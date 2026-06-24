Bharat Tiwari Live Updates: भरत तिवारी के गांव में आज महापंचायत, प्रशांत किशोर कुछ देर में पहुंचेंगे, JDU ने क्या कहा?
Bharat Tiwari Encounter Mahapanchayat Live: भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद उनके गांव बिलौटी में आज (बुधवार) महापंचायत का आयोजन किया गया है. एक लाख लोगों के जुटने का दावा किया गया है.
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भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी (Bharat Bhushan Tiwari Encounter) की एनकाउंटर में मौत हो गई थी. आज (बुधवार) उनके गांव में महापंचायत (Mahapanchayat) का आयोजन किया गया है. दावा किया गया है कि करीब एक लाख लोग न्याय की मांग के लिए जुटेंगे.
भरत भूषण तिवारी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोग उनके घर पहुंच रहे हैं. इस बीच पटना हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका भी दाखिल की गई है.
पवन सिंह की पत्नी पहुंचीं, कई नेता भी पहुंचे
भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद बिलौटी गांव लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ है. संदेश विधायक राधाचरण सेठ, कुचायकोट विधायक अमरेंद्र पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय भी जाकर परिजन से मिल चुके हैं. बीते मंगलवार को भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी पहुंचीं. पूर्व रॉ एजेंट लक्की बिष्ट भी पहुंचे थे. इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, सांसद पप्पू यादव और अभिनेता खेसारी लाल यादव भी अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं.
इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन मोहन झा ने कहा, "जाति और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए."
पूर्व रॉ एजेंट लक्की बिष्ट ने कहा, "यदि कोई भी व्यक्ति इस घटना में दोषी पाया जाता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए. भारतीय संविधान में एनकाउंटर का कोई प्रावधान नहीं है और सेना भी आतंकवादियों को आत्मसमर्पण का अवसर देती है."
Bharat Tiwari Live Updates: किसी को बख्शा नहीं जाएगा- जेडीयू
जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा है कि राज्य सरकार घटना को लेकर दृढ़संकल्पित है. पुलिस की भूमिका को लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं उसके बाद राज्य सरकार ने इसे न्यायिक जांच समिति के हवाले किया है. अब जांच समिति के निष्कर्ष और प्राथमिकी दर्ज करने का जो फैसला है उससे स्पष्ट है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा.
Patna, Bihar: On FIR being registered against police personnel involved in the Bharat Tiwari encounter case, JDU National Spokesperson Rajiv Ranjan Prasad says, “The state government is fully determined regarding this incident. After questions were raised over the role of police… pic.twitter.com/vIbgRnfiNq— IANS (@ians_india) June 24, 2026
Bharat Tiwari Live Updates: परिजनों से मिलेंगे प्रशांत किशोर
जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज भोजपुर के बिलौटी गांव पहुंचकर भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात करेंगे. वे पटना से निकल चुके हैं. कुछ देर में बिलौटी पहुंचेंगे.