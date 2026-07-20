कितनी खतरनाक हैं ईरान की फतह-1 और फतह-2 मिसाइल, जानें क्या है इनकी खासियत?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom फतह-2 वायुमंडल में दिशा बदलती, इसकी पहचान करना मुश्किल है।

Iran Fattah Missile: मिडिल ईस्ट में चल रही जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है. ईरान की फतह 1 और फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों ने दुनिया का ध्यान खींचा है. इसकी वजह है उनकी काफी तेज रफ्तार से चलने, उड़ान के दौरान दिशा बदलने और आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चुनौती देने की क्षमता. ईरान इन मिसाइलों को अपने घरेलू मिसाइल प्रोग्राम में एक बड़ी कामयाबी बताता है. ईरान का यह दावा है कि यह मिसाइल इजरायल के आयरन डोम और अमेरिका में बने पैट्रियट और THAAD सिस्टम जैसे एडवांस्ड एयर डिफेंस नेटवर्क से बचकर निकल सकती है.

ईरान की पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल

ईरान ने जून 2023 में फतह 1 को आधिकारिक तौर पर पेश किया और इसे देश की पहली घरेलू स्तर पर विकसित हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बताया. ईरानी अधिकारियों के मुताबिक यह मिसाइल मैक 13 से मैक 15 की रफ्तार से चल सकती है. यानी कि ध्वनि की रफ्तार से लगभग 13 से 15 गुना तेज. इसकी अधिकतम रफ़्तार लगभग 18,500 किलोमीटर प्रति/घंटा है.

इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज लगभग 14000 किलोमीटर है. इससे यह मध्य पूर्व के बड़े हिस्से में लक्ष्यों पर हमला कर सकती है. अपनी अधिकतम रफ्तार पर यह कथित तौर पर लगभग 6 से 7 मिनट में लक्ष्य तक पहुंच सकती है. इस मिसाइल को 200 से 450 किलोग्राम वजन वाला पारंपरिक वॉरहेड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है.

इसकी सबसे बड़ी खासियत दूसरे चरण में इसका मूवेबल नोजल और सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन सिस्टम है. ईरान के मुताबिक यह तकनीक मिसाइल को उड़ान के आखिरी चरण में अपना रास्ता बदलने में सक्षम बनाती है. इससे पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में इसे रोकना काफी मुश्किल हो जाता है.

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मिसाइल प्रोग्राम का अगला चरण

फतह 2 ईरान के मिसाइल प्रोग्राम का अगला चरण है. पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल एक तय रास्ते पर चलती है लेकिन फतह 2 में कथित तौर पर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है.

लॉन्च के बाद ग्लाइड व्हीकल लगातार दिशा बदलते हुए पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर और बाहर दोनों जगह घूम सकता है. उड़ान का यह अनिश्चित रास्ता रडार सिस्टम के लिए इसके रास्ते का पता लगाना या फिर इंटरसेप्टर मिसाइल के लिए इसे रोकना काफी मुश्किल बना देता है. ईरान का यह कहना है कि इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 1400 से 1500 किलोमीटर है.

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