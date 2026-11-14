Nvidia CEO Resignation: दुनिया के कॉर्पोरेट टेक जगत में इन दिनों दिग्गज चिप कंपनी Nvidia के को-फाउंडर और पूर्व सीईओ जेन्सेन हुआंग के इस्तीफे की चर्चा जोरों पर है. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विवादों के सामने आने के बाद उन्हें 12 नवंबर 2026 को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिससे उनका 33 साल का लंबा कार्यकाल खत्म हो गया.

हालांकि, जेन्सेन हुआंग पहले ऐसे हाई-प्रोफाइल शख्स नहीं हैं, जिन्हें निजी रिश्तों की वजह से अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी हो. इससे पहले भी कई बड़ी कंपनियों के सीईओ और वीआईपी लोगों पर अफेयर के चलते बड़ी आफत आ चुकी है.

जेन्सेन हुआंग और Nvidia का ताजा विवाद

Nvidia के प्रमुख जेन्सेन हुआंग उस वक्त विवादों में घिर गए, जब उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबरें सामने आईं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हुआंग का सिंगापुर की एक टेक कंपनी की पूर्व अधिकारी एलिस हुआंग के साथ संबंध था, जिन पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को चीन के लिए जासूसी करने का संदेह है.

इसके अलावा, Nvidia की ही एक वरिष्ठ अधिकारी किम्बर्ली पॉवेल और एक अन्य महिला कर्मचारी के साथ भी उनके निजी रिश्तों के आरोप लगे. मामला बढ़ने पर हुआंग ने अपनी पत्नी के प्रति बेवफाई की बात स्वीकार कर माफी मांगी और कंपनी के सीईओ व बोर्ड सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया.

ब्रायन क्रजानिक, पूर्व सीईओ-Intel

टेक जगत की दिग्गज कंपनी Intel के पूर्व सीईओ ब्रायन क्रजानिक को साल 2018 में अपने पद से हाथ धोना पड़ा था. एक आंतरिक जांच में यह बात सामने आई थी कि उनका अपनी कंपनी की एक कर्मचारी के साथ पुराना रिश्ता रहा है. Intel ने इसे कंपनी की सख्त नॉन-फ्रैटरनाइजेशन पॉलिसी का उल्लंघन माना और क्रजानिक को इस्तीफा देना पड़ा.

स्टीव ईस्टरब्रुक, पूर्व सीईओ-McDonald's

मशहूर फास्टफूड चेन McDonald's ने साल 2019 में अपने सीईओ स्टीव ईस्टरब्रुक को नौकरी से निकाल दिया था. कंपनी के बोर्ड ने पाया था कि ईस्टरब्रुक ने कंपनी की नीतियों के खिलाफ जाकर एक कर्मचारी के साथ आपसी सहमति से संबंध बनाए थे. कंपनी ने इसे खराब फैसले का उदाहरण बताते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से बाहर का रास्ता दिखा दिया था.

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बर्नार्ड लूनी, पूर्व सीईओ-BP

दिग्गज एनर्जी कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम BP के सीईओ बर्नार्ड लूनी को साल 2023 में अचानक इस्तीफा देना पड़ा था. लूनी ने खुद स्वीकार किया था कि उन्होंने अपने सहकर्मियों के साथ रहे पुराने रिश्तों के बारे कंपनी के बोर्ड को पूरी और सही जानकारी नहीं दी थी.

जेफ शेल और एंडी बायरन का मामला

मीडिया कंपनी NBCUniversal के सीईओ जेफ शेल को भी साल 2023 में एक महिला सहकर्मी के साथ अनुचित संबंधों की जांच के बाद पद छोड़ना पड़ा था. इसी तरह, साल 2025 में सॉफ्टवेयर कंपनी Astronomer के सीईओ एंडी बायरन को भी तब इस्तीफा देना पड़ा, जब कोल्डप्ले के एक कॉन्सर्ट में अपनी कंपनी की एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.

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