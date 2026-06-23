जनसांख्यिकीय अनुमान और शोध रिपोर्ट के मुताबिक ईरान लगभग 20,000 से 40,000 हिंदुओं का घर है. हालांकि यह संख्या काफी बड़ी लग सकती है लेकिन यह ईरान की लगभग 95 मिलियन लोगों की कुल आबादी के 0.01% से भी कम है.