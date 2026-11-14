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हिंदी न्यूज़ऑटोGreen SM Electric Cab: दिल्ली-UP समेत 6 राज्यों में दौड़ेंगी Electric Cabs, जानें प्लान

Green SM Electric Cab: दिल्ली-UP समेत 6 राज्यों में दौड़ेंगी Electric Cabs, जानें प्लान

Green SM Electric Cab: इलेक्ट्रिक कैब कंपनी Green SM अब दिल्ली-UP समेत देश के 6 राज्यों में अपनी सर्विस शुरू करने जा रही है. जानिए कंपनी का पूरा प्लान और किराए से जुड़ी पूरी जानकारी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 14 Nov 2026 05:06 PM (IST)
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Green SM Electric Cab: हमारे देश में अब पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्रेज और डिमांड तेजी से बढ़ रहा है. जिसके चलते अब EV कंपनियां भी भारत में अपनी इलेक्ट्रिक टैक्सी गाड़ियां उतार रही हैं. जिसमें वियतनाम की प्रमुख इलेक्ट्रिक कैब कंपनी ग्रीन एसएम का नाम शामिल है.

कंपनी ने ऐलान किया है कि वह जल्द ही दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत देश के कुल छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा शुरू करने जा रही है. चलिए जानते हैं कि कंपनी का आगे का क्या प्लान है और आम यात्रियों को इससे क्या फायदा मिलेगा.

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इन 6 राज्यों पर कंपनी का फोकस

बता दें कि कंपनी की इलेक्ट्रिक कैब फिलहाल दिल्ली-एनसीआर और हैदराबाद में चल रही है. अब कंपनी दक्षिण भारत के दो बड़े शहरों बेंगलुरु और चेन्नई में भी अपनी कैब उतारने की तैयारी कर रही है.

जबकि कंपनी ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में जरूरी सरकारी लाइसेंस भी हासिल कर लिए हैं. इसके अलावा कंपनी एयरपोर्ट पर भी खास पिकअप जोन बना रही है.

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मिलेंगी शानदार और आरामदायक गाड़ियां

जानकारी दें दे क़ी ग्रीन एसएम अपने यात्रियों को बेहतरीन एक्सपीरियंस देने के लिए विनफास्ट की लिमो ग्रीन इलेक्ट्रिक एमपीवी कारों का इस्तेमाल कर रही है. इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत इसका बड़ा केबिन और तीन लाइन वाली आरामदायक सीटें हैं.

जबकि इसमें परिवार के साथ सफर करना या एयरपोर्ट जाना बेहद आसान और आरामदायक रहता है. क्योंकि कंपनी का टारगेट लोगों को सेफ और सस्ती इलेक्ट्रिक सफर देना है.

साथ ही बढ़ेगा रोजगार

बता दें कि EV कैब चलने से बस यात्रियों को ही आसानी नहीं होगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. क्योंकि कंपनी का कहना है कि इस प्लान के तहत हजारों स्थानीय ड्राइवरों को कमाई का जरिया मिलेगा. पुराने टैक्सी ड्राइवर भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर अच्छी कमाई कर सकते हैं. कंपनी अपने ड्राइवर पार्टनर्स को काम शुरू करने से पहले खास ट्रेनिंग देगी.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 14 Nov 2026 05:06 PM (IST)
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