फ्रांस में कब-कब हुए हिंसक प्रदर्शन, हर बार क्या बदला?

फ्रांस की धरती हमेशा से वैचारिक बहसों, क्रांतियों और जनआंदोलनों का मुख्य केंद्र रही है, जहां समय-समय पर सुलगता असंतोष बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरता रहा है. मौजूदा दौर में एक बार फिर राजधानी पेरिस सहित देश के कई शहर भयंकर हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की चपेट में हैं. लाखों लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और बिगड़ते हालातों के बीच राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का खुला ऐलान किया है. फ्रांस के इतिहास में ऐसे कई बड़े और ऐतिहासिक विद्रोह दर्ज हैं, जिन्होंने देश की राजनीतिक दिशा, सामाजिक ताने-बाने और शासन प्रणाली को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया.

1789 की फ्रांसीसी क्रांति

फ्रांस के इतिहास में सबसे बड़ा और दूरगामी परिवर्तन साल 1789 की महान फ्रांसीसी क्रांति के रूप में दर्ज है. उस समय देश की आम जनता अत्यधिक गरीबी, भुखमरी और भारी-भरकम करों के बोझ से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी थी, जबकि राजशाही और कुलीन वर्ग विलासिता का जीवन जी रहा था. जनता का यह गुस्सा तब फूट पड़ा जब क्रांतिकारियों ने बैस्टिल के ऐतिहासिक किले पर धावा बोल दिया. इस हिंसक और निर्णायक विद्रोह का परिणाम यह निकला कि फ्रांस में सदियों पुरानी क्रूर राजशाही का पूरी तरह पतन हो गया और देश में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के महान सिद्धांतों पर आधारित आधुनिक गणराज्य की मजबूत नींव पड़ी.

मई 1968 का छात्र और मजदूर आंदोलन

बीसवीं सदी के सातवें दशक में फ्रांस एक बार फिर बड़े राजनीतिक और सामाजिक संकट के दौर से गुजरा. मई 1968 के दौरान विश्वविद्यालयों के छात्रों ने पुरानी और रूढ़िवादी शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक नियमों तथा तत्कालीन सरकारी नीतियों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए. देखते ही देखते यह छात्र आंदोलन देशव्यापी रूप ले गया और देश के तमाम मजदूर संगठन भी अपनी मांगों के समर्थन में राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर उतर आए. इस अभूतपूर्व दबाव के कारण तत्कालीन राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल की सरकार हिल गई और देश में गहरी राजनीतिक अनिश्चितता पैदा हो गई. हालांकि बाद में नए चुनावों के जरिए राजनीतिक स्थिरता तो बहाल हुई, लेकिन इस आंदोलन ने सरकार को मजदूरों के वेतन में भारी बढ़ोतरी करने और विश्वविद्यालयों में व्यापक सुधार करने के लिए मजबूर कर दिया.

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2005 के उपनगरों के भीषण दंगे

अक्टूबर और नवंबर 2005 में पेरिस के बाहरी और गरीब उपनगरों में एक भयानक दंगा भड़क उठा, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया. इस हिंसा की मुख्य चिंगारी तब भड़की जब पुलिस से बचकर भाग रहे दो किशोरों की बिजली का करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय युवाओं में पुलिस ज्यादती, नस्लभेदी रवैये और लंबे समय से उपेक्षित बेरोजगारी के खिलाफ भयंकर गुस्सा फूट पड़ा. हालात इतने बेकाबू हो गए कि सरकार को देश के कई हिस्सों में आपातकाल घोषित करना पड़ा. इस गंभीर संकट के बाद प्रशासन ने उपनगरों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कई विशेष योजनाओं की घोषणा की, हालांकि समाज के एक वर्ग में व्याप्त गहरे तनाव और अविश्वास को पूरी तरह पाटा नहीं जा सका.

2018-2020 का 'येलो वेस्ट' आंदोलन

साल 2018 के आखिर में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की नीतियों के खिलाफ फ्रांस की सड़कों पर येलो वेस्ट (Gilet Jaunes) नाम से एक अनोखा और उग्र जनआंदोलन शुरू हुआ. सरकार द्वारा डीजल और पेट्रोल पर नए ईंधन कर बढ़ाने के फैसले और जीवन-यापन के लगातार महंगे होते खर्च ने मध्यम तथा गरीब वर्ग की कमर तोड़ दी थी, जिसके विरोध में पीले रंग की जैकेट पहने लोग सड़कों पर उतर आए. इस लगातार चलने वाले तीव्र विरोध प्रदर्शन के चलते सरकार को अंततः झुकना पड़ा. राष्ट्रपति मैक्रों की सरकार ने ईंधन टैक्स बढ़ाने की अपनी विवादास्पद योजना को पूरी तरह वापस लिया और निम्न आय वर्ग के नागरिकों को करों में राहत देने तथा न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने जैसे बड़े आर्थिक कदम उठाए.

2023 के नागरिक और युवा दंगे

जून 2023 में फ्रांस एक बार फिर गंभीर हिंसक झड़पों की चपेट में आ गया जब पेरिस के नैनटेरे उपनगर में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी की गोली से नाहेल एम. नामक एक सत्रह वर्षीय किशोर की मौत हो गई. इस घटना का वीडियो सामने आते ही देश भर के युवाओं और अल्पसंख्यक समुदायों में पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ भारी आक्रोश फैल गया. कई शहरों में सरकारी इमारतों, बसों और पुलिस स्टेशनों को निशाना बनाकर आगजनी और तोड़फोड़ की गई. इस राष्ट्रव्यापी हिंसा के बाद देश में पुलिस सुधारों, सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण और उनकी जवाबदेही को लेकर एक तीखी और लंबी राष्ट्रीय बहस छिड़ गई, जिसमें हजारों उपद्रवी किशोरों की गिरफ्तारियां भी की गईं.





2025-2026 का ताजा आर्थिक संकट



मौजूदा समय यानी सितंबर-अक्टूबर 2026 में फ्रांस एक बार फिर बदहाल होती शिक्षा व्यवस्था, स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी, आसमान छूती महंगाई और बजट में भारी-भरकम कटौती की योजनाओं के कारण भीषण संकट का सामना कर रहा है. सरकार द्वारा बजट में लगभग 44 अरब यूरो की कटौती करने के फैसले के खिलाफ छात्र और श्रमिक वर्ग सड़कों पर उतर आया है. इस लगातार बढ़ते विरोध और बार-बार प्रधानमंत्री के चेहरे बदलने से पैदा हुई राजनीतिक अस्थिरता के बीच सरकार को राजनीतिक फेरबदल करने पड़े हैं, जबकि सार्वजनिक सुरक्षा और शांति बहाल करने के लिए प्रशासन द्वारा बेहद कड़ी और सख्त कार्रवाई का दौर जारी है.

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