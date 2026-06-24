हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामुंबई में दस्तक के बाद अब कहां पहुंचेगा मानसून? 15 से ज्यादा राज्यों में बरस रहे बादल, जानें यूपी-दिल्ली के लिए अपडेट

मुंबई में दस्तक के बाद अब कहां पहुंचेगा मानसून? 15 से ज्यादा राज्यों में बरस रहे बादल, जानें यूपी-दिल्ली के लिए अपडेट

IMD Weather Update: दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और महाराष्ट्र, तेलंगाना व ओडिशा के शेष हिस्सों को कवर कर चुका है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 24 Jun 2026 11:15 AM (IST)
Preferred Sources

IMD Weather Update: देशभर में चिलचिलाती गर्मी और लू के बीच राहत भरी खबर सामने आई है. दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार मानसून महाराष्ट्र, मुंबई, तेलंगाना और ओडिशा के शेष हिस्सों को पूरी तरह कवर कर चुका है. इसके साथ ही मानसून छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कई नए क्षेत्रों तक पहुंच गया है. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो से तीन दिनों में मानसून गुजरात, महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों और मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाएगा. इसके बाद तीन से चार दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश और बिहार के शेष क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश शुरू होने की संभावना है.

एक तरफ बारिश, दूसरी तरफ लू का असर

मौसम विभाग ने पश्चिमी तट, पूर्वोत्तर भारत और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में पूरे सप्ताह भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले चार से पांच दिन और दक्षिण-पूर्व मध्य प्रदेश तथा विदर्भ में अगले दो से तीन दिन तक लू का असर बना रह सकता है.

दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश का मौसम

दिल्ली-एनसीआर में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. दोपहर या शाम के समय गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और आंधी आ सकती है. दिल्ली में अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

यह भी पढ़ें : ब्रिक्स NSA बैठक में बोले चीन के विदेश मंत्री वांग यी- भारत की मदद के लिए तैयार है बीजिंग, बशर्ते…

उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में आज छिटपुट बारिश हो सकती है. गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हीटवेव की चेतावनी दी गई है.

महाराष्ट्र और पश्चिमी तट पर भारी बारिश की चेतावनी

महाराष्ट्र के कोंकण और गोवा क्षेत्र में व्यापक बारिश की संभावना है. कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मुंबई में अगले दो दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है. मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और बिजली गिरने की आशंका भी है.

बिहार, झारखंड और पूर्वी भारत में अलर्ट

बिहार में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और बिजली कड़कने की संभावना है. कुछ स्थानों पर हवाओं की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. गया, भोजपुर, सीवान और सारण जिलों में विशेष अलर्ट जारी किया गया है. राज्य के कुछ हिस्सों में लू चलने की भी चेतावनी दी गई है. झारखंड में कई स्थानों पर तेज हवाएं और बिजली गिरने की संभावना है. रांची, धनबाद और बोकारो में 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. 24 और 25 जून के दौरान रात का मौसम भी काफी गर्म रहने की संभावना है.

पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में बारिश

उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश का पूर्वानुमान है. ओडिशा के कई हिस्सों में भी व्यापक वर्षा होने की संभावना जताई गई है.

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मौसम

मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. कई क्षेत्रों में बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि दक्षिण-पूर्व मध्य प्रदेश में लू का असर अभी भी बना रहेगा. छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आंधी और बिजली चमकने की चेतावनी जारी की गई है.

पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में आंधी की संभावना

हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. आंधी-तूफान की भी संभावना है. राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है. कुछ स्थानों पर हवाओं की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

पहाड़ी राज्यों में बारिश के आसार

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. असम और मेघालय में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है. उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश का पूर्वानुमान है.

मछुआरों के लिए विशेष चेतावनी

मौसम विभाग ने समुद्र में खराब मौसम को देखते हुए मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी है. मन्नार की खाड़ी, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों के साथ-साथ कोंकण, गोवा और कर्नाटक के तटीय इलाकों में आज समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में मानसून के और आगे बढ़ने के साथ देश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज हो जाएंगी. इससे गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, हालांकि कुछ क्षेत्रों में अभी भी लू और तेज गर्मी का असर बना रह सकता है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 24 Jun 2026 11:15 AM (IST)
Tags :
IMD Weather Update Monsoon 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मुंबई में दस्तक के बाद अब कहां पहुंचेगा मानसून? 15 से ज्यादा राज्यों में बरस रहे बादल, जानें यूपी-दिल्ली के लिए अपडेट
मुंबई में दस्तक के बाद अब कहां पहुंचेगा मानसून? 15 से ज्यादा राज्यों में बरस रहे बादल, जानें यूपी-दिल्ली के लिए अपडेट
इंडिया
'जब मैं रातभर रोई तो शुभेंदु अधिकारी ने...', महुआ मोइत्रा का चौंकाने वाला बयान, छोड़ेंगी ममता बनर्जी का साथ?
महुआ मोइत्रा भी छोड़ेंगी ममता बनर्जी का साथ? शुभेंदु अधिकारी को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान
इंडिया
पाकिस्तान को भारत ने फिर सबक सिखाया, UN में कश्मीर के जिक्र पर जड़ दिया तमाचा! कहा- 'यह हमारा...'
पाकिस्तान को भारत ने फिर सबक सिखाया, UN में कश्मीर के जिक्र पर जड़ दिया तमाचा! कहा- 'यह हमारा...'
इंडिया
म्यूजिक नाइट बन गई डरावनी! फेस्टिवल में रेप, सिरिंज से किया गया अटैक, दहल गया फ्रांस
म्यूजिक नाइट बन गई डरावनी! फेस्टिवल में रेप, सिरिंज से किया गया अटैक, दहल गया फ्रांस
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Fire | Bharat Ki Baat : 19 दिन..2 अग्निकांड..38 लोगों की मौत | Lucknow Fire | Akhilesh Yadav
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya: 'चढ़ावा चोरों' पर कार्रवाई कब? | SIT Report | Champat Rai | UP
Lucknow Fire | Janhit with Chitra Tripathi: 15 जिंदगियों का हिसाब कौन देगा? | CM Yogi | UP News
Ram Mandir Daan Chori | Seedha Sawal: चंदा चोरी से भक्तों में खौफ..SIT रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! | UP
ABP Report : लखनऊ अग्निकांड, हादसा या 'हत्याकांड'? | Lucknow Fire | CM Yogi | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सीनेट से झटका लगते ही गुस्से से लाल हुए ट्रंप, रिपब्लिकन सांसदों को भी लताड़ा, बोले - 'तुम सब...'
सीनेट से झटका लगते ही गुस्से से लाल हुए ट्रंप, रिपब्लिकन सांसदों को भी लताड़ा, बोले - 'तुम सब...'
बिहार
Bharat Tiwari Live Updates: भरत तिवारी के गांव में आज महापंचायत, प्रशांत किशोर कुछ देर में पहुंचेंगे, JDU ने क्या कहा?
भरत तिवारी के गांव में आज महापंचायत, प्रशांत किशोर कुछ देर में पहुंचेंगे, JDU ने क्या कहा?
इंडिया
मुंबई में दस्तक के बाद अब कहां पहुंचेगा मानसून? 15 से ज्यादा राज्यों में बरस रहे बादल, जानें यूपी-दिल्ली के लिए अपडेट
मुंबई में दस्तक के बाद अब कहां पहुंचेगा मानसून? 15 से ज्यादा राज्यों में बरस रहे बादल, जानें यूपी-दिल्ली के लिए अपडेट
क्रिकेट
राष्ट्रपति भवन में गूंजा रोहित शर्मा का नाम, पत्नी रितिका सजदेह का भावुक रिएक्शन हुआ वायरल
राष्ट्रपति भवन में गूंजा रोहित शर्मा का नाम, पत्नी रितिका सजदेह का भावुक रिएक्शन हुआ वायरल
ओटीटी
‘पंचायत’ स्टार्स के फैन हैं पीएम मोदी, देखते ही मिलाया हाथ, ‘बनराकस’ से पूछा- 'बिनोद सुनता है ना कि नहीं'
‘पंचायत’ के ‘भूषण’ और ‘बिनोद’ के फैन हैं पीएम मोदी, देखते ही मिलाया हाथ, वीडियो भी की शेयर
विश्व
'...कोई समझौता नहीं होगा', शांति वार्ता के बीच ईरान पर फिर भड़के ट्रंप, परमाणु जांच पर दिया अल्टीमेटम
'...कोई समझौता नहीं', शांति वार्ता के बीच ईरान पर फिर भड़के ट्रंप, परमाणु जांच पर दिया अल्टीमेटम
विश्व
India US Trade Deal: 'आखिरी कदम...' अमेरिका-भारत ट्रेड डील पर आ गया ताजा अपडेट, जानें US ने क्या कहा?
'आखिरी कदम...' अमेरिका-भारत ट्रेड डील पर आ गया ताजा अपडेट, जानें US ने क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में बेसमेंट में कोचिंग सेंटर नहीं चलेगा', लखनऊ अग्निकांड के बाद सीएम योगी का सख्त निर्देश
'यूपी में बेसमेंट में कोचिंग सेंटर नहीं चलेगा', लखनऊ अग्निकांड के बाद सीएम योगी का सख्त निर्देश
ABP NEWS
भारी बारिश के बाद मुंबई में हालात गंभीर! बिहार से भी आगे निकल गया
भारी बारिश के बाद मुंबई में हालात गंभीर! बिहार से भी आगे निकल गया
ABP NEWS
खान सर का कोचिंग सेंटर सील! 3 मंज़िला इमारत पर लगा ताला!
खान सर का कोचिंग सेंटर सील! 3 मंज़िला इमारत पर लगा ताला!
ABP NEWS
स्थानीय लोगों ने घमंडी नेता मन्नान अली के साथ बदसलूकी की, कार से बाहर निकलते ही उन पर अंडे फेंके गए।
स्थानीय लोगों ने घमंडी नेता मन्नान अली के साथ बदसलूकी की, कार से बाहर निकलते ही उन पर अंडे फेंके गए।
ABP NEWS
अखिलेश ने किया बीजेपी सीएम मोहन यादव का बचाव
अखिलेश ने किया बीजेपी सीएम मोहन यादव का बचाव
ENT LIVE
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
Embed widget