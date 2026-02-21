हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजMaang Tika Price: पांच ग्राम मांग टीका बनवाने में कितना आएगा खर्चा, जान लें 22 कैरेट के हिसाब से रेट?

Maang Tika Price: शादी के सीजन के दौरान सोने की कीमतों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली. इसी बीच आइए जानते हैं कि एक 5 ग्राम का मांग टीका बनवाने में कितना खर्च आएगा.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 21 Feb 2026 04:45 PM (IST)
Preferred Sources

Maang Tika Price: फरवरी 2026 में भी सोने की कीमत ऊंची बनी हुई हैं. शादी के सीजन में सोने की मांग काफी ज्यादा देखने को मिली है. अगर आप 22 कैरेट सोने में 5 ग्राम का मांग टीका बनवाने की सोच रहे हैं तो कीमत का अंदाजा लगा लेना काफी ज्यादा जरूरी है. आखरी रकम तीन मुख्य चीजों से तय होती है. सोने का रेट, मेकिंग चार्ज और जीएसटी.

सोने की कीमत का हिसाब 

वर्तमान रेट के मुताबिक 22 कैरेट सोने की कीमत ₹14,400 से ₹14,600 प्रति ग्राम के बीच है. लगभग ₹14,500 प्रति ग्राम का औसत रेट लेते हुए 5 ग्राम के सोने की बेसिक कीमत लगभग ₹72,000 से ₹73,000 तक आती है. यह ज्वेलरी की कीमत का मुख्य हिस्सा होता है और इंटरनेशनल बुलियन की कीमतों और करेंसी के उतार चढ़ाव के आधार पर रोज बदलता रहता है.

मेकिंग चार्ज और डिजाइन पर असर 

मेकिंग चार्ज कच्चे सोने की कीमत में जोड़े जाते हैं और कारीगरी और डिजाइन की मुश्किल के आधार पर अलग-अलग होते हैं. सिंपल डिजाइन के लिए ज्वेलर्स सोने की कीमत का 5% जितना चार्ज कर सकते हैं. हालांकि डिजाइनर या फिर मुश्किल मांग टीका पैटर्न पर आमतौर पर 12% से 15% बेकिंग चार्ज लगता है. कुछ प्रीमियम स्टोर में यह और भी ज्यादा हो सकता है. अगर हम ₹72,500 पर एवरेज 12% मेकिंग चार्ज मानें तो मेकिंग कॉस्ट लगभग ₹8,700 होगी. 

गोल्ड ज्वेलरी पर जीएसटी 

भारत में गोल्ड ज्वैलरी खरीदने पर जीएसटी की दो लेयर लगती है. सोने की कुल कीमत पर 3% जीएसटी लगता है और मेकिंग चार्ज पर अलग से 5% का जीएसटी लगता है. 5 ग्राम के मांग टीके की कीमत लगभग ₹72,500 है और इसमें ₹8,700 मेकिंग चार्ज लगते हैं. कुल जीएसटी लगभग ₹2700 से ₹3000 होगा. 

आखरी कीमत 

सोने की कीमत, मेकिंग चार्ज और जीएसटी को जोड़ने के बाद औसत हालात में कुल अनुमानित बिल लगभग ₹83,000 से ₹84,000 के बीच आता है. अगर आप ज्यादा मेकिंग चार्ज वाला बहुत मुश्किल डिजाइन चुनते हैं तो कीमत ₹88,000 के करीब तक पहुंच सकती है.

इसी के साथ आपको बता दें कि फाइनल बिल रोजाना सोने के रेट में उतार-चढ़ाव, हॉलमार्क प्योरिटी, ब्रांड प्रीमियम, जड़े हुए पत्थर और तय मेकिंग चार्ज के आधार पर अलग-अलग हो सकता है. शादी की खरीदारी की प्लानिंग करने वाले खरीदार अक्सर मेकिंग कॉस्ट काम करने के लिए ज्वेलर्स से तुलना करते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि यह कुल कीमत का सबसे फ्लैक्सिबल हिस्सा है.

Published at : 21 Feb 2026 04:45 PM (IST)
22 Carat Gold Maang Tika Price Gold Rate 2026
