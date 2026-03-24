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बिजली बिल कम करने के आसान तरीके, हर महीने बचेंगे इतने रुपये

Electricity Savings Tips: बिजली बिल कम करना अब आसान है. कुछ स्मार्ट आदतें और सही उपकरण इस्तेमाल करने से हर महीने खर्च कम होगा और काफी रुपये बचाए जा सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 24 Mar 2026 05:54 PM (IST)
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Electricity Savings Tips: देश में इन दिनों गर्मियां पड़नी शुरू हो चुकी हैं और घरों में एसी, पंखे, कूलर पूरे जोर पर चलने लगे हैं. बाहर धूप तेज है और घर के अंदर ठंडक पाने के लिए हर कोई इन मशीनों पर निर्भर हो गया है. इसका सीधा असर बिजली के बिल पर पड़ रहा है और महीने के आखिर में बिल देखकर हर कोई हैरान रह जाता है. कुछ लोग कहते हैं कि गर्मियों में बचत करना मुश्किल है.

लेकिन सच यह है कि थोड़े स्मार्ट तरीके अपनाकर आप हर महीने अपने बिल में अच्छी खासी बचत कर सकते हैं. बस जरूरत है सही आदतों और छोटे बदलावों की. जो न सिर्फ बिजली बचाते हैं बल्कि घर का माहौल भी आरामदायक रखते हैं. आज हम आपको बताएंगे कुछ आसान और असरदार तरीके जिनसे आपका बिजली बिल घटेगा और रुपयों की बचत भी होगी.

एसी और कूलर का स्मार्ट इस्तेमाल

एसी और कूलर गर्मियों में सबसे ज्यादा बिजली खाते हैं. अगर आप एसी का तापमान 24-26 डिग्री पर सेट करें और जरूरत के हिसाब से चलाएं, तो बिजली बचत बहुत बढ़ जाएगी. कमरे में पर्दे या ब्लाइंड्स बंद रखें जिससे ठंडी हवा ज्यादा समय तक बनी रहे. कूलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी समय पर बदलें और फिल्टर साफ रखें. एसी या कूलर को लंबे समय तक खुला न छोड़ें और रात में टाइमर इस्तेमाल करें. इससे न सिर्फ बिजली बचती है बल्कि मशीन की लाइफ भी लंबी होती है.

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लाइट और पंखों में बदलाव

घर में आम बल्ब की बजाय LED बत्तियां इस्तेमाल करें. यह लगभग 80% कम बिजली खपत करती हैं. पंखों को लगातार हाई स्पीड पर चलाने की बजाय स्टेप मोड या टाइमर पर रखें. कमरे में जब जरूरत न हो तो लाइट ऑफ करें. कुछ लोग पंखों को एसी के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं. ध्यान रहे कि दोनों को जरूरत के हिसाब से ही चलाएं. ऐसा करने से हर महीने 300-500 रुपये की बचत आसानी से हो सकती है. छोटे बदलाव बिल में बड़ा फर्क डालते हैं.

इतनी हो सकती है बचत

टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और चार्जिंग डिवाइस अक्सर स्टैंडबाय मोड में रहते हैं. इन्हें प्लग से अलग करना आसान तरीका है बिजली बचाने का. फ्रिज में ओवरफिलिंग न करें और दरवाजा लंबे समय तक खुला न रखें. मोबाइल और लैपटॉप को जरूरत के समय ही चार्ज करें और चार्जिंग के बाद तुरंत निकाल दें. वॉशिंग मशीन या मिक्सर जैसे उपकरण भी इस्तेमाल के बाद प्लग से हटा दें. यह छोटे-छोटे कदम मिलकर हर महीने 500-600 रुपये की बचत कर सकते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 24 Mar 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
Electricity Bill Utility News Electricity Saving
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