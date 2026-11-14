ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजLife On Moon: चांद पर कैसे बसाई जाएगी बस्ती, कहां से आएंगे बिजली-पानी और हवा?

Life On Moon: चांद पर कैसे बसाई जाएगी बस्ती, कहां से आएंगे बिजली-पानी और हवा?

Life On Moon: वैज्ञानिक चांद पर रेगोलथ मिट्टी की ईंटों से घर बनाने, परमाणु और सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने, ध्रुवीय बर्फ से पानी और मिट्टी-बर्फ से ऑक्सीजन तैयार कर बस्ती बसाने की तैयारी कर रहे हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 14 Nov 2026 08:42 AM (IST)
Preferred Sources

Life On Moon: वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष एजेंसियों ने अब पृथ्वी की सीमाओं से आगे बढ़कर चंद्रमा पर इंसानों की स्थायी बस्ती बसाने की दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिया है. नासा जैसी प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियां और प्राइवेट कंपनियां भविष्य के मून बेस के लिए बुनियादी ढांचे, बिजली, पानी और हवा की रूपरेखा तैयार कर चुकी हैं. इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत चंद्रमा की बंजर सतह पर जीवन के अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए अनूठी तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है, ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को सभी जरूरी संसाधन आसानी से मिल सकें.

लूनर रेगोलथ से बनेगी घरों की ईंटें

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
Children Day 2026: पीएम नेहरू को बच्चे क्यों कहते थे चाचा? जान लें वजह
पीएम नेहरू को बच्चे क्यों कहते थे चाचा? जान लें वजह
जनरल नॉलेज
Pollution Health Effects: महिला या पुरुष, किस पर ज्यादा पड़ रहा प्रदूषण का असर?
महिला या पुरुष, किस पर ज्यादा पड़ रहा प्रदूषण का असर?
जनरल नॉलेज
Nvidia CEO Resignation: एक कंपनी में CEO, CFO और चेयरमैन की क्या होती है जिम्मेदारी? जानें सभी का रोल
एक कंपनी में CEO, CFO और चेयरमैन की क्या होती है जिम्मेदारी? जानें सभी का रोल
जनरल नॉलेज
SS United States Ship Sunk: समंदर में क्यों डुबो दिया गया दुनिया का सबसे तेज चलने वाला शिप? जानें वजह
समंदर में क्यों डुबो दिया गया दुनिया का सबसे तेज चलने वाला शिप? जानें वजह

चांद पर घर बनाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पृथ्वी से भारी-भरकम निर्माण सामग्री अंतरिक्ष में भेजना बेहद खर्चीला और मुश्किल काम है. इस समस्या से पार पाने के लिए वैज्ञानिक चंद्रमा की सतह पर मौजूद धूल, मिट्टी और चट्टानों के टुकड़ों, जिन्हें 'लूनर रेगोलथ' कहा जाता है, का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं. लेजर 3डी प्रिंटिंग तकनीक या केंद्रित सूर्य की रोशनी की मदद से इस मिट्टी को पिघलाकर मजबूत ईंटें और रहने योग्य आवास तैयार किए जाएंगे, जिससे परिवहन का खर्च काफी हद तक कम हो जाएगा.

लावा ट्यूब सुरंगों में मिलेगा प्राकृतिक सुरक्षा कवच

खुली सतह पर घर बनाने के अलावा वैज्ञानिक चंद्रमा की जमीन के नीचे मौजूद प्राकृतिक गुफाओं का उपयोग करने पर भी विचार कर रहे हैं. मारियस हिल्स जैसे इलाकों में जमीन के नीचे करीब 50 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक रूप से बनी लावा ट्यूब यानी सुरंगें पाई गई हैं. इन भूमिगत सुरंगों के भीतर रहने से अंतरिक्ष यात्रियों को सूरज से आने वाले खतरनाक कॉस्मिक रेडिएशन और वहां के अत्यधिक तापमान के उतार-चढ़ाव से प्राकृतिक रूप से सुरक्षा मिल सकेगी, जिससे जीवन सुरक्षित रह सकेगा.

यह भी पढ़ें: Kitchen AQI: रोटी सेंकने से लेकर सब्जी तलने तक, किचन का AQI सबसे ज्यादा कौन बिगाड़ता है?


Life On Moon: चांद पर कैसे बसाई जाएगी बस्ती, कहां से आएंगे बिजली-पानी और हवा?

सोलर ग्रिड और न्यूक्लियर पावर से मिलेगी बिजली

चांद पर बस्तियों को रोशन रखने और मशीनें चलाने के लिए निरंतर बिजली की जरूरत होगी. इसके लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐसे खास स्थानों की पहचान की गई है जहां लंबे समय तक सूर्य की रोशनी मिलती है, और वहां वर्टिकल सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा पैदा की जाएगी. इसके अलावा, नासा 2030 तक चांद की सतह पर एक छोटा परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बना रहा है, जो लगभग 40 किलोवॉट बिजली पैदा करेगा. यह न्यूक्लियर प्लांट चांद की 14 दिन लंबी और बेहद ठंडी रातों में भी निर्बाध बिजली सप्लाई जारी रखेगा.

ध्रुवीय गड्ढों की बर्फ से होगी पानी की आपूर्ति

चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह नदियां या झीलें मौजूद नहीं हैं, इसलिए पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक चंद्र ध्रुव के गहरे गड्ढों पर निर्भर हैं. इन क्रेटर्स में सूरज की किरणें कभी नहीं पहुंचतीं, जिसके कारण वहां पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है. रोबोटिक मशीनों और माइनिंग उपकरणों के जरिए इस जमी हुई बर्फ को निकाला जाएगा. इसके बाद इस बर्फ को पिघलाकर और शुद्ध करके पीने के पानी के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, हालांकि शुरुआती दौर में कुछ पानी पृथ्वी से भी भेजा जाएगा.


Life On Moon: चांद पर कैसे बसाई जाएगी बस्ती, कहां से आएंगे बिजली-पानी और हवा?

मिट्टी और बर्फ से तैयार होगी सांस लेने योग्य हवा

अंतरिक्ष यात्रियों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी, जिसे चंद्रमा पर ही तैयार करने के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं. चांद की सतह की मिट्टी में लगभग 40 प्रतिशत तक ऑक्सीजन केमिकल ऑक्साइड के रूप में छिपी हुई है. विशेष मशीनों और थर्मल प्रोसेस के जरिए इस मिट्टी से ऑक्सीजन को अलग करके सांस लेने योग्य हवा बनाई जाएगी. इसके अलावा, खनन के जरिए मिलने वाली बर्फ के पानी पर इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया करके भी ऑक्सीजन और रॉकेट ईंधन के लिए हाइड्रोजन गैस हासिल की जाएगी.

यह भी पढ़ें: SS United States Ship Sunk: समंदर में क्यों डुबो दिया गया दुनिया का सबसे तेज चलने वाला शिप? जानें वजह

About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
Read More
Published at : 14 Nov 2026 08:42 AM (IST)
Tags :
ABP NEWS GK NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Children Day 2026: पीएम नेहरू को बच्चे क्यों कहते थे चाचा? जान लें वजह
पीएम नेहरू को बच्चे क्यों कहते थे चाचा? जान लें वजह
जनरल नॉलेज
Pollution Health Effects: महिला या पुरुष, किस पर ज्यादा पड़ रहा प्रदूषण का असर?
महिला या पुरुष, किस पर ज्यादा पड़ रहा प्रदूषण का असर?
जनरल नॉलेज
Nvidia CEO Resignation: एक कंपनी में CEO, CFO और चेयरमैन की क्या होती है जिम्मेदारी? जानें सभी का रोल
एक कंपनी में CEO, CFO और चेयरमैन की क्या होती है जिम्मेदारी? जानें सभी का रोल
जनरल नॉलेज
SS United States Ship Sunk: समंदर में क्यों डुबो दिया गया दुनिया का सबसे तेज चलने वाला शिप? जानें वजह
समंदर में क्यों डुबो दिया गया दुनिया का सबसे तेज चलने वाला शिप? जानें वजह
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US में तकनीकी खराबी से भारत-अमेरिका उड़ानों पर भी संकट, एयर इंडिया ने जारी की एडवाइजरी
US में तकनीकी खराबी से भारत-अमेरिका उड़ानों पर भी संकट, एयर इंडिया ने जारी की एडवाइजरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में 38 IAS अधिकारियों के तबादले, सीतापुर, बिजनौर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर के DM का ट्रांसफर
UP में 38 IAS अधिकारियों के तबादले, सीतापुर, बिजनौर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर के DM का ट्रांसफर
क्रिकेट
CM योगी को मिला रिंकू सिंह-प्रिया सरोज की शादी का निमंत्रण, 4 दिसंबर को लेंगे सात फेरे
CM योगी को मिला रिंकू सिंह-प्रिया सरोज की शादी का निमंत्रण, 4 दिसंबर को लेंगे सात फेरे
बॉलीवुड
'रामायण' के तूफान के आगे भी 'दृश्यम 3' कर रही कमाई, जानें- 43 दिनों का प्रॉफिट
'रामायण' के तूफान के आगे भी 'दृश्यम 3' कर रही कमाई, जानें- 43 दिनों का प्रॉफिट
बॉलीवुड
बीवी को छोड़कर विदेशी महिला से की थी शादी, बॉलीवुड से हॉलीवुड तक में मशहूर थे सईद जाफरी
बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक में मशहूर थे सईद जाफरी, की थी दो-दो शादी
क्रिकेट
एशिया कप के फाइनल में भारत-पाकिस्तान की टक्कर, कब, कहां और किस चैनल पर देखें लाइव?
एशिया कप के फाइनल में भारत-पाकिस्तान की टक्कर, कब, कहां और किस चैनल पर देखें लाइव?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट, इन जिलों में छाएगा कोहरा
यूपी में आज गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट, इन जिलों में छाएगा कोहरा
एग्रीकल्चर
Fish Farming:मछली पालकों को सरकार दे रही 40% सब्सिडी, ऐसे कराएं तालाब का बीमा
मछली पालकों को सरकार दे रही 40% सब्सिडी, ऐसे कराएं तालाब का बीमा
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget