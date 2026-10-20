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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकोई कानून बनने में कितना समय लगता है, सड़क से संसद तक क्या प्रोसीजर?

कोई कानून बनने में कितना समय लगता है, सड़क से संसद तक क्या प्रोसीजर?

सड़क पर जनता की मांग से संसद में बहस, स्थायी समितियों की जांच और राष्ट्रपति की मंजूरी तक, जानें देश में नया कानून बनने की प्रक्रिया और इसे जमीन पर लागू होने में कितना समय लगता है

Written By : निधि पाल |  Updated at : 20 Oct 2026 11:17 AM (IST)
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भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां जनता की आवाज और संसद की शक्ति मिलकर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाती है. किसी भी नए नियम, अधिकार या सुधार को जमीन पर उतारने के लिए कानून की जरूरत होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक आम विचार, जरूरत या जनता की मांग देश का कानून कैसे बनती है. सड़क पर उठने वाले मुद्दों से लेकर संसद की मेज और राष्ट्रपति के दस्तखत तक का यह सफर बेहद व्यवस्थित और दिलचस्प है. आइए जानते हैं कि हमारे देश में कानून बनने का पूरा प्रोसीजर क्या है और इस पूरी प्रक्रिया में औसतन कितना समय लगता है.

सड़क से संसद, जनता की मांग और ड्राफ्टिंग

किसी भी कानून की नींव अक्सर संसद से बाहर सड़क पर पड़ती है. जब समाज में किसी खास बदलाव की जरूरत होती है, मीडिया में उस विषय पर बहस चलती है, या फिर जनता और सामाजिक संगठन किसी मुद्दे को लेकर आंदोलन करते हैं, तो सरकार का ध्यान उस तरफ जाता है. इसके बाद, संबंधित मंत्रालय के कानूनी एक्सपर्ट्स और कानून मंत्रालय मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं. इस शुरुआती रूप को विधेयक या बिल कहा जाता है. संसद में पेश करने से पहले इस ड्राफ्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी लेनी होती है.

लोकसभा या राज्यसभा में एंट्री

कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के बाद इस बिल को संसद के किसी भी सदन लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है. हालांकि, पैसों और टैक्स से जुड़े मामले यानी को अनिवार्य रूप से सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है. इसे बिल का प्रथम वाचन कहते हैं, जहां सिर्फ बिल को सदन के पटल पर रखा जाता है और इसके मुख्य उद्देश्यों के बारे में बताया जाता है.

संसदीय समिति की जांच और बारीकियों पर चर्चा

संसद में पेश होने के बाद कई बार बिल की बारीकियों को गहराई से जांचने के लिए उसे एक विशेष संसदीय समिति के पास भेजा जाता है. इस समिति में अलग-अलग राजनीतिक दलों के सांसद होते हैं, जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करते हैं. समिति इस मुद्दे पर आम जनता, सामाजिक संगठनों और विशेषज्ञों से भी सुझाव मांगती है. इसके बाद सदन में द्वितीय वाचन शुरू होता है, जहां बिल की एक-एक धारा पर लंबी बहस होती है और सांसद इसमें बदलाव या संशोधन के सुझाव देते हैं.

सदन से पास होना और दूसरे सदन में जाना

बहस और संशोधनों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तृतीय वाचन का चरण आता है. इसमें पूरे बिल पर सदन में वोटिंग कराई जाती है. यदि सदन में मौजूद सदस्यों का बहुमत इसके पक्ष में वोट करता है, तो बिल उस सदन से पास मान लिया जाता है. इसके बाद ठीक यही पूरी प्रक्रिया दूसरे सदन में भी दोहराई जाती है. यदि दोनों सदनों के बीच किसी बिल को लेकर असहमति या गतिरोध पैदा हो जाए, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुला सकते हैं.

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राष्ट्रपति की मुहर और कानून का रूप

जब कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से पास हो जाता है, तो उसे आखिरी मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है. भारतीय संविधान के अनुसार, जैसे ही राष्ट्रपति उस बिल पर अपने हस्ताक्षर करते हैं, वह विधेयक से बदलकर आधिकारिक रूप से देश का कानून बन जाता है. इसके तुरंत बाद सरकार इसे अपने सरकारी गजट ,राजपत्र में प्रकाशित करके देश में लागू कर देती है.

कितना समय लगता है कानून बनने में?

देश में कानून बनने की कोई एक तय समय सीमा नहीं है. यदि सरकार के पास संसद में मजबूत बहुमत है और विषय बेहद जरूरी या आपातकालीन है, तो कोई भी बिल कुछ ही दिनों या संसद के एक ही सत्र के भीतर दो से तीन हफ्ते में पास हो सकता है. वहीं, अगर मामला पेचीदा है, विपक्ष का भारी विरोध है और उसे विस्तृत समीक्षा के लिए संसदीय समिति के पास भेजा जाता है, तो चर्चा और सुझावों की इस लंबी प्रक्रिया में कई महीने या साल भर से ज्यादा का समय भी लग सकता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 20 Oct 2026 11:17 AM (IST)
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