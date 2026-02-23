हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mexico Drug Law: मेक्सिको में ड्रग तस्करी पर कितनी मिलती है सजा, क्या है यहां का कानून?

Mexico Drug Law: मेक्सिको में ड्रग तस्करी पर कितनी मिलती है सजा, क्या है यहां का कानून?

Mexico Drug Law: हाल ही में मेक्सिको से देश के सबसे वांटेड लीडर में से एक एल मेंचो की मौत की खबर सामने आ रही है. आइए जानते हैं कि मेक्सिको में ड्रग तस्करी पर कितनी सजा मिलती है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 23 Feb 2026 01:13 PM (IST)
Mexico Drug Law: मेक्सिको में देश के सबसे वांटेड कार्टेल लीडरों में से एक एल‌ मेंचो  की मौत की खबरों के बाद फिर से अस्थिरता देखी जा रही है. एक मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान उसकी कथित मौत से मेक्सिको के कई राज्यों में हिंसा भड़क गई है. इसी बीच मेक्सिको में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है जिसमें भारतीय नागरिकों से अलर्ट रहने और आसपास के बारे में जागरूक रहने की अपील की गई है. आइए जानते हैं कि मेक्सिको में ड्रग तस्करी पर कितनी सजा मिलती है और वहां पर कैसा कानून है.

ड्रग अपराधों को कंट्रोल करने वाला कानूनी ढांचा 

मेक्सिको में ड्रग से जुड़े अपराध मुख्य रूप से फेडरल पीनल कोड और जनरल हेल्थ लॉ के तहत आते हैं. यह कानून गैर कानूनी नशीले पदार्थ के प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैफिकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कड़ी सजा देते हैं. सजा अपराध के लेवल, शामिल ड्रग के टाइप और अपराध के ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क से जुड़े होने के आधार पर अलग-अलग होती है. 

ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए जेल की सजा 

मैक्सिकन कानून के तहत गैर कानूनी ड्रग्स की ट्रैफिकिंग, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन या सप्लाई करने पर 10 से 25 साल तक की जेल हो सकती है. कोर्ट जेल के साथ-साथ भारी फाइनेंशियल पेनल्टी भी लगाती है. जब ज्यादा क्वांटिटी या ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल स्ट्रक्चर शामिल होते हैं तो सजा और भी मुश्किल हो जाती है.

बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट से जुड़े मामलों में सजा 60 साल तक की जेल हो सकती है. मेक्सिको का जस्टिस सिस्टम कार्टेल लेवल के ऑपरेशन को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा मानता है और सजा उस गंभीरता को दिखाती है.

शामिल सरकारी अधिकारियों के लिए सजा 

अगर कोई पुलिस अधिकारी, मिलिट्री का आदमी व सरकारी कर्मचारी ड्रग ट्रैफिकिंग की एक्टिविटी में शामिल पाया जाता है तो एक्स्ट्रा सजा मिलती है. ड्रग अपराध के लिए मुख्य सजा के अलावा सरकारी कर्मचारियों को 5 साल तक की एक्स्ट्रा जेल और सरकारी पद से डिसक्वालिफिकेशन हो सकता है.

छोटे लेवल पर ड्रग्स की डीलिंग 

मेक्सिको बड़े लेवल पर ट्रैफिकिंग और छोटे रिटेल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन के बीच फर्क करता है. इसे आमतौर पर नार्कोमेन्यूडियो कहा जाता है. छोटे लेवल के डीलरों को 4 से 8 साल तक की जेल हो सकती है. हालांकि इस लेवल पर भी बार-बार जुर्म करने या ऑर्गेनाइज्ड क्राईम से लिंक होने पर और भी कड़ी सजा हो सकती है. 

पर्सनल इस्तेमाल के लिए कम मात्रा में ड्रग्स रखना 

2009 में मेक्सिको ने नार्कोमेन्यूडियो सुधार शुरू किया. इसमें पर्सनल इस्तेमाल के लिए काफी कम मात्रा में ड्रग्स रखने को कुछ हद तक अपराध नहीं माना गया. इन सुधारों के तहत कानूनी तौर पर तेल लिमिट से कम मात्रा में ड्रग्स रखने पर पकड़े जाने पर क्रिमिनल कब्जे का केस नहीं चलाया जाता. उन्हें ट्रीटमेंट प्रोग्राम के लिए भेजा जा सकता है. मंजूर लिमिट में 5 ग्राम तक मारिजुआना, 500 मिलीग्राम कोकीन और 50 मिलीग्राम हेरोइन शामिल है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 23 Feb 2026 01:13 PM (IST)
