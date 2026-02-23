हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जनरल नॉलेज
ड्रग लॉर्ड एल मेंचो पर कितने करोड़ का था इनाम, जानें अब किसे मिलेगी यह रकम?

ड्रग लॉर्ड एल मेंचो पर कितने करोड़ का था इनाम, जानें अब किसे मिलेगी यह रकम?

एल मेंचो पर करोड़ों रुपये का इनाम था, अब सवाल है कि उसकी मौत के बाद यह रकम आखिर किसको मिलेगी. इनाम जिंदा गिरफ्तारी के लिए घोषित किया गया था. आइए इस बारे में जानते हैं.

By : निधि पाल | Updated at : 23 Feb 2026 02:14 PM (IST)
दुनिया के मोस्ट वांटेड ड्रग लॉर्ड्स में शामिल एक नाम एल मेंचो. उसके सिर पर करोड़ों रुपये का इनाम था, उसे पकड़ने के लिए कई एजेंसियां सालों से लगी थीं. फिर अचानक खबर आई कि वह मारा गया है. ऐसे में सवाल उठता है, जिस अपराधी पर करोड़ों रुपये का इनाम था, अब वह रकम किसे मिलेगी? क्या किसी मुखबिर को फायदा होगा या सरकार की तिजोरी में ही रह जाएगी? आइए समझें.

कौन था एल मेंचो?

नेमेसियो रुबेन ओसेगुएरा सर्वेंटेस, जिसे दुनिया एल मेंचो के नाम से जानती थी, मेक्सिको के सबसे ताकतवर ड्रग कार्टेल में से एक का सरगना था. वह Jalisco New Generation Cartel यानी CJNG का प्रमुख था. यह कार्टेल मेथामफेटामाइन, हेरोइन और फेंटेनिल जैसे खतरनाक ड्रग्स की तस्करी के लिए कुख्यात रहा है. एल मेंचो को लंबे समय से अमेरिका और मेक्सिको की एजेंसियां तलाश रही थीं. वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वांछित अपराधियों की सूची में शामिल था. 

कैसे हुई मौत?

मेक्सिको के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पश्चिमी राज्य जलिस्को में सेना के एक ऑपरेशन के दौरान एल मेंचो गंभीर रूप से घायल हो गया था. गोलीबारी में उसे चोट लगी और हेलीकॉप्टर से मेक्सिको सिटी ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई. उसकी मौत की पुष्टि के बाद जलिस्को समेत कई इलाकों में हिंसक घटनाएं सामने आईं. गाड़ियों में आगजनी और सड़क जाम जैसी घटनाएं हुईं. अधिकारियों का कहना है कि कार्टेल से जुड़े लोगों ने प्रतिक्रिया में उपद्रव किया. 

कितने करोड़ का था इनाम?

एल मेंचो पर अमेरिकी सरकार ने 10 मिलियन डॉलर यानी करीब 136 करोड़ रुपये का इनाम घोषित किया था. यह इनाम उस व्यक्ति या सूचना देने वाले के लिए था, जो उसकी गिरफ्तारी में मदद करता. अमेरिका ने उसके कार्टेल CJNG को आतंकवादी संगठन की श्रेणी में भी रखा था. उसे अमेरिका में ड्रग तस्करी और संगठित अपराध के कई मामलों में आरोपी माना जाता था.

अब किसे मिलेगी इनाम की रकम?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब किसी अपराधी पर इनाम घोषित किया जाता है, तो वह आम तौर पर गिरफ्तारी या ऐसी सूचना के बदले दिया जाता है, जिससे उसे जिंदा पकड़ा जा सके. एल मेंचो की मौत सेना के सीधे ऑपरेशन में हुई है. ऐसी स्थिति में आम तौर पर इनाम की रकम किसी निजी व्यक्ति या मुखबिर को नहीं दी जाती है, जब तक कि किसी की दी गई विशेष जानकारी से ऑपरेशन संभव न हुआ हो. 

मौजूदा जानकारी के मुताबिक, इस मामले में 136 करोड़ रुपये की इनामी राशि किसी को नहीं मिलेगी. इनाम की घोषणा का मकसद उसे जिंदा पकड़ना था ताकि कानूनी प्रक्रिया पूरी हो सके. 

यह भी पढ़ें: Mexico Drug Law: मेक्सिको में ड्रग तस्करी पर कितनी मिलती है सजा, क्या है यहां का कानून?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 23 Feb 2026 02:14 PM (IST)
El Mencho Drug Lord El Mencho
