Breathing in Flight: जब आप किसी कमर्शियल फ्लाइट में सफर करते हैं, तो विमान जमीन से करीब 35,000 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है. इतनी ऊंचाई पर बाहर का तापमान माइनस 50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे होता है और हवा इतनी पतली हो जाती है कि बिना किसी मदद के इंसान महज 20 से 30 सेकंड में बेहोश हो सकता है. इसके बावजूद विमान के अंदर बैठे यात्री न सिर्फ आराम से सांस लेते हैं, बल्कि सामान्य महसूस करते हैं. आखिर यह संभव कैसे होता है? इसके पीछे विमान की खास केबिन प्रेशराइजेशन तकनीक काम करती है.

ऊंचाई पर सांस लेने में क्यों होती है दिक्कत?

विज्ञान के मुताबिक, जमीन से ऊपर जाने पर हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत तो वही रहता है, लेकिन वायुमंडलीय दबाव तेजी से कम होने लगता है. दबाव कम होने की वजह से हवा के कण दूर-दूर हो जाते हैं और हमारे फेफड़ों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सोखने में मुश्किल होती है. मेडिकल भाषा में इस स्थिति को हाइपोक्सिया कहा जाता है. 40 हजार फीट की ऊंचाई पर बाहर का दबाव जमीन के मुकाबले लगभग पांच गुना कम होता है, जहां इंसान का जीवित रहना नामुमकिन है.

कैसे काम करता है केबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम?

यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए विमान के पूरे केबिन को एक सीलबंद ट्यूब की तरह डिजाइन किया जाता है. जब विमान ऊंचाई पर जाता है, तो उसके इंजन से बाहरी हवा को अंदर खींचा जाता है. विमान के जेट इंजन में लगे कंप्रेसर इस पतली और बेहद ठंडी हवा को तेजी से दबाते हैं, जिससे हवा का दबाव बढ़ जाता है और वह गर्म हो जाती है.

इस हवा को ब्लीड एयर कहा जाता है. इसके बाद एयर कंडीशनिंग सिस्टम के जरिए इस गर्म हवा को ठंडा किया जाता है, उसमें नमी मिलाई जाती है और फिर केबिन के अंदर भेजा जाता है.

विमान के अंदर कितना रखा जाता है दबाव?

एविएशन नियमों के तहत, भले ही विमान 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा हो, लेकिन केबिन के अंदर हवा का दबाव इतना रखा जाता है जितना जमीन से 6,000 से 8,000 फीट की ऊंचाईपर होता हैॉ. बोइंग 787 ड्रीमलाइनर और एयरबस A350 जैसे आधुनिक विमानों में यह दबाव 6,000 फीट के बराबर तक रखा जाता है, जिससे यात्रियों को सफर के बाद थकान भी कम महसूस होती है.

केबिन में हवा का संतुलन बनाए रखने के लिए विमान के पिछले हिस्से में एक आउटफ्लो वाल्व लगा होता है. यह वाल्व जरूरत के हिसाब से खुलता और बंद होता है, ताकि पुरानी हवा बाहर निकलती रहे और ताजी हवा अंदर आती रहे.

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इमरजेंसी में क्या होता है इंतजाम?

अगर किसी तकनीकी खराबी की वजह से विमान के अंदर हवा का दबाव अचानक कम हो जाए, तो केबिन में 14,000 फीट के स्तर से ऊपर का दबाव बनते ही यात्रियों की सीट के ठीक ऊपर से पीले रंग के ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे गिर जाते हैं.

इन मास्क से केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर के जरिए यात्रियों को तुरंत शुद्ध ऑक्सीजन मिलने लगती है, जब तक कि पायलट विमान को सुरक्षित ऊंचाई यानी 10,000 फीट से नीचे न ले आएं.

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