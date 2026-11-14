Life On Moon: वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष एजेंसियों ने अब पृथ्वी की सीमाओं से आगे बढ़कर चंद्रमा पर इंसानों की स्थायी बस्ती बसाने की दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिया है. नासा जैसी प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियां और प्राइवेट कंपनियां भविष्य के मून बेस के लिए बुनियादी ढांचे, बिजली, पानी और हवा की रूपरेखा तैयार कर चुकी हैं. इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत चंद्रमा की बंजर सतह पर जीवन के अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए अनूठी तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है, ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को सभी जरूरी संसाधन आसानी से मिल सकें.

लूनर रेगोलथ से बनेगी घरों की ईंटें

चांद पर घर बनाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पृथ्वी से भारी-भरकम निर्माण सामग्री अंतरिक्ष में भेजना बेहद खर्चीला और मुश्किल काम है. इस समस्या से पार पाने के लिए वैज्ञानिक चंद्रमा की सतह पर मौजूद धूल, मिट्टी और चट्टानों के टुकड़ों, जिन्हें 'लूनर रेगोलथ' कहा जाता है, का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं. लेजर 3डी प्रिंटिंग तकनीक या केंद्रित सूर्य की रोशनी की मदद से इस मिट्टी को पिघलाकर मजबूत ईंटें और रहने योग्य आवास तैयार किए जाएंगे, जिससे परिवहन का खर्च काफी हद तक कम हो जाएगा.

लावा ट्यूब सुरंगों में मिलेगा प्राकृतिक सुरक्षा कवच

खुली सतह पर घर बनाने के अलावा वैज्ञानिक चंद्रमा की जमीन के नीचे मौजूद प्राकृतिक गुफाओं का उपयोग करने पर भी विचार कर रहे हैं. मारियस हिल्स जैसे इलाकों में जमीन के नीचे करीब 50 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक रूप से बनी लावा ट्यूब यानी सुरंगें पाई गई हैं. इन भूमिगत सुरंगों के भीतर रहने से अंतरिक्ष यात्रियों को सूरज से आने वाले खतरनाक कॉस्मिक रेडिएशन और वहां के अत्यधिक तापमान के उतार-चढ़ाव से प्राकृतिक रूप से सुरक्षा मिल सकेगी, जिससे जीवन सुरक्षित रह सकेगा.

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सोलर ग्रिड और न्यूक्लियर पावर से मिलेगी बिजली

चांद पर बस्तियों को रोशन रखने और मशीनें चलाने के लिए निरंतर बिजली की जरूरत होगी. इसके लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ऐसे खास स्थानों की पहचान की गई है जहां लंबे समय तक सूर्य की रोशनी मिलती है, और वहां वर्टिकल सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा पैदा की जाएगी. इसके अलावा, नासा 2030 तक चांद की सतह पर एक छोटा परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बना रहा है, जो लगभग 40 किलोवॉट बिजली पैदा करेगा. यह न्यूक्लियर प्लांट चांद की 14 दिन लंबी और बेहद ठंडी रातों में भी निर्बाध बिजली सप्लाई जारी रखेगा.

ध्रुवीय गड्ढों की बर्फ से होगी पानी की आपूर्ति

चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह नदियां या झीलें मौजूद नहीं हैं, इसलिए पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए वैज्ञानिक चंद्र ध्रुव के गहरे गड्ढों पर निर्भर हैं. इन क्रेटर्स में सूरज की किरणें कभी नहीं पहुंचतीं, जिसके कारण वहां पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है. रोबोटिक मशीनों और माइनिंग उपकरणों के जरिए इस जमी हुई बर्फ को निकाला जाएगा. इसके बाद इस बर्फ को पिघलाकर और शुद्ध करके पीने के पानी के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, हालांकि शुरुआती दौर में कुछ पानी पृथ्वी से भी भेजा जाएगा.





मिट्टी और बर्फ से तैयार होगी सांस लेने योग्य हवा

अंतरिक्ष यात्रियों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी, जिसे चंद्रमा पर ही तैयार करने के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं. चांद की सतह की मिट्टी में लगभग 40 प्रतिशत तक ऑक्सीजन केमिकल ऑक्साइड के रूप में छिपी हुई है. विशेष मशीनों और थर्मल प्रोसेस के जरिए इस मिट्टी से ऑक्सीजन को अलग करके सांस लेने योग्य हवा बनाई जाएगी. इसके अलावा, खनन के जरिए मिलने वाली बर्फ के पानी पर इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया करके भी ऑक्सीजन और रॉकेट ईंधन के लिए हाइड्रोजन गैस हासिल की जाएगी.

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