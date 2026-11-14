Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्थायी बेस के लिए आवास, चंद्रमा पर बिजली बड़ी चुनौती।

NASA Artemis Programme: नासा अपने आर्टेमिस कार्यक्रम के जरिए चंद्रमा पर इंसानों की लंबे वक्त तक मौजूदगी की तैयारी कर रहा है. एजेंसी चंद्रमा पर एक स्थायी बेस बनाने की दिशा में काम कर रही है और अंतरिक्ष यात्रियों की एक नई पीढ़ी को भर्ती कर रही है. आवेदकों का अमेरिकी नागरिक होना जरूरी है और साथ ही उन्हें नासा के शैक्षणिक, पेशेवर और मेडिकल मानकों को पूरा करना होगा. भर्ती से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, आवेदन 3 दिसंबर 2026 तक खुले रहेंगे. आवेदन बंद होने का समय 4 दिसंबर 2026 को भारतीय मानक समय के मुताबिक सुबह 10:29 बजे है.

कौन आवेदन कर सकता है?

नासा की शर्त यह है कि आवेदक अमेरिकी नागरिक हो. उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्र में मास्टर डिग्री होनी चाहिए. इन क्षेत्रों में इंजीनियरिंग, जैविक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, गणित और नर्सिंग शामिल हैं.

इसके अलावा कुछ दूसरे शैक्षणिक विकल्प भी हैं. आवेदक STEM क्षेत्र में PhD के लिए 2 साल का काम, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री या फिर किसी मान्यता प्राप्त टेस्ट पायलट स्कूल से कोर्स पूरा करके भी योग्य हो सकते हैं. इसी के साथ जरूरी डिग्री हासिल करने के बाद आवेदक के पास संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 साल का पेशेवर अनुभव होना जरूरी है.





पायलटों के लिए अतिरिक्त शर्त

पायलट के तौर पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए उड़ान अनुभव से जुड़ी खास शर्तें हैं. उनके पास हाई परफार्मेंस जेट विमान में पायलट इन कमांड के तौर पर कम से कम 750 घंटे उड़ान भरने का अनुभव होना चाहिए या फिर उन्हें दूसरे प्रकार के विमान के लिए तय किए गए उड़ान घंटे की शर्तों को पूरा करना होगा.





शारीरिक और मानसिक फिटनेस

अंतरिक्ष यात्री बनने के इच्छुक उम्मीदवारों को नासा की कड़ी मेडिकल और शारीरिक जांच पास करनी होगी. नासा टीमवर्क और नेतृत्व कौशल का भी मूल्यांकन करता है. ऐसा इसलिए क्योंकि मुश्किल मिश्रण के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को दूसरों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है.

भर्ती संबंधित जानकारी में उम्र की कोई औपचारिक सीमा नहीं बताई गई है. इन शर्तों में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में शामिल होने के कई रास्ते बताए गए हैं. ये शिक्षा या फिर खास प्रशिक्षण से जुड़े हुए हैं. मास्टर डिग्री एक शैक्षिक योग्यता है और डॉक्टरेट की पढ़ाई, मेडिकल ट्रेनिंग और टेस्ट पायलट की शिक्षा इसके विकल्प हैं.

डिग्री मिलने के बाद का पेशेवर अनुभव जरूरी है, इस वजह से यह मायने रखता है कि आपने कब और कितना पेशेवर काम किया है. पायलट उम्मीदवारों को उपयुक्त विमान में जरूरी कमांड टाइम दिखाना होगा.

चांद पर काम करने का मतलब सिर्फ वहां की सतह तक पहुंचना नहीं है. लंबे वक्त तक रुकने के लिए बनाए जाने वाले बेस में चंद्रमा पर मौजूद सामग्री से बने शेल्टर की जरूरत होगी और साथ ही चंद्रमा की लंबे रात के दौरान बिजली के स्रोत की भी जरूरत होगी. चांद की मिट्टी और न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर का इस्तेमाल इन जरूरतों को पूरा कर सकता है.

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चांद की रात के दौरान बिजली की आपूर्ति

एक स्थायी बेस के लिए बिजली की आपूर्ति करना एक और बड़ी चुनौती है. चांद पर रात लगभग 14 दिनों तक रहती है इस वजह से ऐसे पावर सिस्टम की जरूरत होती है जो बिना सूरज की रोशनी के भी लंबे वक्त तक काम कर सकें. इस दौरान बिजली देने के लिए छोटे न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर डिजाइन किए जा रहे हैं. चांद की स्थानीय सामग्री से बने आवास और बिजली की आपूर्ति वहां इंसानों के लंबे वक्त तक रहने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे को सहारा दे सकते हैं.

मंगल ग्रह तक पहुंचने का एक संभावित कदम

नशा एक आत्मनिर्भर मून बेस को भविष्य में मंगल ग्रह पर जाने वाले मानव मिशन के लिए एक संभावित लॉन्चपैड के रूप में भी देखता है. इस तरह अंतरिक्ष यात्रियों की भर्ती प्रक्रिया और आर्टेमिस मिशन की योजना दो लक्ष्यों को जोड़ती हैं. अंतरिक्ष यात्रा के लिए योग्य लोगों का चयन करना और चंद्रमा पर लंबे वक्त तक रुकने के लिए जरूरी सिस्टम तैयार करना.

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