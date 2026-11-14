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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBreathing in Flight: 40 हजार फीट की ऊंचाई पर आसानी से सांस कैसे ले पाते हैं हवाई यात्री, क्या है इसकी वजह

Breathing in Flight: 40 हजार फीट की ऊंचाई पर आसानी से सांस कैसे ले पाते हैं हवाई यात्री, क्या है इसकी वजह

Breathing in Flight: 40 हजार फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन बेहद कम होने के बावजूद यात्री विमान में आसानी से कैसे सांस लेते हैं, जानिए केबिन प्रेशर और फ्लाइट के इस खास लाइफ-सपोर्ट सिस्टम के पीछे का विज्ञान

Written By : निधि पाल |  Updated at : 14 Nov 2026 06:55 PM (IST)
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Breathing in Flight: जब आप किसी कमर्शियल फ्लाइट में सफर करते हैं, तो विमान जमीन से करीब 35,000 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है. इतनी ऊंचाई पर बाहर का तापमान माइनस 50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे होता है और हवा इतनी पतली हो जाती है कि बिना किसी मदद के इंसान महज 20 से 30 सेकंड में बेहोश हो सकता है. इसके बावजूद विमान के अंदर बैठे यात्री न सिर्फ आराम से सांस लेते हैं, बल्कि सामान्य महसूस करते हैं. आखिर यह संभव कैसे होता है? इसके पीछे विमान की खास केबिन प्रेशराइजेशन तकनीक काम करती है.

ऊंचाई पर सांस लेने में क्यों होती है दिक्कत?

विज्ञान के मुताबिक, जमीन से ऊपर जाने पर हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत तो वही रहता है, लेकिन वायुमंडलीय दबाव तेजी से कम होने लगता है. दबाव कम होने की वजह से हवा के कण दूर-दूर हो जाते हैं और हमारे फेफड़ों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सोखने में मुश्किल होती है. मेडिकल भाषा में इस स्थिति को हाइपोक्सिया कहा जाता है. 40 हजार फीट की ऊंचाई पर बाहर का दबाव जमीन के मुकाबले लगभग पांच गुना कम होता है, जहां इंसान का जीवित रहना नामुमकिन है.

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कैसे काम करता है केबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम?

यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए विमान के पूरे केबिन को एक सीलबंद ट्यूब की तरह डिजाइन किया जाता है. जब विमान ऊंचाई पर जाता है, तो उसके इंजन से बाहरी हवा को अंदर खींचा जाता है. विमान के जेट इंजन में लगे कंप्रेसर इस पतली और बेहद ठंडी हवा को तेजी से दबाते हैं, जिससे हवा का दबाव बढ़ जाता है और वह गर्म हो जाती है.

इस हवा को ब्लीड एयर कहा जाता है. इसके बाद एयर कंडीशनिंग सिस्टम के जरिए इस गर्म हवा को ठंडा किया जाता है, उसमें नमी मिलाई जाती है और फिर केबिन के अंदर भेजा जाता है.

विमान के अंदर कितना रखा जाता है दबाव?

एविएशन नियमों के तहत, भले ही विमान 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा हो, लेकिन केबिन के अंदर हवा का दबाव इतना रखा जाता है जितना जमीन से 6,000 से 8,000 फीट की ऊंचाईपर होता हैॉ. बोइंग 787 ड्रीमलाइनर और एयरबस A350 जैसे आधुनिक विमानों में यह दबाव 6,000 फीट के बराबर तक रखा जाता है, जिससे यात्रियों को सफर के बाद थकान भी कम महसूस होती है.

केबिन में हवा का संतुलन बनाए रखने के लिए विमान के पिछले हिस्से में एक आउटफ्लो वाल्व लगा होता है. यह वाल्व जरूरत के हिसाब से खुलता और बंद होता है, ताकि पुरानी हवा बाहर निकलती रहे और ताजी हवा अंदर आती रहे.

यह भी पढ़ें: NASA Artemis Programme: अब चांद पर बसने की तैयारी कर रहा नासा, कौन जा सकता है यहां?

इमरजेंसी में क्या होता है इंतजाम?

अगर किसी तकनीकी खराबी की वजह से विमान के अंदर हवा का दबाव अचानक कम हो जाए, तो केबिन में 14,000 फीट के स्तर से ऊपर का दबाव बनते ही यात्रियों की सीट के ठीक ऊपर से पीले रंग के ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे गिर जाते हैं.

इन मास्क से केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर के जरिए यात्रियों को तुरंत शुद्ध ऑक्सीजन मिलने लगती है, जब तक कि पायलट विमान को सुरक्षित ऊंचाई यानी 10,000 फीट से नीचे न ले आएं.

यह भी पढ़ें: Life On Moon: चांद पर कैसे बसाई जाएगी बस्ती, कहां से आएंगे बिजली-पानी और हवा?

About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 14 Nov 2026 06:55 PM (IST)
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