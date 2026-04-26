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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजEarth Water Origin: अगर सूर्य की उम्र पृथ्वी से ज्यादा है तो धरती पर मौजूद पानी सूरज से पुराना कैसे, जानें क्या कहता है साइंस

Earth Water Origin: अगर सूर्य की उम्र पृथ्वी से ज्यादा है तो धरती पर मौजूद पानी सूरज से पुराना कैसे, जानें क्या कहता है साइंस

Earth Water Origin: अगर सूरज पृथ्वी से भी पुराना है तो पृथ्वी पर मौजूद पानी की उम्र सूरज से भी ज्यादा कैसे है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 26 Apr 2026 07:46 PM (IST)
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  • सौर मंडल से पहले अंतरिक्ष में जमे पानी के अणु थे।
  • हैवी वॉटर (ड्यूटेरियम) से पानी की प्राचीनता का पता चला।
  • सूरज के जन्म के बावजूद पानी का बड़ा हिस्सा बचा रहा।
  • धूमकेतु, क्षुद्रग्रहों से पानी शुरुआती पृथ्वी पर पहुंचा।

Earth Water Origin: यह सुनने में काफी अजीब लग सकता है कि पृथ्वी पर मौजूद पानी खुद सूरज से भी पुराना कैसे हो सकता है. दरअसल ऐसा कहा जाता है कि सूरज की उम्र पृथ्वी से भी ज्यादा है, वहीं पृथ्वी पर मौजूद पानी सूरज से भी पुराना है. तो आखिर यह संभव कैसे है? आधुनिक खगोल भौतिकी के मुताबिक पृथ्वी के पानी का एक बड़ा हिस्सा असल में हमारे सौरमंडल के जन्म से भी पहले का है.

सौर मंडल से पहले का पानी 

सूरज के बनने से काफी पहले अंतरिक्ष का वह क्षेत्र जहां अब हमारा सौरमंडल मौजूद है, गैस और धूल के बड़े बादलों से भरा हुआ था. इन्हें मॉलेक्युलर क्लाउड्स के नाम से जाना जाता है. इनमें जमी हुई बर्फ के रूप में पानी मौजूद था. इसका मतलब है कि सूरज के जलने से अरबों साल पहले ही अंतरिक्ष में पानी के अणु मौजूद थे.

क्या है हैवी वॉटर?

वैज्ञानिकों ने हैवी वॉटर नाम के एक खास तरह के अणु का इस्तेमाल करके पानी की उम्र का पता लगाया है.  इसमें ड्यूटेरियम शामिल होता है, जो हाइड्रोजन का एक भारी रूप है. अंतरिक्ष के काफी ठंडे वातावरण में बनने वाले पानी में इसकी मात्रा ज्यादा होती है. जब शोधकर्ताओं ने पृथ्वी के पानी की तुलना इंटरस्टेलर आइस से की तो उन्हें एक जैसे रासायनिक निशान मिले. 

यह भी पढ़ें: पृथ्वी से अगर नीला दिखता है आसमान तो बाकी ग्रहों से कैसा दिखेगा? जानें अंतरिक्ष का अनोखा सच

सूरज के जन्म ने सब कुछ नष्ट नहीं किया 

लगभग 4.6 अरब साल पहले गैस और धूल के आपस में सिमटने से सूरज का निर्माण हुआ था. इस प्रक्रिया से जबरदस्त गर्मी पैदा हुई जो आसपास के पानी को नष्ट कर सकती थी. हालांकि स्टडीज से यह पता चलता है कि इस प्राचीन बर्फ का 30% से 50% हिस्सा बच गया और सूरज के निर्माण के दौरान नष्ट होने से बच निकला.

यह प्राचीन पानी पृथ्वी तक कैसे पहुंचा?

बची हुई इंटरस्टेलर आइस धूमकेतु, क्षुद्रग्रह और ग्रहों के पदार्थ का हिस्सा बन गई. समय के साथ ये पिंड शुरुआती पृथ्वी से टकराए और अपने साथ वह पानी ले आए जो इस ग्रह के बनने से काफी पहले मौजूद था. आज पृथ्वी के महासागरों में मौजूद पानी का एक हिस्सा असल में अंतरिक्ष से ही आया है. 

यह विचार के पृथ्वी का पानी सूरज से भी पुराना है इस बात को बताता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना प्राचीन और आपस में जुड़ा हुआ है. इससे पता चलता है कि जीवन के मूल तत्व पृथ्वी पर शुरू नहीं हुए थे बल्कि वे गहरे अंतरिक्ष से आए थे.

यह भी पढ़ें:  क्या‌ आज भी मौजूद हैं समुद्री डाकू, जानें कहां है इनका सबसे ज्यादा आतंक

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 26 Apr 2026 07:46 PM (IST)
Tags :
Earth Water Origin Sun Formation Interstellar Ice
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