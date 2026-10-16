दिल्ली में शुक्रवार (16 अक्तूबर) को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने 'लहरा दो तिरंगा' मार्च का ऐलान किया है. यह मार्च शाम 5 बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में होने वाला है. CJP ने इसे अपने नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी के विरोध में बुलाया है. दोनों नेताओं को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने के बाद पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. रिपोर्टों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने CJP के इस मार्च को अनुमति नहीं दी है. कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू हैं. पुलिस ने लोगों से इलाके में जाने से बचने की अपील की है.

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क को 16 और 17 अक्टूबर को आम लोगों के लिए बंद रखने का फैसला किया है. इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई है और यातायात में बदलाव किए जाने की जानकारी भी सामने आई है. दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 अक्टूबर को CJP के प्रस्तावित मार्च पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मार्च को पुलिस की अनुमति मिल गई है. अदालत ने पुलिस की उस बात को दर्ज किया कि वह कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाएगी.

CJP का कहना है कि उसके नेता राष्ट्रीय ध्वज फहराने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे. पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने जंतर-मंतर के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश किया और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के काम में बाधा डाली. इन आरोपों के बाद कार्रवाई की गई. CJP ने मार्च के समर्थन में लोगों से तिरंगा लेकर शामिल होने की अपील की है. कुछ विपक्षी और छात्र संगठनों की ओर से भी समर्थन की खबरें आई हैं. हालांकि, प्रस्तावित मार्च के दौरान क्या स्थिति बनेगी, यह सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन के फैसलों पर डिपेंड करेगा.