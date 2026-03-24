महाराष्ट्र: 'आपसे फिर मिलने की चाह...', विधान परिषद से उद्धव ठाकरे की विदाई पर बोले एकनाथ शिंदे

महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे समेत 9 सदस्यों को मंगलवार (24 मार्च) को विधान परिषद से विदाई दी गई. वहीं इस मौके पर शिवसेना प्रमुख और प्रदेश के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं. साथ ही कहा कि विदाई से रिश्ते खत्म नहीं होते हैं.

अपने भाषण में एकनाथ शिंदे ने कहा, "उद्धव ठाकरे आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं. उन्हें स्वस्थ और निरोगी जीवन मिले, यही कामना है. उनकी आगे की राजनीतिक यात्रा के लिए शुभकामनाएं."

विदाई देने से संबंध नहीं टूटते- शिंदे

इस मौके पर शिंदे ने खास शेर भी कहा, "ओ जाने वालो, हो सके तो फिर वापस आना, साथ छूट गया तो इसका मतलब यह नहीं कि रिश्ता खत्म हो गया." उन्होंने कहा कि सिर्फ विदाई देने से संबंध नहीं टूटते. यह विदाई का पल नहीं, बल्कि आपसे फिर मिलने की चाह रखने वाला दिल है.

कहीं न कहीं फिर मिलेंगे- शिंदे

डिप्टी सीएम ने ये भी कहा, "विदाई के समय अच्छी बातें ही करनी चाहिए. कुछ लोग कहीं न कहीं फिर मिलेंगे. सदन में मिलेंगे, चुनाव में मिलेंगे."