US Submarines: अमेरिका के पास सबसे ताकतवर सबमरीन कौन-सी, कितनी है ये खतरनाक?
US Submarines: अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर पनडुब्बियां हैं. आइए जानते हैं इन पनडुब्बियों की ताकत और खासियत के बारे में पूरी जानकारी.
US Submarines: अमेरिकी नौसेना के पास दुनिया की सबसे ताकतवर पनडुब्बियां हैं. इनमें न्यूक्लियर पावर, स्टेल्थ और फायर पावर की शानदार ताकत है. ये पनडुब्बियां ओहियो क्लास की हैं. ये पनडुब्बियां अमेरिका को वैश्विक परमाणु सुरक्षा बनाए रखने के साथ-साथ दुनिया में कहीं पर भी हमला करने की क्षमता देती हैं. आइए जानते हैं इनकी खासियत.
Published at : 01 Oct 2025 03:53 PM (IST)
