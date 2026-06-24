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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजHistory of Temple Donations: कब से शुरू हुई मंदिरों में दान देने की परंपरा? जानिए प्राचीन भारत का यह अनोखा इतिहास

History of Temple Donations: कब से शुरू हुई मंदिरों में दान देने की परंपरा? जानिए प्राचीन भारत का यह अनोखा इतिहास

History of Temple Donations: मंदिरों में दान देने की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है. प्राचीन भारत में दान का उपयोग समाज सेवा, शिक्षा, गरीबों की सहायता और सार्वजनिक कल्याण कार्यों के लिए होता था.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 24 Jun 2026 11:48 AM (IST)
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 History of Temple Donations: जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं, तो हर किसी के मन को शांति मिलती है.  सालों से मंदिरों में एक परंपरा चलती आ रही है, जो दुनिया के हर मंदिर में की जाती है, वह है मंदिर में दान करना. आज के समय में पैसों और धातु के अलावा, अब लोग जमीन-जायदाद भी दान कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यह प्रथा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई होगी. बता दें कि मंदिर में दान देने की यह आदत हजारों साल पुरानी है और इसके पीछे एक बेहद गहरी और दिल को छू लेने वाली कहानी है. आइए आपको बताते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी. 

वेदों से शुरू हुई दान की यात्रा

भारत में दान देने की परंपरा वैदिक काल से चलती आ रही है. वैदिक काल यानी करीब 5,000 साल पहले से. जिसमें दान का अर्थ माना जाता है बिना किसी उम्मीद के किसी को कुछ देना. वहीं ऋग्वेद में दान को सत्य से जोड़ा गया है. इसके अलावा बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा गया है कि एक अच्छे इंसान में तीन गुण होने चाहिए दम, दया और दान.यानी पहले के दौर में दान सिर्फ पैसे देना नहीं था, यह इंसान के अच्छे चरित्र की पहचान थी. 

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राजाओं ने दिया मंदिरों को दान का नया रूप

समय बदला और राजा-महाराजाओं के युग में मंदिरों में दान देने की परंपरा एक नया मोड़ लेने लगी. इतिहासकार बर्टन स्टेन के अनुसार उस दौर में भक्त मंदिरों को मेलवारम यानी दान के रूप में धन देते थे. यह पैसा भूखे लोगों को खाना खिलाने और सिंचाई जैसे सार्वजनिक कामों में लगाया जाता था. छठी सदी ईसा पूर्व से यह सामुदायिक दान की परंपरा जोर पकड़ने लगी, जिससे बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी शामिल करने लगे. 

मंदिर बने समाज की रीढ़

प्राचीन भारत में मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, वे पूरे समाज की जरूरतें पूरी करते थे. जो दान मंदिरों को मिलता था, उससे गरीबों को खाना, गरीब बच्चों की पढ़ाई-लिखाई होती थी. यह बात महाभारत में भी लिखी गई है कि अपनी कमाई का एक तिहाई हिस्सा समाज के काम में लगाना चाहिए, इससे जरूरतमंदों को सहारा मिलता है.  हमारे पूर्वजों ने यही सोचकर मंदिरों में दान देना शुरू किया था, ताकि इससे धन संकट के समय पूरे समाज के काम आएगा. 

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Published at : 24 Jun 2026 11:48 AM (IST)
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