ओहियो क्लास को दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी क्लास में से एक माना जाता है. ये काफी लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं. साथ ही इनकी न्यूक्लियर पावर और मिसाइल क्षमता इसे समुद्र की सतह के नीचे छुपकर विनाशकारी हमले करने की ताकत देती है.