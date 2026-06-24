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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वUAE-India Brahmos Deal: भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा UAE, खाड़ी देशों में छिड़ी बहस, पाकिस्तान की क्यों उड़ी नींद?

UAE-India Brahmos Deal: भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा UAE, खाड़ी देशों में छिड़ी बहस, पाकिस्तान की क्यों उड़ी नींद?

यूएई और सऊदी के सोशल मीडिया यूजर्स ब्रह्मोस मिसाइलों की क्षमता पर बहस कर रहे हैं. कई यूजर्स का मानना है कि अगर यह डील होती है तो इससे UAE की सैन्य क्षमताओं में काफी बढ़ोतरी होगी.

Written By : ऋषि कांत |  Updated at : 24 Jun 2026 11:23 AM (IST)
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भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के एयरबेसों को जिस ब्रह्मोस मिसाइल से तबाह किया था, अब खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात भी उसमें दिलचस्पी दिखा रहा है. ऐसी चर्चा है कि भारत और यूएई के बीच ब्रह्मोस को लेकर जल्द ही डील हो सकती है. इस डील को लेकर खाड़ी देश में बहस शुरू हो गई है. खासकर सऊदी अरब से इस डील पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

यूएई भारत के साथ ऐसे समय में ब्रह्मोस मिसाइल की डील पर बात कर रहा है, जब सऊदी ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील की थी, जिसके तहत एक देश पर अटैक दूसरे देश पर हमला माना जाएगा. सऊदी-पाकिस्तान की इस डील के बाद ही यूएई ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को तेजी से आगे बढ़ाया और अब ब्रह्मोस मिसाइल सौदे पर बातचीत चल रही है. 

ब्रह्मोस मिसाइल से कांपता है पाकिस्तान

पाकिस्तान को ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत का अंदाजा अच्छे है. इसी ब्रह्मोस ने उसके 11 एयरबेसों को इस तरह तबाह किया था, जिन्हें रफू करने में उसे छह महीनों से एक साल तक का समय लगा था. पाकिस्तान के एडवांस चीनी एयर डिफेंस सिस्टम भी ब्रह्मोस को ट्रैक और इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहे थे, जिसके बाद ये मिसाइल पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो चुकी है.

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यूएई और सऊदी के सोशल मीडिया यूजर्स ब्रह्मोस मिसाइलों की क्षमता पर बहस कर रहे हैं. कई यूजर्स का मानना है कि अगर यह डील होती है तो इससे UAE की सैन्य क्षमताओं में काफी बढ़ोतरी होगी. बीते कुछ महीनों में सऊदी और यूएई के बीच रिश्ते काफी खराब हुए हैं, इसलिए सउदी की तरफ से प्रतिक्रिया और सख्त है.

अमेरिका-इजरायल के साथ हैं UAE की डिफेंस डील

भारत से ब्रह्मोस की डील करके यूएई अपनी रक्षा साझेदारियों में विविधता लाना चाहता है और कई सप्लायर्स से एडवांस्ड क्षमताएं हासिल करना चाहता है. यूएई पहले से भी अमेरिका, यूरोप, दक्षिण कोरिया, इजरायल और अन्य देशों के एडवांस्ड मिलिट्री सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है. अगर यूएई भारत के साथ ब्रह्मोस की डील करता है तो उसकी सेना के पास एक ऐसा हथियार होगा, जिससे सऊदी तो सऊदी, उसको सुरक्षा की गारंटी देने वाला पाकिस्तान भी कांपेगा.

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About the author ऋषि कांत

एबीपी न्यूज़ नेटवर्क में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी भूमिका निभा रहा हूं. यहां राजनीति, अदालतें और दुनिया भर की खबरों पर नज़र रखता हूं. साल 2018 में News18 यूपी/उत्तराखंड चैनल से खबरों की दुनिया में दाखिल हुआ. वहां से Way2News, ETV Bharat और Aajtak.in होते हुए अब एबीपी लाइव तक सफर पहुंचा है. खाली समय में इतिहास, राजनीति और साहित्य पढ़ना, मूवी और वेब सीरीज देखना पसंद है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से की है.
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Published at : 24 Jun 2026 11:23 AM (IST)
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UAE INDIA BrahMos  India UAE Deal OPERATION SINDOOR
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