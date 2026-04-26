हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRight To Recall: क्या बीजेपी में गए लोगों को वापस ला सकती है आम आदमी पार्टी, जानें क्या है राइट टू रिकॉल बिल?

Right To Recall: क्या बीजेपी में गए लोगों को वापस ला सकती है आम आदमी पार्टी, जानें क्या है राइट टू रिकॉल बिल?

Right To Recall: राघव चड्ढा समेत राज्यसभा के 6 दूसरे सदस्यों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा के साथ जुड़ने का फैसला किया है. इसी बीच आइए जानते हैं क्या है राइट टू रिकॉल बिल।

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 26 Apr 2026 02:08 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों के बीजेपी में जाने की चर्चा है।
  • पंजाब सीएम भगवंत मान सांसदों को वापस बुलाने की मांग करेंगे।
  • राइट टू रिकॉल बिल, विधायकों को कार्यकाल से पहले हटाने का अधिकार।
  • भारत में सांसदों के लिए रिकॉल का कोई प्रावधान नहीं है।

Right To Recall: आम आदमी पार्टी के अंदर एक राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है.  दरअसल राघव चड्ढा और राज्यसभा के 6 दूसरे सदस्यों ने पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का फैसला किया है. इस कदम के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह कह दिया है कि वह राष्ट्रपति से मिलकर इन सांसदों के रिकॉल की मांग करेंगे. लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इस प्रक्रिया से नेताओं को सचमुच वापस बुलाया जा सकता है? आइए जानते हैं क्या होता है राइट टू रिकॉल बिल.

क्या है राइट टू रिकॉल बिल? 

राइट टू रिकॉल एक प्रस्तावित लोकतांत्रिक व्यवस्था है. यह मतदाताओं को यह अधिकार देती है कि वे अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही हटा सकें.  दिलचस्प बात यह है कि हाल के दिनों में इस विस्तार की जोरदार वकालत खुद राघव चड्ढा ने ही की थी. इस अवधारणा का मूल विचार यह है कि सांसदों, विधायकों या फिर स्थानीय प्रतिनिधियों को अपने पूरे कार्यकाल के दौरान जनता के प्रति जवाबदेह बने रहना चाहिए, न सिर्फ चुनावों के दौरान.

क्या भारत में राइट टू रिकॉल कोई कानून है?

असलियत यह है कि भारतीय संविधान में सांसदों या फिर विधायकों को रिकॉल का कोई भी प्रावधान मौजूद नहीं है. भले ही सुनने में यह विचार काफी ज्यादा शक्तिशाली लगता हो लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है. इसका मतलब यह है कि फिलहाल मतदाता किसी मौजूदा सांसद को रिकॉल प्रक्रिया के जरिए सीधे तौर पर नहीं हटा सकते. 

यह भी पढ़ें: राजनीति में आने के बाद राघव चड्ढा का क्या था पहला असाइनमेंट, केजरीवाल ने क्या जिम्मेदारी सौंपी थी?

सांसद पार्टी बदलते हैं तो क्या होगा? 

दरअसल जिसे रिकॉल कहा जा रहा है वह असल में दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता घोषित किए जाने का मामला है.  राजनेता रिकॉल शब्द का इस्तेमाल सांसद को अयोग्य ठहरने के लिए कर रहे हैं. संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत यह कानून उन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देता है जो अपनी पार्टी बदलते हैं. 

भारत में यह अवधारणा कहां मौजूद है? 

भले ही यह व्यवस्था सांसदों या फिर विधायकों पर लागू नहीं होती लेकिन रिकॉल प्रणाली सीमित रूप से मौजूद जरूर है. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों जैसे सरपंच या वार्ड सदस्यों के लिए  रिकॉल के प्रावधान मौजूद है.

रिकॉल के विचार का इतिहास 

यह विचार कोई नया नहीं है. भारत में इसका प्रस्ताव सबसे पहले 1944 में एम एन रॉय ने रखा था. बाद में जयप्रकाश नारायण और वरुण गांधी जैसे नेताओं ने भी निजी विधेयकों के जरिए से इसके लिए जोर दिया लेकिन इनमें से कोई भी कानून नहीं बन पाया.

यह भी पढ़ें: 2014 के बाद से अब तक कब-कब चर्चा में आया दलबदल कानून, जानें कब किस पार्टी में हुई बड़ी फूट?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 26 Apr 2026 02:08 PM (IST)
Tags :
Raghav Chadha AAP Crisis Right To Recall
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Right To Recall: क्या बीजेपी में गए लोगों को वापस ला सकती है आम आदमी पार्टी, जानें क्या है राइट टू रिकॉल बिल?
क्या बीजेपी में गए लोगों को वापस ला सकती है आम आदमी पार्टी, जानें क्या है राइट टू रिकॉल बिल?
जनरल नॉलेज
ईरान-अमेरिका जंग में अब तक किसका पैसा हुआ ज्यादा खर्च, देख लीजिए आंकड़े
ईरान-अमेरिका जंग में अब तक किसका पैसा हुआ ज्यादा खर्च, देख लीजिए आंकड़े
जनरल नॉलेज
Washington Hilton Firing: क्या है अमेरिका का कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर, जिसमें चलीं गोलियां? राष्ट्रपति ट्रंप को किया जा चुका है ट्रोल
क्या है अमेरिका का कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर, जिसमें चलीं गोलियां? राष्ट्रपति ट्रंप को किया जा चुका है ट्रोल
जनरल नॉलेज
Hilton Hotel Firing Donald Trump: US के इस राष्ट्रपति को भी वॉशिंगटन हिल्टन होटल में निशाना बना चुके हैं हमलावर? जानें पूरी डिटेल
US के इस राष्ट्रपति को भी वॉशिंगटन हिल्टन होटल में निशाना बना चुके हैं हमलावर? जानें पूरी डिटेल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'एक्स मुस्लिम' सलीम वास्तिक का खूनी राज
Masoom Sharma Film License Review: दमदार एंटरटेनर, हरियाणवी स्टार के स्टारडम पर टिकी फिल्म
Michael Review: Michael Jackson जिंदा हैं! Controversies से दूर बढ़िया फिल्म
Ginny Wedss Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
बंगाल में 100 मीटर दूर हो रही थी बीजेपी की रैली, शोर सुनकर भड़कीं ममता बनर्जी, मंच छोड़ लौट गईं वापस
बंगाल में 100 मीटर दूर हो रही थी BJP की रैली, शोर सुनकर भड़कीं ममता, मंच छोड़ लौट गईं वापस
जम्मू और कश्मीर
जेल में बंद इंजीनियर राशिद ने दिल्ली HC का खटखटाया दरवाजा, बीमार पिता से मिलने की जताई इच्छा
जेल में बंद इंजीनियर राशिद ने दिल्ली HC का खटखटाया दरवाजा, बीमार पिता से मिलने की जताई इच्छा
आईपीएल 2026
Watch: अभिषेक शर्मा को देख बेकाबू हुई महिला फैन, हाथ पकड़कर बुरी तरह खींचा; सुरक्षा में बड़ी चूक
अभिषेक शर्मा को देख बेकाबू हुई महिला फैन, हाथ पकड़कर बुरी तरह खींचा; सुरक्षा में बड़ी चूक
बॉलीवुड
कॉन्सर्ट से पहले फैंस कार में बजा रहे थे सोनू निगम के गाने, सिंगर ने सामने आकर किया सरप्राइज
कॉन्सर्ट से पहले फैंस कार में बजा रहे थे सोनू निगम के गाने, सिंगर ने सामने आकर किया सरप्राइज
विश्व
व्हाइट हाउस डिनर प्रोग्राम में जिस सीक्रेट सर्विस ने बचाई ट्रंप की जान, वो कैसे करती है काम? जानें एक-एक डिटेल
व्हाइट हाउस डिनर प्रोग्राम में जिस सीक्रेट सर्विस ने बचाई ट्रंप की जान, वो कैसे करती है काम? जानें एक-एक डिटेल
इंडिया
सबरीमाला केस: औरतें अपनी दौलत की मालिक, मर्दों को देना होगा हिसाब! इस्लाम में पुरुषों-महिलाओं की 6 बड़ी जिम्मेदारियों में फर्क क्या?
औरतें अपनी दौलत की मालिक, मर्द का होगा हिसाब! इस्लाम में पुरुषों-महिलाओं की 6 बड़ी जिम्मेदारियों में फर्क क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यहां एक अलग बांग्लादेश...', पश्चिम बंगाल चुनाव में बंपर वोटिंग के बाद रवि किशन का निशाना
'यहां एक अलग बांग्लादेश...', पश्चिम बंगाल चुनाव में बंपर वोटिंग के बाद रवि किशन का निशाना
हेल्थ
Summer Stomach Infection: क्या गर्मी में आपका भी पेट बार-बार हो रहा खराब? डॉक्टर से जानें इसकी असली वजह
क्या गर्मी में आपका भी पेट बार-बार हो रहा खराब? डॉक्टर से जानें इसकी असली वजह
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget