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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजCheap Homes: इस देश में कौड़ियों के दाम मिलते हैं घर, कीमत सुनकर नहीं होगा यकीन

Cheap Homes: इस देश में कौड़ियों के दाम मिलते हैं घर, कीमत सुनकर नहीं होगा यकीन

Cheap Homes: दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां पर काफी कम कीमतों पर घर बेचे जा रहे हैं. आइए जानते हैं कौन से हैं वे देश.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 24 Jun 2026 10:22 AM (IST)
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  • जापान और स्पेन में भी ऐसी ही सस्ती संपत्तियां उपलब्ध हैं।

Cheap Homes: यह सुनने में शायद काफी अच्छा लगे लेकिन इटली सरकार एक खास स्कीम के तहत सिर्फ 1 यूरो में घर बेच रही है. भारतीय मुद्रा में यह रकम सिर्फ ₹90 के लगभग होगी. इस स्कीम का मकसद सुनसान हो चुके गांवों में फिर से रौनक लाना है. दरअसल यह 1 यूरो होम स्कीम दुनिया भर के खरीदारों को काफी ज्यादा आकर्षित कर रही है. इनमें निवेशक, रिटायर हो चुके लोग और यूरोप में एक अनोखे प्रॉपर्टी की तलाश करने वाले लोग शामिल हैं. 

सिर्फ 1 यूरो में घर 

इस स्कीम के पीछे मुख्य वजह इटली के ग्रामीण इलाकों में आबादी का कम होना है. बीते कुछ दशकों में हजारों युवा इटालियन लोगों ने रोम, मिलान और ट्यूरिन जैसे बड़े शहरों में नौकरी की तलाश में छोटे गांव और कस्बों को छोड़ दिया है. यही वजह है कि कई गांव लगभग सुनसान हो चुके हैं. इस वजह से सैकड़ों घर खाली पड़े हैं और खराब हो रहे हैं. इन समुदायों को पूरी तरह खत्म होने से बचाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने खाली पड़ी प्रॉपर्टीज को काफी कम कीमत पर देना शुरू कर दिया है. 

ये सस्ते घर कहां पर हैं?

ज्यादातर 1 यूरो वाले घर इटली के ग्रामीण और खूबसूरत इलाकों में हैं. सिसली इस स्कीम के तहत सबसे मशहूर जगह बन चुकी है. मुसोमेली, सम्बुका और ट्रोइना जैसे कस्बों ने काफी कम कीमत पर कई प्रॉपर्टीज ऑफर की हैं. 

इसी के साथ सार्डिनिया के कई गांव भी इसी में शामिल हैं. खरीदार पहाड़ियों से घिरी और भूमध्य सागर के समुद्र तटों के पास खूबसूरत जगहों पर घर पा सकते हैं.

इतना ही नहीं बल्कि अब्रूजो और कैलाब्रिया जैसे इलाके अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ और ऐतिहासिक वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं. यहां के कई नगर पालिकाओं ने नए निवासियों को आकर्षित करने के लिए इस शानदार पहल में हिस्सा लिया है.

खरीदारों के लिए क्या शर्तें हैं? 

हालांकि खरीदने की कीमत सिर्फ 1 यूरो है लेकिन खरीदारों को कई शर्तों को पूरा करना होगा. आवेदकों को आमतौर पर एक रेनोवेशन का प्रस्ताव जमा करना होगा. इसमें बताया गया हो कि वे प्रॉपर्टी को कैसे ठीक करेंगे. दरअसल इस स्कीम के तहत ऑफर किए गए ज्यादातर घर पुराने हैं और रहने लायक बनाने से पहले उनकी काफी मरम्मत की जरूरत होती है.

सिक्योरिटी डिपाजिट जरूरी 

खरीद पूरी करने से पहले खरीदारों को सिक्योरिटी डिपॉजिट या फिर बैंक की गारंटी भी देनी होगी. नगर पालिका के आधार पर यह रकम आमतौर पर 1000 यूरो से 5000 यूरो के बीच होती है. यह डिपॉजिट इस बात की गारंटी के तौर पर होता है कि रेनोवेशन का काम वादे के मुताबिक किया जाएगा.

कुछ और देश 

इटली के अलावा जापान में भी खाली पड़े और छोड़े गए घरों को लगभग मुफ्त में ही दिया जा रहा है. इन घरों को अकिया कहा जाता है. साथ ही स्पेन के भी कई ग्रामीण इलाकों में पूरे के पूरे छोड़े गए गांव काफी कम कीमतों पर खरीदे जा सकते हैं.

यह भी पढ़ेंः कैसे काम करता है आकाशतीर, जिसे भारत से खरीदकर अपना 'कवच' बनाना चाहता है यूएई?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 24 Jun 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
Italy Cheap Homes 1 Euro House
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