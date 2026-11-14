National Bird of India: भारत की पहचान से जुड़े राष्ट्रीय प्रतीकों में भारतीय मोर का स्थान बेहद खास है. बारिश की पहली फुहार के साथ जब मोर अपने रंग-बिरंगे पंख फैलाकर नाचता है, तो हर किसी का मन मोह लेता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देश में सैकड़ों खूबसूरत पक्षियों के होने के बावजूद आखिर मोर को ही भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्यों चुना गया. इसके पीछे न सिर्फ इसकी सुंदरता, बल्कि देश की संस्कृति, इतिहास और कुछ खास सरकारी मानदंड भी शामिल हैं.

कब और कैसे हुआ था मोर का चुनाव?

भारत सरकार ने 1 फरवरी 1963 को भारतीय मोर को आधिकारिक तौर पर देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था. इससे पहले साल 1961 में भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड की एक अहम बैठक हुई थी. इस बैठक में राष्ट्रीय पक्षी चुनने के लिए कई नामों पर चर्चा हुई, जिनमें सारस क्रेन, हंस, ब्राह्मणी काइट और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण जैसे पक्षी भी शामिल थे. लंबी चर्चा और तय नियमों पर परखने के बाद आखिरकार मोर के नाम पर मुहर लगाई गई.

देश के हर हिस्से में मौजूदगी

राष्ट्रीय पक्षी चुनने के लिए सबसे पहली शर्त यह थी कि वह पक्षी देश के लगभग हर हिस्से में पाया जाता हो, ताकि आम नागरिक उसे आसानी से पहचान सकें. मोर इस पैमाने पर पूरी तरह खरा उतरा. उत्तर में जम्मू-कश्मीर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु-केरल और पूर्व में असम तक, भारत के ज्यादातर राज्यों में मोर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है. इसके उलट, कई अन्य पक्षी केवल कुछ खास क्षेत्रों तक ही सीमित थे.

भारतीय संस्कृति और परंपराओं से गहरा नाता

मोर के चयन की दूसरी सबसे बड़ी वजह इसका भारतीय संस्कृति, लोक कला और पौराणिक कथाओं से जुड़ाव है. भारतीय परंपरा में मोर को सौंदर्य, गौरव और शुभता का प्रतीक माना जाता है. भगवान श्रीकृष्ण के मुकुट में मोरपंख का स्थान हो या भगवान कार्तिकेय का वाहन होना, प्राचीन काल से ही भारतीय साहित्य, मंदिरों की नक्काशी और चित्रकला में मोर की खास जगह रही है.

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सरकारी दस्तावेजों और प्रतीकों के लिए उपयुक्त

एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह था कि चुने जाने वाले पक्षी की बनावट ऐसी होनी चाहिए जिसे सरकारी प्रकाशनों, डाक टिकटों और आधिकारिक प्रतीकों पर आसानी से और स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सके. मोर के सिर की कलगी और उसके पंखों की अनोखी बनावट उसे किसी भी चित्र या प्रतीक में दूर से ही पहचानने योग्य बनाती है. इसके अलावा, उस समय किसी अन्य बड़े देश ने मोर को अपना राष्ट्रीय पक्षी नहीं बनाया था, जिससे भारत को एक अलग पहचान मिली.

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