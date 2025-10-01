हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
US Submarines: अमेरिका के पास सबसे ताकतवर सबमरीन कौन-सी, कितनी है ये खतरनाक?

US Submarines: अमेरिका के पास सबसे ताकतवर सबमरीन कौन-सी, कितनी है ये खतरनाक?

US Submarines: अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर पनडुब्बियां हैं. आइए जानते हैं इन पनडुब्बियों की ताकत और खासियत के बारे में पूरी जानकारी.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 01 Oct 2025 03:53 PM (IST)
US Submarines: अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर पनडुब्बियां हैं. आइए जानते हैं इन पनडुब्बियों की ताकत और खासियत के बारे में पूरी जानकारी.

US Submarines: अमेरिकी नौसेना के पास दुनिया की सबसे ताकतवर पनडुब्बियां हैं. इनमें न्यूक्लियर पावर, स्टेल्थ और फायर पावर की शानदार ताकत है. ये पनडुब्बियां ओहियो क्लास की हैं. ये पनडुब्बियां अमेरिका को वैश्विक परमाणु सुरक्षा बनाए रखने के साथ-साथ दुनिया में कहीं पर भी हमला करने की क्षमता देती हैं. आइए जानते हैं इनकी खासियत.

ओहियो क्लास को दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी क्लास में से एक माना जाता है. ये काफी लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं. साथ ही इनकी न्यूक्लियर पावर और मिसाइल क्षमता इसे समुद्र की सतह के नीचे छुपकर विनाशकारी हमले करने की ताकत देती है.
ओहियो क्लास को दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी क्लास में से एक माना जाता है. ये काफी लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं. साथ ही इनकी न्यूक्लियर पावर और मिसाइल क्षमता इसे समुद्र की सतह के नीचे छुपकर विनाशकारी हमले करने की ताकत देती है.
अमेरिका 18 ओहियो क्लास पनडुब्बियों को चलाता है. इनमें से 14 बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां है जो परमाणु सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है. इसी के साथ चार गाइडेड मिसाइल पनडुब्बियां है जो सटीक हमले कर सकती हैं.
अमेरिका 18 ओहियो क्लास पनडुब्बियों को चलाता है. इनमें से 14 बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां है जो परमाणु सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है. इसी के साथ चार गाइडेड मिसाइल पनडुब्बियां है जो सटीक हमले कर सकती हैं.
बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां 24 ट्राइडेंट II डी5 मिसाइल को लेकर जाती हैं, जिनमें से हर एक अपने साथ कई परमाणु हथियार ले जा सकती है. इसी के साथ गाइडेड मिसाइल पनडुब्बियां 154 टोमाहॉक मिसाइलों से लैस है.
बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां 24 ट्राइडेंट II डी5 मिसाइल को लेकर जाती हैं, जिनमें से हर एक अपने साथ कई परमाणु हथियार ले जा सकती है. इसी के साथ गाइडेड मिसाइल पनडुब्बियां 154 टोमाहॉक मिसाइलों से लैस है.
भविष्य में अमेरिका कोलंबिया क्लास पनडुब्बियां भी लाने वाला है. ये पनडुब्बियां ओहियो क्लास की जगह लेने के लिए विकसित की जा रही हैं.
भविष्य में अमेरिका कोलंबिया क्लास पनडुब्बियां भी लाने वाला है. ये पनडुब्बियां ओहियो क्लास की जगह लेने के लिए विकसित की जा रही हैं.
कोलंबिया क्लास 2031 तक अमेरिका के बेड़े में शामिल हो सकती हैं.
कोलंबिया क्लास 2031 तक अमेरिका के बेड़े में शामिल हो सकती हैं.
कोलंबिया क्लास इतनी ताकतवर होगी कि वह वैश्विक शांति संतुलन को बदल सकती हैं. ये पनडुब्बियां एडवांस्ड परमाणु मिसाइल सिस्टम के साथ लैस होंगी .
कोलंबिया क्लास इतनी ताकतवर होगी कि वह वैश्विक शांति संतुलन को बदल सकती हैं. ये पनडुब्बियां एडवांस्ड परमाणु मिसाइल सिस्टम के साथ लैस होंगी .
Published at : 01 Oct 2025 03:53 PM (IST)
