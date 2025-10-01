कितने रुपये कमाने पर अरबपतियों की लिस्ट में आता है नाम, क्या हैं इसके नियम?

देश और दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनकी संपत्ति हजारों करोड़ रुपये है. हाल ही में HURUN India Rich List 2025 ने भारत में अमीरों की लिस्ट जारी की है जिसमें एक बार फिर अंबानी और अडानी की बादशाहत बरकरार रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरबपतियों की लिस्ट में आने के लिए कितना पैसा आपके पास होना चाहिए और किन मानकों पर ये सब तय होता है? आइए आज आपको विस्तार से बताते हैं कि देश में कौन अमीर है कौन अरबपति और करोड़ पति है यह सब तय होता है. और कितने रुपये कमाने के बाद आपका भी नाम इन लोगों की लिस्ट से जुड़ सकता है.

अरबपतियों की लिस्ट में आने के लिए कितनी होनी चाहिए कुल संपत्ति

आपको बता दें कि भारत में अरबपतियों की लिस्ट में शामिल होने के लिए आपकी कुल संपत्ति कम से कम 1 अरब अमेरिकी डॉलर होनी चाहिए. भारतीय रुपयों में अगर ये आंकड़ा देखें तो आपकी संपत्ति लगभग 8, 300 करोड़ रुपये होनी चाहिए. यानी आपको केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अरबपति कहलाने के लिए कम से कम 8,300 करोड़ से 8,800 करोड़ रुपये की नेटवर्थ रखनी होगी. भारत में अरबपतियों की लिस्ट Forbs, Hurun Report जैसी संस्थाएं जारी करती हैं. तो कुल मिलाकर बात ये है कि अगर आपके पास 100, 200, 500 करोड़ भी हैं तो आप अमीर हो सकते हैं लेकिन अरबपति बनने के लिए आपको 8 हजार करोड़ रुपये से ऊपर ही चाहिए होंगे.

कैसे तय होता है अरबपतियों की लिस्ट में आपका नाम

अरबपतियों की लिस्ट में आने के लिए कोई आधिकारिक सरकारी प्रोसेस या रजिस्ट्रेशन जैसा कोई नियम नहीं है. ये सब रिसर्च एजेंसियां और मैगजीन करती हैं. अरबपति हमेशा कुल संपत्ति के आधार पर तय किया जाता है जिसमें उसकी कंपनी के शेयरों का मूल्य, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, कैश, बिजनेस वैल्यू आदि शामिल होते हैं. इसके अलावा Liabilities भी घटा दी जाती हैं. कुल मिलाकर अरब पति बनने के लिए 100 करोड़ डॉलर आपके पास होने चाहिए, बाकी का काम रिसर्च कंपनी और मैगजीन कर लेती हैं.

