती थीं.

भीड़ कम करने का नया फॉर्मूला

समय बदलने के साथ रेलवे ने अपनी नीति में बड़ा बदलाव किया और सिर्फ केमिस्ट की दुकान खोलने पर पूरी तरह रोक लगा दी. दरअसल, पहले प्लेटफॉर्म पर तीन अलग-अलग तरह की दुकानें होती थीं, जिनमें बुकस्टॉल, केमिस्ट स्टॉल और जनरल सामान की दुकानें शामिल थीं. इन अलग-अलग दुकानों के कारण प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो जाती थी और चलने-फिरने की जगह कम बचती थी. इसी भीड़भाड़ को नियंत्रित करने और जगह बचाने के लिए रेलवे ने कुछ साल पहले अपने नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया.

यह भी पढ़ें: Aamir Khan Marriage: तीसरी शादी करने जा रहे आमिर खान! जानिए इस्लाम में कितनी शादियों के बाद हराम हो जाता है निकाह?

मल्टी पर्पज स्टॉल की एंट्री

नए नियमों के तहत रेलवे ने इन तीनों तरह की दुकानों को आपस में मिलाकर एक नया कॉन्सेप्ट पेश किया, जिसे 'मल्टी पर्पज स्टॉल' (MPS) कहा जाता है. अब रेलवे सिर्फ नई दवा दुकान के लिए प्लेटफॉर्म पर अलग से कोई जगह अलॉट नहीं करता है. इन मल्टी पर्पज स्टॉल्स पर ही यात्रियों को जरूरत की किताबें, मैगजीन और रोजमर्रा के सामान के साथ-साथ दवाइयां भी मिल जाती हैं. हालांकि, इन स्टॉल्स पर केवल वही आम दवाइयां बेची जा सकती हैं, जिन्हें खरीदने के लिए किसी डॉक्टर के पर्चे यानी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है.

सिर्फ 21 स्टेशनों पर मेडिकल स्टोर

रेलवे की इस नई नीति का असर यह हुआ कि अब देश के गिने-चुने स्टेशनों पर ही पुराने नियमों वाले केमिस्ट स्टॉल बचे हैं. आंकड़ों के अनुसार, पूरे भारत में इस समय सिर्फ 21 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां अलग से स्वतंत्र मेडिकल स्टोर का संचालन हो रहा है. हालांकि, इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार अब एक नई योजना पर काम कर रही है. इसके तहत देश के बड़े ए वन (A1) श्रेणी के स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं ताकि यात्रियों को सस्ती और जरूरी दवाइयां सीधे स्टेशन परिसर में मिल सकें.

इमरजेंसी में कैसे मिलेगी मदद

अगर सफर के दौरान या प्लेटफॉर्म पर किसी यात्री की तबीयत अचानक बिगड़ जाए, तो रेलवे के पास इसके लिए एक पुख्ता इमरजेंसी सिस्टम मौजूद है. रेलवे की तरफ से ट्रेन के टीटीई (TTE), गार्ड, ट्रेन सुपरिंटेंडेंट और स्टेशन मास्टर को प्राथमिक उपचार की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है. सभी स्टेशनों पर एक मेडिकल बॉक्स हमेशा तैयार रहता है. इसके अलावा, स्टेशन मास्टर के पास पास के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों और डॉक्टरों की पूरी सूची फोन नंबर के साथ मौजूद होती है, जिससे तुरंत मदद बुलाई जा सकती है.

यह भी पढ़ें: चीन के पड़ोसियों को भाया भारत का 'ब्रह्मोस', फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया-वियतनाम में मची धूम

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 05 Jun 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
Pharmacy At Railway Station Railway Chemist Stall Rules Medicine Availability In Trains
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
रेलवे प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं होते मेडिकल स्टोर? बड़ी दिलचस्प है इसके पीछे की वजह
रेलवे प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं होते मेडिकल स्टोर? बड़ी दिलचस्प है इसके पीछे की वजह
जनरल नॉलेज
K Annamalai Quits BJP: अन्नामलाई से पहले ये नेता भी छोड़ चुके हैं बीजेपी, बनाई थी अपनी खुद की पार्टी- आज कैसे हैं उनके हाल
अन्नामलाई से पहले ये नेता भी छोड़ चुके हैं बीजेपी, बनाई थी अपनी खुद की पार्टी- आज कैसे हैं उनके हाल
जनरल नॉलेज
Aamir Khan Marriage: तीसरी शादी करने जा रहे आमिर खान! जानिए इस्लाम में कितनी शादियों के बाद हराम हो जाता है निकाह?
तीसरी शादी करने जा रहे आमिर खान! जानिए इस्लाम में कितनी शादियों के बाद हराम हो जाता है निकाह?
जनरल नॉलेज
चीन के पड़ोसियों को भाया भारत का 'ब्रह्मोस', फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया-वियतनाम में मची धूम
चीन के पड़ोसियों को भाया भारत का 'ब्रह्मोस', फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया-वियतनाम में मची धूम
Advertisement

वीडियोज

Cannes में भारत का प्रतिनिधित्व कर भावुक हुईं Nidhi Kumar Malhotra, बताया खास अनुभव
'Peddi' में Ram Charan का शानदार प्रदर्शन, क्लाइमैक्स ने छोड़ी गहरी छाप
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Breaking | Malviya Nagar Fire Update: होटल जला तो पता चला, सब मिले हैं जी! | Delhi News | Fire
Malviya Nagar Fire | Janhit: 'करप्शन' की 'आग' में पूरा परिवार खत्म! | Delhi News | Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अन्नामलाई ने छोड़ा साथ, नई पार्टी का किया ऐलान, BJP बोली- 'उनके जाने से कोई नुकसान नहीं'
अन्नामलाई ने छोड़ा साथ, नई पार्टी का किया ऐलान, BJP बोली- 'उनके जाने से कोई नुकसान नहीं'
मध्य प्रदेश
दिल्ली, मुजफ्फरपुर, नोएडा और अब इंदौर... 4 अग्निकांड और 26 मौतें, कैसे इंसानों को जिंदा जला रही आग!
दिल्ली, मुजफ्फरपुर, नोएडा और अब इंदौर... 4 अग्निकांड और 26 मौतें, कैसे इंसानों को जिंदा जला रही आग!
क्रिकेट
24 साल के इस खिलाड़ी पर गौतम गंभीर मेहरबान, AFG टेस्ट में नंबर-3 का स्पॉट फिक्स; बोले- 'उसने IPL में...'
इस खिलाड़ी पर गौतम गंभीर मेहरबान, AFG टेस्ट में नंबर-3 का स्पॉट फिक्स; बोले- 'उसने IPL में...'
बॉलीवुड
'जाओ जाकर देखो', ईशा देओल ने शेयर किया बॉबी देओल की बंदर का रिव्यू, बोलीं- 'भैया बेस्ट फॉर्म में'
ईशा देओल ने शेयर किया बॉबी देओल की बंदर का रिव्यू, बोलीं- 'भैया बेस्ट फॉर्म में'
इंडिया
6 जून से दिल्ली में मचेगा सियासी घमासान! दलित-मुस्लिम गठबंधन के लिए कांग्रेस का सबसे बड़ा दांव
6 जून से दिल्ली में मचेगा सियासी घमासान! दलित-मुस्लिम गठबंधन के लिए कांग्रेस का सबसे बड़ा दांव
विश्व
US के 'दोस्त' ने पाकिस्तान को बताया 'धोखेबाज', मध्यस्थता पर जमकर लताड़ा, कहा - 'जो खुद परेशानी...'
US के 'दोस्त' ने पाकिस्तान को बताया 'धोखेबाज', मध्यस्थता पर जमकर लताड़ा, कहा - 'जो खुद परेशानी...'
इंडिया
राज्यसभा में NDA की नजर दो-तिहाई बहुमत पर, 24 सीटों से कितना बदलेगा समीकरण, किसकी बढ़ेगी ताकत?
राज्यसभा में NDA की नजर दो-तिहाई बहुमत पर, 24 सीटों से कितना बदलेगा समीकरण, किसकी बढ़ेगी ताकत?
एग्रीकल्चर
क्या है खेत बचाओ अभियान, जिसे 1 से 30 जून देशभर में चलाने जा रही सरकार?
क्या है खेत बचाओ अभियान, जिसे 1 से 30 जून देशभर में चलाने जा रही सरकार?
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget