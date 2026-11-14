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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजNational Bird of India: मोर ही क्यों बना देश का राष्ट्रीय पक्षी, किन वजहों से बना ये खास

National Bird of India: मोर ही क्यों बना देश का राष्ट्रीय पक्षी, किन वजहों से बना ये खास

National Bird of India: भारत का राष्ट्रीय पक्षी आखिर मोर को ही क्यों चुना गया, जानिए 1963 में हुए इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे की मुख्य वजहें, इसके धार्मिक-सांस्कृतिक महत्व और संरक्षण से जुड़ी खास बातें

Written By : निधि पाल |  Updated at : 14 Nov 2026 06:23 PM (IST)
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National Bird of India: भारत की पहचान से जुड़े राष्ट्रीय प्रतीकों में भारतीय मोर का स्थान बेहद खास है. बारिश की पहली फुहार के साथ जब मोर अपने रंग-बिरंगे पंख फैलाकर नाचता है, तो हर किसी का मन मोह लेता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देश में सैकड़ों खूबसूरत पक्षियों के होने के बावजूद आखिर मोर को ही भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्यों चुना गया. इसके पीछे न सिर्फ इसकी सुंदरता, बल्कि देश की संस्कृति, इतिहास और कुछ खास सरकारी मानदंड भी शामिल हैं.

कब और कैसे हुआ था मोर का चुनाव?

भारत सरकार ने 1 फरवरी 1963 को भारतीय मोर को आधिकारिक तौर पर देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था. इससे पहले साल 1961 में भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड की एक अहम बैठक हुई थी. इस बैठक में राष्ट्रीय पक्षी चुनने के लिए कई नामों पर चर्चा हुई, जिनमें सारस क्रेन, हंस, ब्राह्मणी काइट और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण जैसे पक्षी भी शामिल थे. लंबी चर्चा और तय नियमों पर परखने के बाद आखिरकार मोर के नाम पर मुहर लगाई गई.

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देश के हर हिस्से में मौजूदगी

राष्ट्रीय पक्षी चुनने के लिए सबसे पहली शर्त यह थी कि वह पक्षी देश के लगभग हर हिस्से में पाया जाता हो, ताकि आम नागरिक उसे आसानी से पहचान सकें. मोर इस पैमाने पर पूरी तरह खरा उतरा. उत्तर में जम्मू-कश्मीर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु-केरल और पूर्व में असम तक, भारत के ज्यादातर राज्यों में मोर प्राकृतिक रूप से पाया जाता है. इसके उलट, कई अन्य पक्षी केवल कुछ खास क्षेत्रों तक ही सीमित थे.

भारतीय संस्कृति और परंपराओं से गहरा नाता

मोर के चयन की दूसरी सबसे बड़ी वजह इसका भारतीय संस्कृति, लोक कला और पौराणिक कथाओं से जुड़ाव है. भारतीय परंपरा में मोर को सौंदर्य, गौरव और शुभता का प्रतीक माना जाता है. भगवान श्रीकृष्ण के मुकुट में मोरपंख का स्थान हो या भगवान कार्तिकेय का वाहन होना, प्राचीन काल से ही भारतीय साहित्य, मंदिरों की नक्काशी और चित्रकला में मोर की खास जगह रही है.

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सरकारी दस्तावेजों और प्रतीकों के लिए उपयुक्त

एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह था कि चुने जाने वाले पक्षी की बनावट ऐसी होनी चाहिए जिसे सरकारी प्रकाशनों, डाक टिकटों और आधिकारिक प्रतीकों पर आसानी से और स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सके. मोर के सिर की कलगी और उसके पंखों की अनोखी बनावट उसे किसी भी चित्र या प्रतीक में दूर से ही पहचानने योग्य बनाती है. इसके अलावा, उस समय किसी अन्य बड़े देश ने मोर को अपना राष्ट्रीय पक्षी नहीं बनाया था, जिससे भारत को एक अलग पहचान मिली.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 14 Nov 2026 06:23 PM (IST)
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