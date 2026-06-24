IMD Weather Update: देशभर में चिलचिलाती गर्मी और लू के बीच राहत भरी खबर सामने आई है. दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार मानसून महाराष्ट्र, मुंबई, तेलंगाना और ओडिशा के शेष हिस्सों को पूरी तरह कवर कर चुका है. इसके साथ ही मानसून छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कई नए क्षेत्रों तक पहुंच गया है. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो से तीन दिनों में मानसून गुजरात, महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों और मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाएगा. इसके बाद तीन से चार दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश और बिहार के शेष क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश शुरू होने की संभावना है.

एक तरफ बारिश, दूसरी तरफ लू का असर

मौसम विभाग ने पश्चिमी तट, पूर्वोत्तर भारत और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में पूरे सप्ताह भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले चार से पांच दिन और दक्षिण-पूर्व मध्य प्रदेश तथा विदर्भ में अगले दो से तीन दिन तक लू का असर बना रह सकता है.

दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश का मौसम

दिल्ली-एनसीआर में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. दोपहर या शाम के समय गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और आंधी आ सकती है. दिल्ली में अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

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उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में आज छिटपुट बारिश हो सकती है. गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हीटवेव की चेतावनी दी गई है.

महाराष्ट्र और पश्चिमी तट पर भारी बारिश की चेतावनी

महाराष्ट्र के कोंकण और गोवा क्षेत्र में व्यापक बारिश की संभावना है. कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मुंबई में अगले दो दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है. मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और बिजली गिरने की आशंका भी है.

बिहार, झारखंड और पूर्वी भारत में अलर्ट

बिहार में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और बिजली कड़कने की संभावना है. कुछ स्थानों पर हवाओं की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. गया, भोजपुर, सीवान और सारण जिलों में विशेष अलर्ट जारी किया गया है. राज्य के कुछ हिस्सों में लू चलने की भी चेतावनी दी गई है. झारखंड में कई स्थानों पर तेज हवाएं और बिजली गिरने की संभावना है. रांची, धनबाद और बोकारो में 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. 24 और 25 जून के दौरान रात का मौसम भी काफी गर्म रहने की संभावना है.

पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में बारिश

उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश का पूर्वानुमान है. ओडिशा के कई हिस्सों में भी व्यापक वर्षा होने की संभावना जताई गई है.

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मौसम

मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. कई क्षेत्रों में बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि दक्षिण-पूर्व मध्य प्रदेश में लू का असर अभी भी बना रहेगा. छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आंधी और बिजली चमकने की चेतावनी जारी की गई है.

पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में आंधी की संभावना

हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. आंधी-तूफान की भी संभावना है. राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है. कुछ स्थानों पर हवाओं की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

पहाड़ी राज्यों में बारिश के आसार

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. असम और मेघालय में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है. उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश का पूर्वानुमान है.

मछुआरों के लिए विशेष चेतावनी

मौसम विभाग ने समुद्र में खराब मौसम को देखते हुए मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी है. मन्नार की खाड़ी, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों के साथ-साथ कोंकण, गोवा और कर्नाटक के तटीय इलाकों में आज समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में मानसून के और आगे बढ़ने के साथ देश के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां तेज हो जाएंगी. इससे गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है, हालांकि कुछ क्षेत्रों में अभी भी लू और तेज गर्मी का असर बना रह सकता है.



