Green SM Electric Cab: हमारे देश में अब पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्रेज और डिमांड तेजी से बढ़ रहा है. जिसके चलते अब EV कंपनियां भी भारत में अपनी इलेक्ट्रिक टैक्सी गाड़ियां उतार रही हैं. जिसमें वियतनाम की प्रमुख इलेक्ट्रिक कैब कंपनी ग्रीन एसएम का नाम शामिल है.

कंपनी ने ऐलान किया है कि वह जल्द ही दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत देश के कुल छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा शुरू करने जा रही है. चलिए जानते हैं कि कंपनी का आगे का क्या प्लान है और आम यात्रियों को इससे क्या फायदा मिलेगा.

इन 6 राज्यों पर कंपनी का फोकस

बता दें कि कंपनी की इलेक्ट्रिक कैब फिलहाल दिल्ली-एनसीआर और हैदराबाद में चल रही है. अब कंपनी दक्षिण भारत के दो बड़े शहरों बेंगलुरु और चेन्नई में भी अपनी कैब उतारने की तैयारी कर रही है.

जबकि कंपनी ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में जरूरी सरकारी लाइसेंस भी हासिल कर लिए हैं. इसके अलावा कंपनी एयरपोर्ट पर भी खास पिकअप जोन बना रही है.

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मिलेंगी शानदार और आरामदायक गाड़ियां

जानकारी दें दे क़ी ग्रीन एसएम अपने यात्रियों को बेहतरीन एक्सपीरियंस देने के लिए विनफास्ट की लिमो ग्रीन इलेक्ट्रिक एमपीवी कारों का इस्तेमाल कर रही है. इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत इसका बड़ा केबिन और तीन लाइन वाली आरामदायक सीटें हैं.

जबकि इसमें परिवार के साथ सफर करना या एयरपोर्ट जाना बेहद आसान और आरामदायक रहता है. क्योंकि कंपनी का टारगेट लोगों को सेफ और सस्ती इलेक्ट्रिक सफर देना है.

साथ ही बढ़ेगा रोजगार

बता दें कि EV कैब चलने से बस यात्रियों को ही आसानी नहीं होगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. क्योंकि कंपनी का कहना है कि इस प्लान के तहत हजारों स्थानीय ड्राइवरों को कमाई का जरिया मिलेगा. पुराने टैक्सी ड्राइवर भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर अच्छी कमाई कर सकते हैं. कंपनी अपने ड्राइवर पार्टनर्स को काम शुरू करने से पहले खास ट्रेनिंग देगी.

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