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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजIran Hindu Population: ईरान में कितने हिंदू रहते हैं, जानें यहां की आबादी?

Iran Hindu Population: ईरान में कितने हिंदू रहते हैं, जानें यहां की आबादी?

Iran Hindu Population: ईरान एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है. आइए जानते हैं कि आखिर वहां कितने हिंदू रहते हैं.

Written By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 23 Jun 2026 08:55 AM (IST)
Iran Hindu Population: ईरान एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है. आइए जानते हैं कि आखिर वहां कितने हिंदू रहते हैं.

Iran Hindu Population: ईरान और अमेरिका के बीच अभी भी तनाव बना हुआ है. आपको बता दें कि ईरान को एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र के रूप में जाना जाता है. ईरान की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान की नींव इस्लाम है. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर ईरान में कितने हिंदू रहते हैं और वहां की पोपुलेशन क्या है.

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जनसांख्यिकीय अनुमान और शोध रिपोर्ट के मुताबिक ईरान लगभग 20,000 से 40,000 हिंदुओं का घर है. हालांकि यह संख्या काफी बड़ी लग सकती है लेकिन यह ईरान की लगभग 95 मिलियन लोगों की कुल आबादी के 0.01% से भी कम है.
जनसांख्यिकीय अनुमान और शोध रिपोर्ट के मुताबिक ईरान लगभग 20,000 से 40,000 हिंदुओं का घर है. हालांकि यह संख्या काफी बड़ी लग सकती है लेकिन यह ईरान की लगभग 95 मिलियन लोगों की कुल आबादी के 0.01% से भी कम है.
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ईरान की लगभग 99% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है. इसमें लगभग 89% शिया मुसलमान और लगभग 10% सुन्नी मुसलमान हैं. हिंदू, ईसाई, यहूदी और पारसी के साथ धार्मिक अल्पसंख्यक आबादी का काफी छोटा हिस्सा है.
ईरान की लगभग 99% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है. इसमें लगभग 89% शिया मुसलमान और लगभग 10% सुन्नी मुसलमान हैं. हिंदू, ईसाई, यहूदी और पारसी के साथ धार्मिक अल्पसंख्यक आबादी का काफी छोटा हिस्सा है.
Published at : 23 Jun 2026 08:55 AM (IST)
Tags :
Hindu Population Iran US War Iran Hindu Population

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