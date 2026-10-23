कैसे कैलकुलेट किया जाता है AQI, इसमें क्या-क्या होता है?

दिल्ली-एनसीआर में ठंड की आहट के साथ ही प्रदूषण का खतरा एक बार फिर गहराने लगा है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, राजधानी के कई प्रमुख इलाकों में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है. ITO, AIIMS, अक्षरधाम और आनंद विहार जैसे व्यस्त क्षेत्रों में AQI का स्तर चिंताजनक आंकड़े पार कर चुका है. बिगड़ते हालातों को देखते हुए प्रशासन ने क्षेत्र में पाबंदियों का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया है, ताकि हवा के जहर को कम किया जा सके और आम जनता की सेहत को सुरक्षित रखा जा सके.

AQI मापने का थर्मामीटर जैसा पैमाना

हवा कितनी जहरीली है या कितनी साफ है, इसका पता लगाने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI का इस्तेमाल किया जाता है. जिस तरह शरीर का बुखार मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक उसी तरह हवा में मौजूद प्रदूषण का सटीक स्तर जांचने के लिए AQI को देखा जाता है. भारत में इसकी शुरुआत साल 2014 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा की गई थी. इसे आईआईटी कानपुर और देश के जाने-माने पर्यावरण विशेषज्ञों के परामर्श से तैयार किया गया था, ताकि आम नागरिक भी आसान भाषा में अपने शहर की हवा की सेहत समझ सकें.

हवा में मौजूद आठ प्रमुख प्रदूषक तत्वों के आधार पर होता है गणित?

किसी भी जगह का एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा में तैर रहे हानिकारक तत्वों के आधार पर तैयार किया जाता है. सीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें कुल आठ प्रमुख प्रदूषकों की मात्रा को मापा जाता है. इनमें हवा में मौजूद अति सूक्ष्म कण PM2.5, थोड़े बड़े कण PM10, वाहनों और कारखानों से निकलने वाली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2), ईंधन जलने से पैदा होने वाली सल्फर डाइऑक्साइड (SO2), जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), जमीन के करीब बनने वाली ओजोन (O3), अमोनिया (NH3) और लेड (Pb) शामिल हैं. हालांकि लेड की रीयल-टाइम यानी तुरंत आने वाली माप संभव नहीं होती, इसलिए इसे पिछले आंकड़ों की गणना में शामिल किया जाता है.

यह भी पढ़ें: रेगिस्तान में दिन गर्म और रात ठंडी क्यों होती है, जानें क्या है इसका साइंस?





AQI की गणना के तीन मुख्य चरण

AQI निकालने की पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक तरीकों और तीन स्पष्ट चरणों में पूरी की जाती है. पहले चरण में हवा के विभिन्न तत्वों की सांद्रता का औसत निकाला जाता है, जिसमें PM, NO2, SO2, NH3 और Pb का 24 घंटे का औसत लिया जाता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन का 8 घंटे का रनिंग औसत देखा जाता है. दूसरे चरण में हर प्रदूषक की मात्रा को उसके तय किए गए ब्रेकपॉइंट के आधार पर एक खास सूत्र से 0 से 500 के पैमाने की संख्या में बदला जाता है, जिसे सब-इंडेक्स कहा जाता है.

सबसे खराब मान ही बनता है फाइनल AQI

तीसरे और अंतिम चरण में सभी निकाले गए सब-इंडेक्स में से जिस भी प्रदूषक का मान सबसे ज्यादा होता है, उसी सबसे बड़े आंकड़े को उस इलाके का फाइनल AQI मान लिया जाता है. सीपीसीबी के अनुसार यह तरीका इसलिए अपनाया गया है क्योंकि विज्ञान के पास अभी तक सभी प्रदूषकों के मिले-जुले और सामूहिक असर का पूरा डेटा उपलब्ध नहीं है. इसके लिए एक निश्चित गणितीय सूत्र का उपयोग किया जाता है, जिसके जरिए मिलने वाली अंतिम संख्या यह साफ बताती है कि उस क्षेत्र की हवा सांस लेने लायक है या फिर सेहत के लिए खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है.





AQI की छह अलग-अलग श्रेणियां

दिल्ली जैसे बड़े शहरों में AQI की गणना शहरभर में फैले करीब 40 मॉनिटरिंग स्टेशनों की औसत रीडिंग के आधार पर की जाती है. स्थिति को स्पष्ट करने के लिए इसे कुल छह श्रेणियों में बांटा गया है. इसमें 0 से 50 तक का स्कोर अच्छा माना जाता है, 51 से 100 तक संतोषजनक होता है, 101 से 200 तक मध्यम श्रेणी में आता है, 201 से 300 तक की स्थिति 'खराब' मानी जाती है, 301 से 400 तक का स्तर 'बहुत खराब' होता है, और 401 से 500 तक का पैमाना 'गंभीर' श्रेणी में गिना जाता है जो स्वस्थ इंसानों को भी बीमार कर सकता है.

यह भी पढ़ें: दुनिया में कहां सबसे महंगा मिल रहा पेट्रोल-डीजल, भारत से दाम कितने ज्यादा?