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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामेकेदातु बांध विवाद: स्टालिन ने CM विजय को लिखा लेटर, कहा- 'चुप न रहें एकजुट होकर...'

मेकेदातु बांध विवाद: स्टालिन ने CM विजय को लिखा लेटर, कहा- 'चुप न रहें एकजुट होकर...'

मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर DMK प्रमुख एम.के. स्टालिन ने तमिलनाडु के CM विजय से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है. PM मोदी से मिलने का भी सुझाव दिया.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 14 Nov 2026 05:52 PM (IST)
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DMK प्रमुख और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने शनिवार को मुख्यमंत्री विजय से कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि राज्य के कावेरी जल अधिकारों और किसानों की आजीविका की रक्षा के लिए सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर जवाब देना चाहिए.

स्टालिन ने 14 नवंबर को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने कर्नाटक के सीएम डी.के. शिवकुमार के हालिया बयान का जिक्र किया था. 

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शिवकुमार ने शुक्रवार (13 नवंबर 2026) को मैसूर में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कहा था कि प्रस्तावित बांध के निर्माण को कोई नहीं रोक सकता. स्टालिन ने लेटर को एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि इस परियोजना पर कर्नाटक के रुख का जवाब तमिलनाडु सरकार को देना चाहिए. उन्होंने कावेरी के मुद्दे को राज्य के लिए जीवन-मरण का प्रश्न बताया और विजय सरकार से आग्रह किया कि वह चुप न रहे. स्टालिन ने लिखा कि सिर्फ पानी के बंटवारे से कहीं बढ़कर, कावेरी ऐतिहासिक और भावनात्मक रूप से तमिल लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है. डेल्टा क्षेत्र के किसानों की पूरी आजीविका इसी पर निर्भर है."

कर्नाटक सरकार को लेकर स्टालिन की बात

स्टालिन ने कहा कावेरी मुद्दे पर कर्नाटक के सभी राजनीतिक दल एक सुर में बात कर रहे हैं, इसलिए तमिलनाडु के दलों को भी एकजुटता दिखानी चाहिए. स्टालिन ने बताया कि उन्होंने पहले भी राज्य के अगले कदमों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की थी. उन्होंने लिखा, "ऐसी स्थिति में, जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने मेकेदातु बांध बनाने को लेकर फिर से आक्रामक रुख अपना लिया है.

इस वजह से तमिलनाडु सरकार को अब और चुप नहीं रहना चाहिए. मैं इस लेटर के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, ताकि हम अपनी एकजुटता दिखा सकें और कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बयानों का विरोध कर सकें."

स्टालिन का PM मोदी के साथ संयुक्त बैठक का प्रस्ताव

स्टालिन ने यह भी प्रस्ताव दिया कि तमिलनाडु की विधानसभा पार्टियों के नेता और सभी दलों के सांसद मिलकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करें और उनके सामने राज्य का पक्ष रखें. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित सर्वदलीय बैठक में जो प्रस्ताव पारित हों, उन्हें - साथ ही जून में तमिलनाडु विधानसभा की तरफ से मेकेदातु परियोजना के खिलाफ पारित किए गए सर्वसम्मत प्रस्ताव को सीधे प्रधानमंत्री को सौंपा जाना चाहिए.

स्टालिन ने कहा, "कावेरी के अधिकारों को लेकर यह ज़रूरी है कि हम एकजुट रहें, और अपनी निजी पसंद-नापसंद या पार्टीगत मतभेदों से ऊपर उठें." DMK नेता ने उन खबरों पर भी सवाल उठाए जिनमें कहा गया था कि विजय कावेरी मुद्दे पर बातचीत के लिए कर्नाटक जाने की योजना बना रहे हैं. उन्होंने फिर दोहराया कि तमिलनाडु का रुख हमेशा से यही रहा है कि वह कर्नाटक के साथ बातचीत करने के बजाय कानूनी तरीकों से अपने पानी के अधिकारों को सुरक्षित करें.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 14 Nov 2026 05:52 PM (IST)
Tags :
CM Joseph Vijay MK Stalin
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