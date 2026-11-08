Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दुबई की इमारतें फ्रिक्शन पाइल्स व राफ्ट नींव पर टिकी हैं।

खारे भूजल और गर्मी के लिए विशेष कंक्रीट इस्तेमाल हुआ।

तेज हवाओं से बचाव हेतु Y-आकार का डिज़ाइन अपनाया गया।

Dubai Construction: दुबई अपनी असाधारण इमारतों के लिए जाना जाता है. इनमें बुर्ज खलीफा और बुर्ज अल अरब शामिल हैं. कई गगनचुंबी इमारतों के उलट जो ठोस चट्टानी आधार पर टिकी होती हैं दुबई की इमारतों की नींव को जमीन के नीचे की स्थिति के हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है.

इंजीनियरों ने इस चुनौती से निपटने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल किया है. जिनमें फ्रिक्शन पाइल्स, विशाल राफ्ट फाऊंडेशन, जंग से बचाव, विशेष कंक्रीट और हवा के दबाव को झेलने वाला स्ट्रक्चरल डिजाइन शामिल हैं.

फ्रिक्शन पाइल्स की भूमिका

जहां ठोस चट्टानी आधार नहीं होता वहां इंजीनियर स्ट्रक्चर को सहारा देने के लिए गहरी नींव वाली पाइल्स और उनके आसपास की मिट्टी के बीच लगने वाले फ्रिक्शन का इस्तेमाल करते हैं. बुर्ज खलीफा की नींव में इसी सिद्धांत का मुख्य रूप से इस्तेमाल किया गया है. इस टावर के नीचे कंक्रीट की 192 बड़ी पाइल्स जमीन के अंदर लगभग 50 मीटर की गहराई तक जाती हैं.

ये पाइल्स किसी कठोर चट्टानी परत पर सीधे नहीं टिकी होती. इसके बजाय जहां कंक्रीट की प्राइस आस-पास की रेतीली मिट्टी के संपर्क में आती है वहां उनके बीच फ्रिक्शन पैदा होता है. यही फ्रिक्शन इमारत को धंसने या अपनी जगह से खिसकने से रोकता है.





बड़ा राफ्ट फाउंडेशन जो भार को फैलाता है

ये पाइल्स एक मोटी कंक्रीट स्लैब के साथ मिलकर काम करती हैं. इसे राफ्ट या फिर मैट फाउंडेशन कहा जाता है. बुर्ज खलीफा के मामले में इंजीनियरों ने इन पाइल्स के ऊपर लगभग 3.7 मीटर मोटी एक राफ्ट बनाई. यह बड़ा स्लैब पूरी नींव प्रणाली को आपस में जोड़ता है और इमारत के भारी वजन को सभी पाइल्स पर समान रूप से बांट देता है.

राफ्ट और पाइल्स का यह संयोजन रेतीली जमीन पर स्थिरता देने में मदद करता है. जहां पाइल्स मिट्टी के साथ फ्रिक्शन का इस्तेमाल करती हैं, वहीं राफ्ट इमारत के भार को उन सभी पाइल्स पर फैला देती हैं.

खारे भूजल से नींव की सुरक्षा

दुबई में एक और चुनौती यहां का ग्राउंडवॉटर है. यह काफी ज्यादा खारा है और एसिडिक भी है. ऐसी स्थिति में जंग लगने की प्रक्रिया तेज हो सकती है. इससे नींव में इस्तेमाल किए गए स्टील और कंक्रीट को नुकसान पहुंच सकता है. इस वजह से नींव के अंदर मौजूद स्टील को सुरक्षित रखने के लिए इंजीनियरों ने कैथोडिक प्रोटक्शन सिस्टम लगाया है. इस तकनीक में स्टील को लगातार एक हल्का इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है. यह सुरक्षा स्टील को खारे और एसिडिक भूजल की वजह से जंग लगने से बचाती है.





काफी ज्यादा गर्मी के अनुकूल कंक्रीट

दुबई का उच्च तापमान भी निर्माण के तरीकों को प्रभावित करता है. 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने वाले तापमान में सामान्य कंक्रीट काफी जल्दी सूख सकता है और उसमें दरार आ सकती हैं. बुर्ज खलीफा की नींव के लिए इंजीनियरों ने बर्फ मिलाकर तैयार किए गए एक खास कंक्रीट मिश्रण का इस्तेमाल किया. ऐसा इसलिए ताकि सामग्री के तापमान को कंट्रोल किया जा सके.

कंक्रीट को रात के समय डाला गया जब हालात ऐसे थे कि वह धीरे-धीरे सेट हो सके. धीरे-धीरे सेट होने से सामग्री को ज्यादा मजबूती मिली और तेज गर्मी में इसके जल्दी सूखने से जुड़े जोखिम भी कम हो गए.

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तेज हवाओं के लिए तैयार किया गया डिजाइन

काफी ऊंची इमारत के मामले में हवा एक और बड़ा पहलू है. खासकर उन जगहों पर जहां तेज हवाएं और रेतीले तूफान आते हैं. बुर्ज खलीफा में बट्रेस्ड कोर सिस्टम पर आधारित Y आकार के डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है. इसका आकार हवा को चीरने में मदद करता है और इमारत के ढांचे पर पड़ने वाले दबाव को काफी हद तक कम कर देता है. यह डिजाइन नींव की जगह नहीं लेता बल्कि उसके साथ मिलकर काम करता है. नींव रेतीली जमीन पर इमारत को सहारा देती है और टावर का आकार जमीन के ऊपर हवा के दबाव को झेलने में मदद करता है.

दुबई की रेतीली जमीन गगनचुंबी इमारत के निर्माण को नामुमकिन नहीं बनाती बल्कि इसके लिए काफी सोच समझकर चुने गए इंजीनियरिंग समाधानों की जरूरत होती है. बुर्ज खलीफा में गहरी फ्रिक्शन पाइल्स, राफ्ट, कैथोडिक प्रोटक्शन, बर्फ तो ठंडा किया गया कंक्रीट और हवा को ध्यान में रखकर बनाया गया Y आकार का ढांचा सभी अलग-अलग चुनौतियों से निपटते हैं.

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