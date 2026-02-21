हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजअमेरिका के अलावा कहां-कहां है भगवान हनुमान की प्रतिमा, टेक्सास में उठे विवाद के बीच जानिए जवाब

अमेरिका के अलावा कहां-कहां है भगवान हनुमान की प्रतिमा, टेक्सास में उठे विवाद के बीच जानिए जवाब

Hanuman Statue Texas: टेक्सास में भगवान हनुमान की प्रतिमा को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है. आइए जानते हैं कि अमेरिका के अलावा पूरी दुनिया में और कहां है भगवान हनुमान की प्रतिमा.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 21 Feb 2026 03:25 PM (IST)
Preferred Sources

Hanuman Statue Texas: शुगर लैंड में भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची मूर्ति के बारे में कंजरवेटिव एक्टिविस्ट कार्लोस टर्सियोस की टिप्पणी के बाद टेक्सास में एक नया विवाद खड़ा हो गया है. उनकी टिप्पणियों पर भारतीय अमेरिकी समुदाय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. लेकिन आपको बता दें कि टेक्सास की मूर्ति कोई अनोखी मूर्ति नहीं है. भारत के बाहर और यहां तक की यूनाइटेड स्टेट्स से भी आगे दुनिया भर के कई देशों में भगवान हनुमान की ऊंची मूर्तियां हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि अमेरिका के अलावा और कहां है भगवान हनुमान की प्रतिमा.

त्रिनिदाद और टोबैगो

कैरेबियाई देश त्रिनिदाद और टोबैगो में कारापिचाइमा में 85 फीट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा है. 2003 में लगाई गई इस प्रतिमा को वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा में से एक माना जाता है. यह प्रतिमा साउथ इंडियन द्रविड़ आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनी है. यह इस इलाके की मजबूत इंडो कैरेबियन विरासत को दिखाती है. 

कनाडा 

कनाडा में ओंटारियो के ब्रैम्पटन में हिंदू हेरिटेज मंदिर के पास हनुमान जी की 55 फीट ऊंची मूर्ति है. यह स्मारक इंडो कैनेडियन समुदाय के लिए एक बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक लैंडमार्क है. ब्रैम्पटन नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ी साउथ एशियन आबादी में से एक का घर है.

गुयाना 

गुयाना में हाल ही में 2024-25 के आसपास एस्सेकिबो कोस्ट पर सीताराम राधेश्याम मंदिर में 16 फुट की हनुमान जी की प्रतिमा लगाई गई थी. त्रिनिदाद और टोबैगो की तरह गुयाना में भी एक बड़ी इंडो गुयाना आबादी है. इनके पूर्वज कॉलोनियल पीरियड के दौरान आए थे. हिंदू मंदिर और मूर्तियां कम्युनिटी लाइफ का केंद्र बनी हुई हैं.

मलेशिया 

मलेशिया में कुआलालंपुर के पास श्री अंजनेयर मंदिर में हनुमान जी की शानदार मूर्तियां हैं. पेनांग में भक्त हनुमान जी के पवित्र पदचिन्हों की भी पूजा करते हैं. मलेशिया के हिंदू समुदाय ज्यादातर तमिल मूल के हैं और यहां पर काफी सारे हनुमान जी को समर्पित मंदिर हैं.

एक ग्लोबल कल्चरल सिंबल 

कैरेबियन से लेकर नॉर्थ अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया तक भगवान हनुमान की मूर्तियां उन इलाकों में खास पहचान बन चुकी है जहां भारतीय मूल के समुदाय मजबूत रूप से रहते हैं. इन स्मारकों को अक्सर विदेश में धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने की कोशिश करने वाले प्रवासी ग्रुप फंड करते हैं और बनाते हैं.

ये भी पढ़ें: क्या सच में होते हैं एलियंस, जानें कब-कब मिला उनकी मौजूदगी का सबूत

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 21 Feb 2026 03:25 PM (IST)
Tags :
Hanuman Statue Texas Sugar Land Controversy Trinidad Hanuman
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
अमेरिका के अलावा कहां-कहां है भगवान हनुमान की प्रतिमा, टेक्सास में उठे विवाद के बीच जानिए जवाब
अमेरिका के अलावा कहां-कहां है भगवान हनुमान की प्रतिमा, टेक्सास में उठे विवाद के बीच जानिए जवाब
जनरल नॉलेज
Aliens Existence: क्या सच में होते हैं एलियंस, जानें कब-कब मिला उनकी मौजूदगी का सबूत
क्या सच में होते हैं एलियंस, जानें कब-कब मिला उनकी मौजूदगी का सबूत
जनरल नॉलेज
क्या राष्ट्रपति ट्रंप को सजा भी सुना सकता है अमेरिकी कोर्ट, जानें वहां का संविधान?
क्या राष्ट्रपति ट्रंप को सजा भी सुना सकता है अमेरिकी कोर्ट, जानें वहां का संविधान?
जनरल नॉलेज
TV Restriction: इस देश के नागरिक नहीं देख सकते अपनी मर्जी से टीवी चैनल, जानें क्यों है यह नियम
इस देश के नागरिक नहीं देख सकते अपनी मर्जी से टीवी चैनल, जानें क्यों है यह नियम
Advertisement

वीडियोज

AI Summit Controversy: बैरिकेडिंग तोड़ कांग्रेस मुख्यालय की ओर बढ़े प्रदर्शनकारी | BJP Protest
AI Summit Controversy: प्रदर्शनकारियों के समर्थन में राहुल गांधी का पोस्ट, लिखा- 'PM Is Compromised'
Donald Trump on Tariff: ट्रंप के 10% ग्लोबल टैरिफ के बाद कौन सी चीजें होंगी मंहगी? | Trade Deal
Donald Trump on Tariff: व्यापार नीति में भारी फेरबदल!, भारत अब अमेरिका को टैरिफ देगा? | USA
India’s Crude Oil Strategy Shift? Saudi Arabia की वापसी, Russia को झटका! | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
मध्य प्रदेश
इंदौर: AI समिट में हंगामे के खिलाफ BJYM का मोर्चा, कांग्रेस मुख्यालय पर पथराव, टमाटर-संतरे फेंके
इंदौर: AI समिट में हंगामे के खिलाफ BJYM का मोर्चा, कांग्रेस मुख्यालय पर पथराव, टमाटर-संतरे फेंके
बॉलीवुड
‘टॉक्सिक’ से यश ने वसूली कितनी मोटी फीस? रकम जान कर उड़ जाएंगे होश
‘टॉक्सिक’ से यश ने वसूली कितनी मोटी फीस? रकम जान कर उड़ जाएंगे होश
क्रिकेट
पाकिस्तान, भारत से इंग्लैंड-जिम्बाब्वे तक, इन देशों ने सुपर-8 में किया क्वालीफाई; अब होगी असली जंग
पाकिस्तान, भारत से इंग्लैंड-जिम्बाब्वे तक, इन देशों ने सुपर-8 में किया क्वालीफाई; अब होगी असली जंग
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
राजस्थान
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
हेल्थ
हर बार मेकअप के साथ करा लेती हैं हेयर एक्सटेंशन, हो सकता है कैंसर
हर बार मेकअप के साथ करा लेती हैं हेयर एक्सटेंशन, हो सकता है कैंसर
यूटिलिटी
UPI से खुद-ब-खुद कट जा रही OTT की सब्सक्रिप्शन फीस, ऐसे बंद करें ऑटो-पे
UPI से खुद-ब-खुद कट जा रही OTT की सब्सक्रिप्शन फीस, ऐसे बंद करें ऑटो-पे
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget