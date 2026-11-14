Vande Bharat vs Amrit Bharat: भारतीय रेलवे ने पिछले कुछ साल में यात्रियों के सफर को आधुनिक और तेज बनाने के लिए कई नई ट्रेनें शुरू की हैं. इनमें वंदे भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस सबसे ज्यादा चर्चा में रहती हैं. देखने में दोनों ट्रेनें आधुनिक नजर आती हैं, लेकिन इनकी बनावट, तकनीक, रफ्तार और किराये में जमीन-आसमान का अंतर है. रेलवे ने इन दोनों ट्रेनों को अलग-अलग वर्ग के यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया है.

रफ्तार के मामलें में कौन है आगे?

स्पीड की बात करें तो वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज सेमी-हाई-स्पीड ट्रेनों में शामिल है. भारतीय रेलवे और PIB के आंकड़ों के मुताबिक, वंदे भारत की डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि पटरियों पर इसकी ऑपरेटिंग स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है. यह ट्रेन महज 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है.

दूसरी तरफ, अमृत भारत एक्सप्रेस की अधिकतम संचालन रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा है. हालांकि, सामान्य एक्सप्रेस ट्रेनों के मुकाबले अमृत भारत भी काफी कम समय में लंबा सफर तय करती है.

इंजन और तकनीक में क्या बड़ा फर्क?

दोनों ट्रेनों की तकनीक एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है. वंदे भारत एक सेल्फ-प्रोपेल्ड ट्रेनसेट, यानी इसमें आगे या पीछे कोई अलग इंजन नहीं लगा होता है, बल्कि इसके हर दूसरे कोच के नीचे मोटर लगी होती है. इसके उलट, अमृत भारत एक्सप्रेस में पुश-पुल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. इसमें ट्रेन के सबसे आगे और सबसे पीछे दो अलग-अलग इंजन लगे होते हैं. आगे वाला इंजन ट्रेन को खींचता है और पीछे वाला इंजन धक्का देता है, जिससे ट्रेन को झटके नहीं लगते और रफ्तार पकड़ने में आसानी होती है.

कोच और सुविधाओं में कितना अंतर?

वंदे भारत पूरी तरह से वातानुकूलित AC प्रीमियम ट्रेन है. जबकि इसके चेयर कार वर्जन में एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास कोच होते हैं, जबकि वंदे भारत स्लीपर में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एसी की सुविधा दी गई है. इसमें ऑटोमैटिक दरवाजे, कवच सुरक्षा प्रणाली, वाई-फाई और घमने वाली सीटें मिलती हैं.

वहीं, अमृत भारत एक्सप्रेस पूरी तरह से नॉन-एसी ट्रेन है, जिसे खासतौर पर आम और मध्यम वर्गीय यात्रियों के लिए बनाया गया है. एक सामान्य अमृत भारत ट्रेन में 22 कोच होते हैं, जिनमें 11 जनरल कोच, 8 स्लीपर कोच, 1 पैंट्री कार और 2 लगेज कम दिव्यांगजन कोच शामिल हैं. इसमें भी हर सीट पर चार्जिंग पॉइंट, बोतल होल्डर, सीसीटीवी कैमरे और आधुनिक टॉयलेट जैसी सुविधाएं दी गई है.

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किराये और रूट का गणित

सुविधाओं रफ्तार की वजह से वंदे भारत का किराया प्रीमियम श्रेणी का है, जो राजधानी या शताब्दी एक्सप्रेस के बराबर या उससे थोड़ा ज्यादा होता है. यह मुख्य रूप से 200 से 600 किलोमीटर की इंटरसिटी दूरी को कम समय में तय करने के लिए चलाई जाती है.

वहीं, अमृत भारत एक्सप्रेस का किराया बेहद किफायती रखा गया है, जो सामान्य मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों के आसपास होता है. इसका मुख्य उद्देश्य 800 से 1500 किलोमीटर से ज्यादा की लंबी दूरी पर सफर करने वाले यात्रियों को कम खर्च में बेहतर और आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराना है.

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