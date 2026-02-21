अमेरिका के अलावा कहां-कहां है भगवान हनुमान की प्रतिमा, टेक्सास में उठे विवाद के बीच जानिए जवाब

Hanuman Statue Texas: शुगर लैंड में भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची मूर्ति के बारे में कंजरवेटिव एक्टिविस्ट कार्लोस टर्सियोस की टिप्पणी के बाद टेक्सास में एक नया विवाद खड़ा हो गया है. उनकी टिप्पणियों पर भारतीय अमेरिकी समुदाय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. लेकिन आपको बता दें कि टेक्सास की मूर्ति कोई अनोखी मूर्ति नहीं है. भारत के बाहर और यहां तक की यूनाइटेड स्टेट्स से भी आगे दुनिया भर के कई देशों में भगवान हनुमान की ऊंची मूर्तियां हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि अमेरिका के अलावा और कहां है भगवान हनुमान की प्रतिमा.

त्रिनिदाद और टोबैगो

कैरेबियाई देश त्रिनिदाद और टोबैगो में कारापिचाइमा में 85 फीट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा है. 2003 में लगाई गई इस प्रतिमा को वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा में से एक माना जाता है. यह प्रतिमा साउथ इंडियन द्रविड़ आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनी है. यह इस इलाके की मजबूत इंडो कैरेबियन विरासत को दिखाती है.

कनाडा

कनाडा में ओंटारियो के ब्रैम्पटन में हिंदू हेरिटेज मंदिर के पास हनुमान जी की 55 फीट ऊंची मूर्ति है. यह स्मारक इंडो कैनेडियन समुदाय के लिए एक बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक लैंडमार्क है. ब्रैम्पटन नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ी साउथ एशियन आबादी में से एक का घर है.

गुयाना

गुयाना में हाल ही में 2024-25 के आसपास एस्सेकिबो कोस्ट पर सीताराम राधेश्याम मंदिर में 16 फुट की हनुमान जी की प्रतिमा लगाई गई थी. त्रिनिदाद और टोबैगो की तरह गुयाना में भी एक बड़ी इंडो गुयाना आबादी है. इनके पूर्वज कॉलोनियल पीरियड के दौरान आए थे. हिंदू मंदिर और मूर्तियां कम्युनिटी लाइफ का केंद्र बनी हुई हैं.

मलेशिया

मलेशिया में कुआलालंपुर के पास श्री अंजनेयर मंदिर में हनुमान जी की शानदार मूर्तियां हैं. पेनांग में भक्त हनुमान जी के पवित्र पदचिन्हों की भी पूजा करते हैं. मलेशिया के हिंदू समुदाय ज्यादातर तमिल मूल के हैं और यहां पर काफी सारे हनुमान जी को समर्पित मंदिर हैं.

एक ग्लोबल कल्चरल सिंबल

कैरेबियन से लेकर नॉर्थ अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया तक भगवान हनुमान की मूर्तियां उन इलाकों में खास पहचान बन चुकी है जहां भारतीय मूल के समुदाय मजबूत रूप से रहते हैं. इन स्मारकों को अक्सर विदेश में धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने की कोशिश करने वाले प्रवासी ग्रुप फंड करते हैं और बनाते हैं.

