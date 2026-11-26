Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारतीय रेलवे का मेन्यू बोर्ड, IRCTC, जोनल रेलवे मिलकर तय करते।

IRCTC बोर्ड की निर्धारित कीमतों में भोजन विकल्प तैयार करता है।

यात्री पसंद, क्षेत्रीय व्यंजन और विशेष आहार का मेन्यू में ध्यान।

1 नवंबर 2026 से वंदे भारत स्लीपर में नया कॉम्पैक्ट मेन्यू।

Indian Railways Food Menu: भारतीय रेलवे की ट्रेनों में खाने का मेन्यू कई अधिकारियों द्वारा मिलकर तय किया जाता है. रेलवे बोर्ड खान-पान से जुड़ी नीति और कीमत तय करता है जबकि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन इन नियमों के दायरे में रहकर खान-पान की सेवाओं का प्रबंधन करता है और मेन्यू तैयार करता है. इसमें जोनल रेलवे की भी भूमिका होती है. खासकर क्षेत्रीय व्यंजनों और अलग से बेचे जाने वाले कुछ खाद्य पदार्थों के मामले में.

रेलवे का मेन्यू कैसे तैयार होता है?

आईआरसीटीसी का मुख्य काम ट्रेनों में खाना उपलब्ध कराना है. जिन ट्रेनों में खाने का खर्च पहले से ही टिकट की कीमत में शामिल होता है उनमें आईआरसीटीसी रेलवे बोर्ड द्वारा तय की गई कीमतों के दायरे में रहकर मेन्यू तैयार करता है. यह मेन्यू यात्रियों की पसंद और ट्रेन की श्रेणी के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है.

रेलवे बोर्ड खान-पान से जुड़ी नीति और कीमतों को तय करता है. यह बात राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत जैसी उन ट्रेनों के लिए खास तौर से लागू होती है जिनमें खाने का खर्चा टिकट की कीमत में शामिल होता है. इस वजह से आईआरसीटीसी को तय कीमतों की सीमा के अंदर ही खाने के ऑप्शन की योजना बनानी होती है.

क्षेत्रीय व्यंजनों और अलग-अलग चुने जा सकने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में फैसला लेने में जोनल रेलवे का भी योगदान होता है. मंत्रालय के मुताबिक उन्हें क्षेत्रीय व्यंजन और अलग से बेचे जाने वाले कुछ खास खाद्य पदार्थों की कीमतों को तय करने का अधिकार है. किफायती भोजन के लिए भी एक तय सिस्टम है. आम और बजट श्रेणी के यात्राओं के लिए जनता मील मेन्यू और उसकी कीमत रेलवे बोर्ड द्वारा तय की जाती है.

मेन्यू किन बातों से तय होता है?

यात्रियों की पसंद के आधार पर मेन्यू मैं क्षेत्रीय व्यंजन और मौसमी खाद्य पदार्थ शामिल किए जा सकते हैं. खान-पान की व्यवस्था में खास आहार संबंधी जरूरतों का भी ध्यान रखा जाता है. जैसे डायबिटीज के मरीजों के लिए भोजन, बच्चों के लिए खाना, जैन भोजन और मोटे अनाज से बनी चीजें.

खाने की गुणवत्ता, ताजगी और साफ-सफाई सबसे जरूरी होती है. तय मील ट्रे के अलावा यात्री अलग-अलग व्यंजन और ब्रांडेड पैकेटबंद खाना भी खरीद सकते हैं.

यह भी पढ़ें: पीले रंग के ही क्यों होते हैं बैरिकेड्स, क्या है इसकी वजह?

वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का मेन्यू क्यों बदला गया?

1 नवंबर 2026 से आईआरसीटीसी ने तीन वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, मुंबई बेंगलुरु, हावड़ा कामाख्या और नई दिल्ली वाराणसी में एक कंपैक्ट मेन्यू कार्यक्रम की शुरुआत की. इस कार्यक्रम के लिए भोजन तैयार करने वाले साझेदारों में मेफेयर ग्रुप, ताजसैट्स और सरोवर पोर्टिको शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: हिंदू या मुस्लिम... किस धर्म के लोगों को मौत का खतरा ज्यादा?