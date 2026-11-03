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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCyclone Risk in India: भारत के किन इलाकों में सबसे ज्यादा आते हैं तूफान, जानें कहां बहुत खतरा?

Cyclone Risk in India: भारत के किन इलाकों में सबसे ज्यादा आते हैं तूफान, जानें कहां बहुत खतरा?

Cyclone Risk in India: मुरसु नाम का एक चक्रवाती तूफान आंध्र प्रदेश में दाखिल हो चुका है. इसी बीच आइए जानते हैं कि भारत के किन हिस्सों में सबसे ज्यादा तूफान आते हैं और कहां सबसे ज्यादा खतरा होता है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 03 Nov 2026 02:33 PM (IST)
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  • चक्रवात मुरसु ने मंगलवार तड़के आंध्र प्रदेश तट पार किया।
  • भारत का पूर्वी तट मुख्य चक्रवात जोखिम वाला क्षेत्र।
  • पश्चिमी तट पर कम, भीतरी इलाके भी प्रभावित होते हैं।

Cyclone Risk in India: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मंगलवार तड़के करीब 1:00 मुरसु नाम का एक भयंकर चक्रवर्ती तूफान आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में ओंगोल के पास तट को पार  करना शुरू कर चुका है. बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्से में बना यह चक्रवात राज्य के दक्षिणी तट के करीब पहुंच गया था. 

जैसे ही इसने तट को पार करना शुरू किया इसके आईवॉल का अगला हिस्सा जमीन के ऊपर आ गया और चक्रवात का केंद्र तट से टकरा गया. यह चक्रवात ओंगोल से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व कावली 60 किलोमीटर उत्तर पूर्व और बापटला से 70 किलोमीटर दक्षिण में तट से टकराया. 

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पूर्वी तट पर सबसे ज्यादा खतरा 

भारत के पूर्वी तटीय राज्य उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु अक्सर चक्रवर्ती तूफानों की चपेट में आते रहते हैं. आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल औसतन 2 से 4 ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं. इनमें से ज्यादातर बंगाल की खाड़ी में बनते हैं और पूर्वी तट से टकराते हैं. 

भारत को प्रभावित करने वाले लगभग 80% चक्रवात बंगाल की खाड़ी में बनते हैं और पूर्वी तट पर जमीन से टकराते हैं. इस वजह से यह इलाका देश का मुख्य चक्रवात जोखिम क्षेत्र बन जाता है. नवंबर 2026 की शुरुआत में मुरसु ने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई थी. इसमें गंभीर बाढ़ और जल भराव जैसी स्थिति पैदा हो गई. 

उड़ीसा खासतौर से चक्रवातों और आकाशीय बिजली गिरने के खतरे के प्रति संवेदनशील है. खराब मौसम के दौरान इसके तटीय जिलों को काफी ज्यादा तेज हवाओं और भारी बारिश का सामना करना पड़ता है. आंध्र प्रदेश भी एक उच्च जोखिम वाला राज्य है. नेल्लोर, नरसापुर और प्रकाशम जिले सहित इसका दक्षिणी तटीय इलाका संवेदनशील माना जाता है. मुरसु के हालिया प्रभाव से पता चलता है कि इस तटीय क्षेत्र को किस तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है. 

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को भी बार-बार ऐसे खतरों का सामना करना पड़ता है. पश्चिम बंगाल के सुंदरबन और उत्तरी तमिलनाडु के तटीय जिले अक्सर चक्रवात के रेड अलर्ट जोन में आते हैं. बंगाल की खाड़ी से लगे तट पर स्थित होने की वजह से यह इलाके अक्सर उन चक्रवातों के रास्ते में आ जाते हैं जो इस खाड़ी में बनते हैं. 


Cyclone Risk in India: भारत के किन इलाकों में सबसे ज्यादा आते हैं तूफान, जानें कहां बहुत खतरा?

अरब सागर के तट पर खतरा कम है 

भारत के पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की तुलना में चक्रवातों से टकराने की घटना आमतौर पर कम होती है. बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में चक्रवात कम बनते हैं. ऐतिहासिक रूप से हर दो से चार चक्रवातों में से सिर्फ एक ही पश्चिमी तट की तरफ बढ़ता है. 

गुजरात और महाराष्ट्र ऐसे पश्चिमी राज्य हैं जिनके प्रभावित होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है. पश्चिमी तटीय राज्यों में कभी-कभी गंभीर मौसमी प्रणाली का असर देखने को मिलता है . गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र और महाराष्ट्र के तटीय इलाके खास तौर से जोखिम रहते हैं. जब कोई चक्रवात तट के करीब आता है या फिर तट को पार करता है तो इन क्षेत्रों में तेज हवाएं चल सकती हैं और भारी बारिश होती है.

गोवा, कर्नाटक और केरल में चक्रवात के सीधे तट से टकराने की संभावना काफी कम है. हालांकि जब कोई चक्रवात इनके पास से गुजरता है तो इन राज्यों में भी भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं. 


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असर दूर के भीतरी इलाकों तक पहुंच सकता है 

चक्रवात का प्रभाव सिर्फ तट तक सीमित नहीं है. तट से टकराने के बाद जब हवा कमजोर पड़ जाती है तब भी इसका बचा हुआ हिस्सा भीतरी इलाकों में आगे बढ़ सकता है और वहां खराब मौसम पैदा कर सकता है. भारी बारिश, जल भराव और आंधी-तूफान तटीय इलाकों से दूर स्थित राज्यों को प्रभावित कर सकते हैं.

भीतरी इलाकों में छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ‌ झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश ऐसे क्षेत्र हैं जहां इसका असर हो सकता है. जब कोई कमजोर चक्रवती प्रणाली भीतरी इलाकों की तरफ बढ़ती है तो इन क्षेत्रों में भारी बारिश और आंधी तूफान जैसी स्थिति बन सकती है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
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Published at : 03 Nov 2026 02:33 PM (IST)
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