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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर 2' के लिए साउथ में सिरदर्द बनीं ये 3 फिल्में, बंपर कमाई से किया बेहाल

'धुरंधर 2' के लिए साउथ में सिरदर्द बनीं ये 3 फिल्में, बंपर कमाई से किया बेहाल

'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर रही है. हिंदी में तो फिल्म छप्परफाड़ कमाई कर रही है. हालांकि, साउथ में धुरंधर को कड़ी टक्कर मिल रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 24 Mar 2026 06:27 PM (IST)
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आदित्य धर की 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है. फिल्म ने दुनियाभर में 800 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. हर दिन फिल्म नए रिकॉर्ड बना रही है. हिंदी भाषा में तो फिल्म के शोज हाउसफुल जा रहे हैं. हालांकि, साउथ में फिल्म का कलेक्शन कम है. मलयालम और कन्नड़ में तो फिल्म का हाल बुरा है. वहीं साउथ की तीन फिल्में 'धुरंधर 2' को कड़ी टक्कर दे रही है.  

उस्ताद भगत सिंह का कलेक्शन
Sacnilk के मुताबिक, उस्ताद भगत सिंह ने पहले दिन 34.75 करोड़ का बिजनेस किया था. दूसरे दिन फिल्म ने 9 करोड़ कमाए. तीसरे दिन फिल्म ने 9.10 करोड़ का बिजनेस किया. चौथे दिन फिल्म ने 7.50 करोड़ कमाए. पांचवें दिन फिल्म ने 2.50 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म ने 5 दिनों में 62.85 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म सिर्फ तेलुगू भाषा में रिलीज हुई है.

आड़ू 3 की बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्मेंस

आड़ू 3 ने पहले दिन 5.95 करोड़ से ओपनिंग की थी. फिल्म ने दूसरे दिन 6.30 करोड़ कमाए. तीसरे दिन फिल्म ने 7.15 करोड़ का कलेक्शन किया था. चौथे दिन फिल्म ने 7.10 करोड़ कमाए. पांचवें दिन फिल्म ने 3.30 करोड़ कमाए. फिल्म ने पांच दिनों में टोटल 29.8 करोड़ की कमाई कर ली है. ये फिल्म सिर्फ मलयालम में रिलीज हुई है.

यूथ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

वहीं यूथ की बात करें तो फिल्म ने 3.60 करोड़ से ओपनिंग की थी. दूसरे दिन फिल्म ने 3.50 करोड़ कमाए थे. तीसरे दिन फिल्म ने 4.90 करोड़ का कलेक्शन किया था. चौथे दिन फिल्म ने 5.25 करोड़ कमाए. पांचवें दिन फिल्म ने 2.40 करोड़ कमाए. फिल्म ने पांच दिन में 19.65 का बिजनेस किया है. फिल्म सिर्फ तमिल भाषा में रिलीज हुई है.

धुरंधर 2

वहीं धुरंधर की बात करें तो फिल्म ने साउथ लैंग्वेज (कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगू) में पहले दिन 3.45, दूसरे दिन 1.78 करोड़, तीसरे दिन फिल्म ने 8 करोड़ का कलेक्शन किया था. चौथे दिन फिल्म ने 7.85 करोड़, पांचवें दिन फिल्म ने 5 करोड़ कमाए.

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Published at : 24 Mar 2026 06:27 PM (IST)
Tags :
Youth Dhurandhar 2 Ustaad Bhagat Singh Aadu 3
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