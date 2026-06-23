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Iran Hindu Population: ईरान में कितने हिंदू रहते हैं, जानें यहां की आबादी?
Iran Hindu Population: ईरान एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है. आइए जानते हैं कि आखिर वहां कितने हिंदू रहते हैं.
Iran Hindu Population: ईरान और अमेरिका के बीच अभी भी तनाव बना हुआ है. आपको बता दें कि ईरान को एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र के रूप में जाना जाता है. ईरान की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान की नींव इस्लाम है. इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर ईरान में कितने हिंदू रहते हैं और वहां की पोपुलेशन क्या है.
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Published at : 23 Jun 2026 08:55 AM (IST)
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