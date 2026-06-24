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हिंदी न्यूज़शिक्षाUPSSSC ने जारी किया कृषि प्राविधिक सहायक का रिजल्ट, 3446 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी

UPSSSC ने जारी किया कृषि प्राविधिक सहायक का रिजल्ट, 3446 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने कृषि विभाग में प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी के 3446 पदों का परिणाम घोषित कर दिया है. इसका यूपी की अर्थव्यवस्था व किसानों पर क्या असर पड़ेगा?

Written By : सोनम |  Updated at : 24 Jun 2026 09:57 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने मंगलवार (23 जून) को कृषि विभाग में प्राविधिक सहायक ग्रुप-सी (Technical Assistant Group-C) के पद के लिए रिजल्ट घोषित कर दिया. इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 3446 अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जिन्हें जल्द ही प्रदेश के अलग-अलग जिलों में तैनात किया जाएगा.

जुलाई 2025 में हुई थी लिखित परीक्षा

बता दें कि कृषि विभाग में इन पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने 13 जुलाई 2025 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया था. परीक्षा के बाद से ही अभ्यर्थी बेसब्री से अपने नतीजों का इंतजार कर रहे थे. मंगलवार को जैसे ही आयोग ने परिणाम जारी किए, वैसे ही सफल उम्मीदवारों और उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई. परिणाम घोषित होने के बाद कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख और विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने सफल अभ्यर्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं.

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किस वर्ग के कितने अभ्यर्थी हुए सफल?

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने चयनित अभ्यर्थियों की पूरी जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि इस भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह पारदर्शिता बरती गई और नियमों के तहत सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिला है. कुल 3446 चयनित अभ्यर्थियों का श्रेणीवार (Category-wise) विवरण इस प्रकार है.

  • सामान्य वर्ग (General Category): 1813 अभ्यर्थी
  • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 629 अभ्यर्थी
  • अनुसूचित जाति (SC): 509 अभ्यर्थी
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 344 अभ्यर्थी
  • अनुसूचित जनजाति (ST): 151 अभ्यर्थी

क्या होता है कृषि प्राविधिक सहायक का काम?

कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इन प्राविधिक सहायकों की सीधी भूमिका ग्रामीण क्षेत्रों में होगी. ये सहायक सीधे तौर पर किसानों से जुड़ेंगे और उन्हें खेती की नई व आधुनिक तकनीकों (Modern Farming Techniques) के बारे में जागरूक करेंगे. केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जैसे- पीएम किसान सम्मान निधि, सॉयल हेल्थ कार्ड (मृदा स्वास्थ्य कार्ड) और फसल बीमा योजना को हर छोटे-बड़े किसान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इनकी होगी. इसके अलावा किसानों को उन्नत बीजों, जैविक खाद और कीटनाशकों के सही इस्तेमाल की जानकारी दी जाएगी, जिससे फसलों की पैदावार बढ़ेगी और खेती की लागत कम होगी.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 24 Jun 2026 09:53 AM (IST)
Tags :
Yogi Government UPSSSC Agriculture Technical Assistant Result
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