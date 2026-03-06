शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गुंडा और बदमाश बताया है. एबीपी न्यूज़ से बातचीत करते हुए जव्वाद ने कहा कि पूरी दुनिया उनके सामने घुटने टेक चुकी है.

उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ में बातचीत करते हुए शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहाकि आज पूरी दुनिया ट्रम्प जैसे “बदमाश और गुंडे” के सामने घुटने टेक चुकी है और दुख की बात है कि हमारा मुल्क भी इसकी खुलकर निंदा नहीं कर रहा. उनका कहना है कि धोखे से हमला किया गया, धार्मिक रहबर की हत्या कर दी गई और बच्चियों के स्कूलों तक को निशाना बनाया गया, जबकि पूरी दुनिया यह सब देखती रही.

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मुस्लिम देशों ने भी गद्दारी की और अमेरिका को अपने यहां सैन्य अड्डों के लिए जगह देकर एक छोटे से मुल्क पर हमला कराने में मदद की.

दुनिया के ताकतवर देश खामोश- मौलाना

मौलाना के मुताबिक दुनिया के ताकतवर देश खामोश हैं, जबकि पहले पूरी दुनिया अमेरिका के दबाव में थी और सिर्फ ईरान उसके खिलाफ खड़ा था, इसलिए आज उसे निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं को मार दिया गया तो अब बातचीत किससे होगी, इसलिए सबसे पहले शांति के लिए हमले रोके जाने चाहिए.

मौलाना ने यह भी कहा कि भारत का रुख सच्चाई के साथ होना चाहिए और जहां से दो पैसे मिलें उसके सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए. उनका कहना था कि ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, किसी इंसान को नहीं, और खाड़ी देश अमेरिका के गुलाम बने हुए हैं. उन्होंने कहा कि वहां हजारों भारतीय परिवार रहते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग वापस नहीं आना चाहते, उनका कहना है कि जीना है तो वहीं और मरना है तो वहीं.

अमेरिका और इजरायल सरेंडर करेंगे, तभी हालात ठीक होंगे - यासूब अब्बास

वहीं शिया धर्म गुरु मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि जिस वक्त अमेरिका और इजरायल सरेंडर करेंगे, तभी हालात ठीक होंगे. उनका कहना है कि शुरुआत उन्होंने की है और अंजाम हम करेंगे. उन्होंने कहा कि ईरान इंसानियत के लिए खड़ा है और अब अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी. मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि ईरान ने यह बता दिया है कि हमारा असली सुपर पावर अल्लाह है, अमेरिका नहीं. उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का रुख ईरान के साथ होना चाहिए और हिंदुस्तान को ईरान का साथ देते हुए इजरायल के खिलाफ बयान देना चाहिए.

जानवरों को शांति पसंद नहीं होती - शिया धर्म गुरु मौलाना सैफ अब्बास

शिया धर्म गुरु मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि जिसे इंसानियत पसंद है वह शांति चाहता है, लेकिन जानवरों को शांति पसंद नहीं होती और दो जानवरों-अमेरिका और इजरायल-को भी शांति पसंद नहीं है. उन्होंने कहा कि अमेरिका को बिना शर्त जंग खत्म करनी चाहिए, जबकि ईरान अपने ऊपर हुए हमलों का जवाब देता रहेगा. उन्होंने कहा कि ट्रम्प ने गलत नम्बर डायल किया है. मौलाना सैफ अब्बास ने भारत के रुख को मायूस करने वाला बताया और कहा कि भारत शांति पसंद करने वाला देश है, लेकिन इस मामले में उसने उल्टा किया.

उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू से बात की, लेकिन संवेदना तक व्यक्त नहीं की. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए कहा कि अटल जी सबके महबूब थे क्योंकि वह इंसाफ की बात करते थे. मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि ईरान ने खाड़ी देशों की किसी जनता को निशाना नहीं बनाया, बल्कि अमेरिका के ठिकानों पर हमला किया और उसके निशाने पर अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं.