चीन की खुफिया एजेंसी MSS के बारे में बहुत कम जानते हैं लोग, इसमें कैसे भर्ती होते हैं जासूस?

China's Secret Agency: Ministry of State Security (MSS) चीन की सबसे प्रमुख सुरक्षा और खुफिया एजेंसी है, जिसे देश की सबसे शक्तिशाली जासूसी एजेंसी माना जाता है. यह एजेंसी चीन की आंतरिक सुरक्षा और विदेशी जासूसी गतिविधियों पर निगरानी करने का काम करती है. MSS का काम सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, बल्कि बाहर भी काफी फैला हुआ है, जिसमें यह चीन के हित से जुड़े गुप्त मिशन्स को दूसरे देशों में अंजाम देते हैं. यह एजेंसी भी बाकी देशों की एजेंसियों की ही तरह दूसरे देशों में अपने खुफिया एजेंट रखती है और जासूसी करती है, आइए जानते हैं इस एजेंसी के बारे में और विस्तार से.

MSS में जासूस कैसे काम करते हैं?

Ministry of State Security (MSS) में काम करने वाले एजेंटों को बेहद गुप्त ऑपरेशनों में काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है. ये जासूस सामान्य रूप से बाहर नहीं आते और अपनी पहचान बदलकर काम करते हैं. इनका काम खुफिया जानकारी इकट्ठा करके उसे अपने हित में इस्तेमाल करना होता है. इसके लिए उन्हें काफी बेहतर ट्रेनिंग दी जाती है. इनकी ट्रेनिंग में तकनीकी स्किल्स, अलग-अलग भाषाएं और मानसिक मजबूती सिखाई जाती है, जिससे वे अपना काम करते समय पूरी सूझ-बूझ दिखा सकें.

MSS में भर्ती की प्रक्रिया

Ministry of State Security में सीधी-सीधी कोई भर्ती नहीं होती, बल्कि इसमें चयन काफी गुप्त और सीमित होता है. आमतौर पर योग्य उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय, सैन्य बलों या अन्य सरकारी विभागों से चुना जाता है. चयन हो जाने के बाद उन्हें काफी खास और लंबी ट्रेनिंग दी जाती है, जहां उनकी मानसिक क्षमता और तकनीकी योग्यता को परखा जाता है. इस पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा और गोपनीयता को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है.

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MSS की वैश्विक स्तर पर भूमिका

आज के समय में MSS को दुनिया की सबसे सक्रिय खुफिया एजेंसियों में गिना जाता है. MSS केवल चीन की सुरक्षा ही नहीं देखती, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी जानकारी जुटाती है. साइबर सुरक्षा से लेकर अंतरराष्ट्रीय जासूसी तक, MSS का प्रभाव कई देशों में फैला हुआ है. चीन, United States जैसे देशों में चल रही गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इन एजेंट्स का इस्तेमाल करता है और काफी हद तक इसमें सफल भी होता है. इन खासियतों की वजह से MSS दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खुफिया एजेंसियों में से एक मानी जाती है.

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