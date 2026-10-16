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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजलद्दाख के इन 28 इलाकों पर चीन की है नजर, ऐसा क्या है इनमें खास?

लद्दाख के इन 28 इलाकों पर चीन की है नजर, ऐसा क्या है इनमें खास?

Ladakh Dispute: हाल ही में लद्दाख को लेकर एक बार फिर से मामला गरमा चुका है. आइए जानते हैं कि आखिर चीन फिर से क्यों बौखला गया है. जानें क्या है पूरा मामला.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 16 Oct 2026 10:07 AM (IST)
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  • भारत सरकार ने लद्दाख में 28 रणनीतिक स्थानों के नाम मानकीकृत किए।
  • चीन ने इस कदम को अवैध बताकर अपनी संप्रभुता पर आपत्ति जताई।
  • इन स्थानों में चोटियाँ, दर्रे, ग्लेशियर और गश्त मार्ग शामिल हैं।
  • यह भारत का कदम चीन की नामकरण नीति का जवाब माना जा रहा है।

Ladakh Dispute: भारत सरकार ने लद्दाख में 28 रणनीतिक और भौगोलिक स्थानों को आधिकारिक नक्शे में शामिल किया है. इस पर चीन ने आपत्ति जताई है. 2 अक्टूबर को गृह मंत्रालय ने सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी नक्शे में इन जगहों के नाम को मानकीकृत किया. चीन ने इस कदम को अवैध और अमान्य बताया है और उन क्षेत्रों पर अपने दावों को फिर से दोहराया है.

इन स्थानों में चोटियां, दर्रे,‌ ग्लेशियर, घाटियां, जल स्रोत और गश्त से जुड़े रास्ते शामिल हैं.

चीन की नामकरण नीति का जवाब 

भारत के इस कदम को चीन की कार्टोग्राफिक डिप्लोमेसी के जवाब के रूप में देखा जा रहा है. चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों के नाम बदलकर उनकी सूची जारी की थी और इस क्षेत्र को जांगनान या फिर दक्षिण तिब्बत का नाम दिया था.

रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 2017 और 2023 में भी ऐसा ही किया था. लद्दाख में 28 जगहों के नाम को मानकीकृत करके भारत ने भी एक ऐसा ही प्रशासनिक कदम उठाया. ऐसा इसलिए ताकि अपने आधिकारिक रिकॉर्ड में इस्तेमाल होने वाले नामों को स्थापित किया जा सके. 


लद्दाख के इन 28 इलाकों पर चीन की है नजर, ऐसा क्या है इनमें खास?

एलएसी के पास के संवेदनशील इलाके 

इनमें से कुछ जगह एलएसी के करीब हैं. इनमें गोगरा और हॉट स्प्रिंग शामिल हैं. जून 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के दौरान भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हुए बड़े सैन्य प्रतिरोध और हिंसक झड़प में यह इलाके भी शामिल थे. यह स्थान भारतीय सेना की गश्त और रणनीतिक सुरक्षा के लिहाज से काफी जरूरी हैं. अपनी भौगोलिक स्थिति और भूभाग की वजह से यह इलाके इस वाले सुरक्षित क्षेत्र में गश्त और सुरक्षा के लिए जरूरी हैं.

पहाड़, चोटियां, दर्रे और ग्लेशियर 

इन 28 जगह में लद्दाख के अलग-अलग तरह के भूभाग शामिल हैं. जिन पहाड़ों और चोटियों के नाम तय किए गए हैं उनमें अतिशा गिरी, कनिष्क पीक, करुण पीर पर्वत, मार्तंड गिरी, जोल्मोरी, जोरावर पीक, शिव री और माहेश्वरी शामिल हैं.

इस सूची में चापचिंगल दर्रा और शचमीरिक दर्रा और पारपिक ग्लेशियर और स्कमरी ग्लेशियर भी शामिल हैं. यह भौगोलिक विशेषताएं इस ऊंचाई वाले इलाके में आवाजाही और पहुंच को तय करती हैं.

रास्ते, घाटियां और जल स्रोत 

दूसरे स्थानों में ब्रांगसा, कुकसेल, डेहरा कंपास, कुमारयन पॉइंट  और शमल लुंगपा शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक शमल लुंगपा 1950 के दशक से ही गश्त और सैन्य शिविरों के लिए एक अहम रास्ते के रूप में इस्तेमाल होता रहा है. इस सूची में श्कोर्गा घाटी, गुरु रिम्पोछे झील और यांगपा नदी के नाम भी शामिल हैं. इस तरह इस सूची में घाटियों और जल स्रोतों के साथ-साथ पहाड़ और रास्ते भी शामिल हैं.

प्रशासनिक और कानूनी महत्व 

रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार और लद्दाख प्रशासन ने स्थानीय निवासियों से बातचीत करके इन नामों को अंतिम रूप दिया है. ज्यादातर नक्शों और सरकारी दस्तावेजों में इन नामों को शामिल करने से इन जगहों पर भारत के प्रशासनिक रिकॉर्ड को मजबूती मिलती है. इसी के साथ इससे पता चलता है कि भारतीय अधिकारी किन नामों का इस्तेमाल करते हैं. 

चीन ने इस कदम पर आपत्ति जताई है और अपने दावों को फिर से दोहराया है. नामों को तय करने के फैसले से क्षेत्रीय विवाद अपने आप हल नहीं हो जाता. लेकिन इससे भारत द्वारा चुने गए नाम उसके आधिकारिक नक्शों का हिस्सा बन जाते हैं. ये 28 जगह अपने भौगोलिक स्थिति, गश्त और सुरक्षा से जुड़े होने और इस पूरे इलाके को किस तरह पेश किया जाए इसे लेकर चल रहे व्यापक विवाद में अपनी अहमियत रखते हैं.

इस घोषणा से इस बात का भी पता चलता है कि राष्ट्रीय अधिकारी आधिकारिक नक्शों में नाम को किस तरह से दर्ज करते हैं. सीमावर्ती इलाकों में नक्शे पर दिए गए नाम का महत्व सिर्फ किसी जगह की पहचान बताने से काफी ज्यादा हो सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हीं जगहों का जिक्र वहां तक पहुंचने, गश्त करने और क्षेत्रीय दावों के संदर्भ में भी किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: कौन थीं अंकिता भंडारी, दुष्यंत गौतम से इनका क्या कनेक्शन?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 16 Oct 2026 10:07 AM (IST)
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