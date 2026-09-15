द्वारका नगरी समुद्र में कैसे डूबी, क्या वहां आज भी सोना मौजूद?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom समुद्री पुरातत्व ने प्राचीन पत्थर संरचनाएं और अवशेष पाए।

Dwarka City: भगवान श्री कृष्ण की दिव्य नगरी द्वारका का समुद्र में डूबना भारतीय पौराणिक कथाओं से जुड़ी सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है. श्रीमद्भागवत पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में द्वारका के बारे में ऐसा बताया जाता है कि यह सौराष्ट्र में दिव्य वास्तुकार, विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया एक शानदार तटीय शहर था. अपने भव्य महल, द्वारों और समृद्धि की वजह से इसे स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता था. लेकिन द्वारका समुद्र के नीचे कैसे लुप्त हो गई और क्या वहां आज भी सोना मौजूद है? आइए जानते हैं.

धार्मिक ग्रंथ द्वारका के बारे में क्या कहते हैं?

हिंदू धर्म ग्रंथो के मुताबिक मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने पश्चिमी तट पर द्वारका की स्थापना की थी. यह शहर यदुवंश का केंद्र बन गया और इसे असाधारण रूप से समृद्ध और शानदार बस्ती के रूप में बताया गया. द्वारका का जलमग्न होना यदुवंश के विनाश और कृष्ण के सांसारिक संसार से प्रस्थान से जुड़ा है.





धार्मिक परंपराएं विनाश को दो श्राप से जोड़ती हैं

गांधारी का श्राप

महाभारत युद्ध के बाद अपने पुत्रों की मृत्यु से आहत गांधारी ने विनाश को रोकने में विफल रहने के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया. उसने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा कि यदुवंश का भी अंत में ऐसा ही हश्र होगा. ऐतिहासिक किस्सों के मुताबिक यदुवंशियों ने बाद में आंतरिक संघर्ष की वजह से खुद को नष्ट कर लिया. श्री कृष्ण द्वारा अपना सांसारिक कर्तव्य पूरा करने और बैकुंठ लौटने के बाद समुद्र ने उस भूमि को वापस से प्राप्त कर लिया जिस पर द्वारका की स्थापना की गई थी.

सांभ पर ऋषियों का श्राप

एक और किस्सा श्री कृष्ण के पुत्र सांभ से जोड़ा जाता है. ऐसा कहा जाता है कि सांभ और दूसरे यदु युवकों ने एक बार ऋषियों के एक समूह का मजाक उड़ाते हुए उन्हें एक गर्भवती महिला का रूप दिया और ऋषियों से भविष्यवाणी करने के लिए कहा कि महिला लड़के को जन्म देगी या फिर लड़की को. धोखे से क्रोधित होकर ऋषियों ने सांभ को श्राप दिया कि वह एक लोहे की गदा या फिर मूसल उत्पन्न करेगा जो अंत में यदुवंश के विनाश के लिए जिम्मेदार बनेगी.





विज्ञान क्या कहता है?

आधुनिक समुद्री पुरातत्व और भू वैज्ञानिक अनुसंधान एक अलग दृष्टिकोण दर्शाते हैं. गुजरात के पश्चिमी तट ने हजारों सालों में बड़े पर्यावरणीय और भूवैज्ञानिक परिवर्तनों का अनुभव किया है.

एक संभावित व्याख्या आखिरी हिमयुग के बाद समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी है. जैसे-जैसे वैश्विक तापमान बढ़ा और बर्फ की चादर पिघलीं, समुद्र का स्तर बढ़ गया. इस वजह से प्राचीन तटीय बस्तियां प्रभावित हुईं. एक दूसरी संभावना में भूकंप और सुनामी शामिल हैं. गुजरात भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में है और शक्तिशाली भूकंप या फिर संबंधित सुनामी गतिविधि वक्त के साथ तटीय बस्तियों को क्षतिग्रस्त या फिर जलमग्न कर सकती है.

इस वजह से विज्ञान यह स्थापित नहीं करता है कि पूरा पौराणिक शहर एक ही रात में गायब हो गया. इसके बजाय भूवैज्ञानिक परिवर्तन, तटीय प्रकिया और प्राकृतिक आपदाओं ने क्षेत्र में प्राचीन बस्तियों को जलमग्न होने में योगदान दिया हो सकता है.

क्या सोना अब भी समुद्र के नीचे मौजूद है?

पुरातात्विक खोजों के आधार पर इसका जवाब यह है कि सोना पाए जाने की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है. सोने के शहर के रूप में द्वारका का वर्णन एक असाधारण समृद्ध और शानदार शहर के रूप में इसके धार्मिक और साहित्यिक चित्रण से आता है. इस अभिव्यक्ति को इसकी समृद्धि और वैभव के प्रतीक के रूप में भी समझा जा सकता है. पानी के नीचे की खोज से पारंपरिक खातों में वर्णित विशाल मात्रा में सोने की मौजूदगी स्थापित नहीं हुई है.

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पुरातत्व ने क्या पाया?

ओखा और बेट द्वारका के आसपास के क्षेत्रों सहित गुजरात तट के पास पानी के नीचे की खोज से काफी रुचि के पुरातात्विक अवशेष सामने आए हैं. पानी के नीचे की जांच से मिली खोज में बड़ी पत्थर के संरचना और संभावित किले बंदी के अवशेष, समुद्री गतिविधि से जुड़े प्राचीन पत्थर के लंगर, मिट्टी के बर्तन, वास्तु शिल्प के टुकड़े, मूर्तियां, सिक्के और मुहर शामिल हैं.

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