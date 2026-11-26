Household Cooking Air Pollution: अक्टूबर-नवंबर का महीना आते ही हर साल दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है. इस क्षेत्र में सर्दियों भर प्रदूषण इतना हावी रहता है कि लोगों का खुले में सांस लेना दूभर हो जाता है. सरकार हो या हम और आप सभी को लगता है कि यह गाड़ियों की वजह है या फिर खेतों में पराली जलाने की वजह से हो रहा है. लेकिन CEEW यानि काउंसिल ऑन एनर्जी एनवोर्मेन्ट एंड वॉटर संस्था ने एक रिपोर्ट जारी की है. इन्होंने भारत में सालभर बढ़ने वाले प्रदूषण का अहम कारक जो बताया है, वह हैरान करने वाला है.

CEEW का कहना है कि भारत में साल भर होने वाले PM 2.5 प्रदूषण का एक बड़ा हिस्सा हमारे घरों से निकलता है और इस घरेलू हिस्से का 80 फीसदी तो रसोई से निकलता है. आइए जानें कि यह रिपोर्ट और क्या बताती है.

CEEW ने रिपोर्ट में क्या बताया?

इस रिपोर्ट में जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने का पीएम 2.5 उत्सर्जन दिखाया गया है. ग्राफ में आठ अलग-अलग स्रोतों को अलग रंगों के जरिए दिखाया है, जिसमें घरों से निकलने वाला धुआं, फसल के अवशेष जलाना, सड़क की धूल, ट्रैक्टर और पंप, गैसोलीन, डीजल और सीएनजी, औद्योगिक स्रोत और थर्मल पावर प्लांट शामिल हैं. पूरे साल के आंकड़े देखें जाएं तो दिखता है कि कुल पीएम 2.5 प्रदूषण का लगभग आधा हिस्सा घरों से निकलता है और उसका 80 फीसदी रसोईं से होता है. सर्दी के महीनों में प्रदूषण का कुल स्तर काफी ऊंचा होता है, लेकिन बीच में थोड़ा नीचे आता है. लेकिन इसमें घरों की हिस्सेदारी पूरे साल बनी रहती है.

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रसोईं प्रदूषण के लिए कैसे जिम्मेदार?

इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम 2.5 का 80 फीसदी हिस्सा घर में खाना पकाने की वजह से होता है. यानि जब हम घर में गैस या चूल्हा जलाते हैं तो इसका असर सिर्फ घर के अंदर ही नहीं रहता है, बल्कि बाहर की हवा को भी भारी मात्रा में खराब करता है.

वहीं दूसरी ओर पराली जलाने का असर साल के कुछ महीनों में जरूर दिखाई देता है, लेकिन इससे भी ज्यादा योगदान गाड़ियों का ईंधन, सड़क की धूल, बिजली घर और कारखाने हर महीने अपना योगदान देते हैं. फिर भी रसोईं से जुड़ा धुआं प्रदूषण बढ़ाने की एक अहम वजह है.

तो साफ हवा के लिए क्या करें?

अगर वाकई हम देश को साफ हवा देना चाहते हैं कि तो मौसमी कारकों के साथ-साथ घरों की रसोईं पर भी गंभीर ध्यान देने की जरूरत है. जब घरों में खाना पकाने के लिए साफ ईंधन और बेहतर व्यवस्था पहुंचेगी तो पूरे साल हवा पर पड़ने वाला प्रदूषण का बोझ बेहद कम हो सकता है.

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