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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजFlorida Business Jet Crash: 35 हजार फीट ऊपर कैसे जमती है बर्फ, इससे हवाई जहाज को कितनी होती है दिक्कत?

Florida Business Jet Crash: 35 हजार फीट ऊपर कैसे जमती है बर्फ, इससे हवाई जहाज को कितनी होती है दिक्कत?

Florida Business Jet Crash: हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा में एक जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया. आइए जानते हैं कि आखिर 35000 फीट पर बर्फ कैसे जम जाती है और इससे विमान को क्या परेशानी होती है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 03 Nov 2026 01:05 PM (IST)
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  • फ्लोरिडा में विमान दुर्घटना में सभी नौ लोगों की मौत हुई।
  • अत्यधिक ऊंचाई पर विमान पर बर्फ जमना होता बहुत खतरनाक।
  • बर्फ जमने से उड़ान में संतुलन, प्रदर्शन पर पड़ता है असर।
  • आधुनिक विमानों में बर्फ हटाने के लिए विशेष प्रणाली होती है।

Florida Business Jet Crash: रविवार को अमेरिका के फ्लोरिडा में एक बिजनेस जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इसमें सवार सभी नौ लोगों की मौत हो गई है. यह विमान टैक्सास से बहामास जा रहा था और दुर्घटना से पहले 35000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था. नीचे उतरते वक्त इसकी रफ्तार 30,000 फीट प्रति मिनट तक पहुंच गई थी. अमेरिकी परिवहन सचिव शॉन डफी ने बताया कि यह हादसा दोपहर 12:50 बजे हुआ और उन्होंने इसे काफी दुखद घटना बताई.

इसी बीच आइए जानते हैं कि 35000 फीट ऊपर बर्फ कैसे जमती है और विमान के लिए इससे क्या परेशानी सामने आती हैं. 

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ज्यादा ऊंचाई पर विमानों में बर्फ क्यों जमती है?

कमर्शियल विमान आमतौर पर जमीन से लगभग 35000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं. इतनी ज्यादा ऊंचाई पर तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है.  जब कोई विमान इतनी ठंड में बादलों के बीच से गुजरता है तो उसके पंख, नोज और इंजन पर बर्फ जम सकती है. इस प्रक्रिया को एयरक्राफ्ट आइसिंग कहा जाता है.

इसकी मुख्य वजह बादलों के अंदर मौजूद सुपरकूल्ड पानी की बूंदें हैं. यह बूंदे बादलों के अंदर बर्फ में बदले बिना तब तक घूमती रहती हैं जब तक कि वे विमान से टकरा नहीं जाती.


Florida Business Jet Crash: 35 हजार फीट ऊपर कैसे जमती है बर्फ, इससे हवाई जहाज को कितनी होती है दिक्कत?

संपर्क में आते ही सुपरकूल्ड बूंदे कैसे जम जाती हैं?

बादलों के बीच से गुजरने वाला विमान लगभग 800 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है. हवा में मौजूद दिए छोटी-छोटी सुपरकूल्ड बूंदे विमान की ठंडी बाहरी सतहों जैसे कि पंखों और नोज से टकराती हैं. टकराते ही ये बूंदे तेजी से जम जाती हैं जिससे बर्फ की एक परत बनने लगती है.

पंखों और विमान के प्रदर्शन पर असर 

विमान के पंखों को इस तरह से आकार दिया जाता है कि वे हवा के बहावों को कंट्रोल कर सकें और लिफ्ट पैदा कर सकें. बर्फ जमने से पंखों का आकार और सतह बदल जाती है. इससे हवा का सुचारू बहाव बाधित होता है. इससे लिफ्ट कम हो जाती है और ड्रैग बढ़ जाता है.

बर्फ जमने से विमान का वजन भी बढ़ जाता है. खुरदरी सतह की वजह से विमान के आगे बढ़ने में ज्यादा प्रतिरोध पैदा होता है जिसके चलते इंजनों को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है. पंखों के आकार में बदलाव, कम लिफ्ट, अतिरिक्त वजन और ज्यादा ड्रैग मिलकर विमान के संतुलन और प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं. 


Florida Business Jet Crash: 35 हजार फीट ऊपर कैसे जमती है बर्फ, इससे हवाई जहाज को कितनी होती है दिक्कत?

सेंसर और इंजन के लिए खतरे 

बर्फ जमने से उन उपकरणों के काम में भी बाधा आ सकती है जो उड़ान से जुड़ी जानकारी देते हैं. पिटोट ट्यूब संवेदनशील बाहरी उपकरण होते हैं, जिनका इस्तेमाल हवा की रफ्तार और ऊंचाई के बारे में डेटा देने के लिए किया जाता है. अगर बर्फ इन्हे ब्लॉक कर दे तो मिलने वाली रीडिंग गलत हो सकती है. गलत जानकारी से कॉकपिट में भ्रम पैदा हो सकता है. 

इंजनों के लिए भी खतरा होता है. विमान की सतह से टूटकर बर्फ इंजन के अंदर जा सकती है. इससे इंजन के ब्लेड खराब हो सकते हैं और हवा के बहाव में रुकावट आने से उड़ान के दौरान इंजन बंद भी हो सकता है. इन खतरों की वजह से बर्फ को जमने से रोकना और उसे हटाना काफी जरूरी हो जाता है. 

बर्फ को रोकने या हटाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सिस्टम 

आधुनिक विमान में बर्फ जमने की समस्या से निपटने के लिए कई सिस्टम होते हैं. एंटी आइसिंग सिस्टम में इंजन से ली गई गर्म हवा को पाइप के जरिए पंखों के अगले किनारों तक पहुंचाया जाता है. इन सतहों को गर्म रखने से बर्फ जमने से रुक जाती है. 

कुछ विमान में डी आइसिंग बूट्स का इस्तेमाल होता है. ये पंखों पर लगे रबर के ऐसे ट्यूब होते हैं जिन्हें फुलाया जा सकता है. फूलने पर यह फैलते हैं और जमी हुई बर्फ को तोड़ देते हैं. इससे वह अलग होकर गिर जाती है. सेंसर और विंडशील्ड को गर्म रखने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर का भी इस्तेमाल किया जाता है. 

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बर्फ जमने की समस्या पर ध्यान देना क्यों जरूरी 

विमान पर बर्फ जमाना एक जाना माना खतरा है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह विमान के एयरोडायनेमिक्स, वजन, उपकरणों और इंजनों को प्रभावित कर सकता है. विज्ञान यह बताता है कि ज्यादा ऊंचाई पर काफी ठंडी पानी की छोटी बूंदें भी एक गंभीर समस्या बन सकती हैं और इस वजह से विमान में ऐसे सिस्टम लगाए जाते हैं जो बर्फ को जमने से रोक सकें या फिर उसे हटा सकें.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
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Published at : 03 Nov 2026 01:05 PM (IST)
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