हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBharat Tiwari Live Updates: भरत तिवारी के गांव में आज महापंचायत, प्रशांत किशोर कुछ देर में पहुंचेंगे, JDU ने क्या कहा?

Bharat Tiwari Live Updates: भरत तिवारी के गांव में आज महापंचायत, प्रशांत किशोर कुछ देर में पहुंचेंगे, JDU ने क्या कहा?

Bharat Tiwari Encounter Mahapanchayat Live: भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद उनके गांव बिलौटी में आज (बुधवार) महापंचायत का आयोजन किया गया है. एक लाख लोगों के जुटने का दावा किया गया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना  | Updated at : 24 Jun 2026 11:09 AM (IST)

LIVE

Key Events
Bharat Tiwari Encounter Mahapanchayat Live Updates Prashant Kishor BJP Samrat Choudhary Bharat Tiwari Live Updates: भरत तिवारी के गांव में आज महापंचायत, प्रशांत किशोर कुछ देर में पहुंचेंगे, JDU ने क्या कहा?
(प्रस्तुतिकरण के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर)
Source : एबीपी लाइव ग्राफिक्स

Background

भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी (Bharat Bhushan Tiwari Encounter) की एनकाउंटर में मौत हो गई थी. आज (बुधवार) उनके गांव में महापंचायत (Mahapanchayat) का आयोजन किया गया है. दावा किया गया है कि करीब एक लाख लोग न्याय की मांग के लिए जुटेंगे.

भरत भूषण तिवारी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोग उनके घर पहुंच रहे हैं. इस बीच पटना हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका भी दाखिल की गई है.

पवन सिंह की पत्नी पहुंचीं, कई नेता भी पहुंचे

भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद बिलौटी गांव लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ है. संदेश विधायक राधाचरण सेठ, कुचायकोट विधायक अमरेंद्र पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय भी जाकर परिजन से मिल चुके हैं. बीते मंगलवार को भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी पहुंचीं. पूर्व रॉ एजेंट लक्की बिष्ट भी पहुंचे थे. इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, सांसद पप्पू यादव और अभिनेता खेसारी लाल यादव भी अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं.

इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन मोहन झा ने कहा, "जाति और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए."

पूर्व रॉ एजेंट लक्की बिष्ट ने कहा, "यदि कोई भी व्यक्ति इस घटना में दोषी पाया जाता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए. भारतीय संविधान में एनकाउंटर का कोई प्रावधान नहीं है और सेना भी आतंकवादियों को आत्मसमर्पण का अवसर देती है."

11:09 AM (IST)  •  24 Jun 2026

Bharat Tiwari Live Updates: किसी को बख्शा नहीं जाएगा- जेडीयू

जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा है कि राज्य सरकार घटना को लेकर दृढ़संकल्पित है. पुलिस की भूमिका को लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं उसके बाद राज्य सरकार ने इसे न्यायिक जांच समिति के हवाले किया है. अब जांच समिति के निष्कर्ष और प्राथमिकी दर्ज करने का जो फैसला है उससे स्पष्ट है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा.

11:08 AM (IST)  •  24 Jun 2026

Bharat Tiwari Live Updates: परिजनों से मिलेंगे प्रशांत किशोर 

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज भोजपुर के बिलौटी गांव पहुंचकर भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात करेंगे. वे पटना से निकल चुके हैं. कुछ देर में बिलौटी पहुंचेंगे.

Load More
Tags :
BIHAR NEWS Bharat Tiwari Encounter Bharat Tiwari
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bharat Tiwari Live Updates: भरत तिवारी के गांव में आज महापंचायत, प्रशांत किशोर कुछ देर में पहुंचेंगे, JDU ने क्या कहा?
भरत तिवारी के गांव में आज महापंचायत, प्रशांत किशोर कुछ देर में पहुंचेंगे, JDU ने क्या कहा?
बिहार
कोटा बनने से पहले पटना था नंबर-1 कोचिंग हब, रासबिहारी सर ने सुनाई शिक्षा के सुनहरे दौर की कहानी
कोटा बनने से पहले पटना था नंबर-1 कोचिंग हब, रासबिहारी सर ने सुनाई शिक्षा के सुनहरे दौर की कहानी
बिहार
​बिहार के इस जिले में गर्मी छुट्टी के बाद पहले दिन गायब मिले 487 शिक्षक, अब बताना होगा कारण
​बिहार के इस जिले में गर्मी छुट्टी के बाद पहले दिन गायब मिले 487 शिक्षक, अब बताना होगा कारण
बिहार
बिहार: भरत तिवारी एनकाउंटर में एक्शन, DSP राजेश शर्मा हटाए गए, गांव में होगी महापंचायत
बिहार: भरत तिवारी एनकाउंटर में एक्शन, DSP राजेश शर्मा हटाए गए, गांव में होगी महापंचायत
Advertisement

वीडियोज

Lucknow Fire | Bharat Ki Baat : 19 दिन..2 अग्निकांड..38 लोगों की मौत | Lucknow Fire | Akhilesh Yadav
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya: 'चढ़ावा चोरों' पर कार्रवाई कब? | SIT Report | Champat Rai | UP
Lucknow Fire | Janhit with Chitra Tripathi: 15 जिंदगियों का हिसाब कौन देगा? | CM Yogi | UP News
Ram Mandir Daan Chori | Seedha Sawal: चंदा चोरी से भक्तों में खौफ..SIT रिपोर्ट में बड़ा खुलासा! | UP
ABP Report : लखनऊ अग्निकांड, हादसा या 'हत्याकांड'? | Lucknow Fire | CM Yogi | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सीनेट से झटका लगते ही गुस्से से लाल हुए ट्रंप, रिपब्लिकन सांसदों को भी लताड़ा, बोले - 'तुम सब...'
सीनेट से झटका लगते ही गुस्से से लाल हुए ट्रंप, रिपब्लिकन सांसदों को भी लताड़ा, बोले - 'तुम सब...'
बिहार
Bharat Tiwari Live Updates: भरत तिवारी के गांव में आज महापंचायत, प्रशांत किशोर कुछ देर में पहुंचेंगे, JDU ने क्या कहा?
भरत तिवारी के गांव में आज महापंचायत, प्रशांत किशोर कुछ देर में पहुंचेंगे, JDU ने क्या कहा?
इंडिया
मुंबई में दस्तक के बाद अब कहां पहुंचेगा मानसून? 15 से ज्यादा राज्यों में बरस रहे बादल, जानें यूपी-दिल्ली के लिए अपडेट
मुंबई में दस्तक के बाद अब कहां पहुंचेगा मानसून? 15 से ज्यादा राज्यों में बरस रहे बादल, जानें यूपी-दिल्ली के लिए अपडेट
क्रिकेट
राष्ट्रपति भवन में गूंजा रोहित शर्मा का नाम, पत्नी रितिका सजदेह का भावुक रिएक्शन हुआ वायरल
राष्ट्रपति भवन में गूंजा रोहित शर्मा का नाम, पत्नी रितिका सजदेह का भावुक रिएक्शन हुआ वायरल
ओटीटी
‘पंचायत’ स्टार्स के फैन हैं पीएम मोदी, देखते ही मिलाया हाथ, ‘बनराकस’ से पूछा- 'बिनोद सुनता है ना कि नहीं'
‘पंचायत’ के ‘भूषण’ और ‘बिनोद’ के फैन हैं पीएम मोदी, देखते ही मिलाया हाथ, वीडियो भी की शेयर
विश्व
'...कोई समझौता नहीं होगा', शांति वार्ता के बीच ईरान पर फिर भड़के ट्रंप, परमाणु जांच पर दिया अल्टीमेटम
'...कोई समझौता नहीं', शांति वार्ता के बीच ईरान पर फिर भड़के ट्रंप, परमाणु जांच पर दिया अल्टीमेटम
विश्व
India US Trade Deal: 'आखिरी कदम...' अमेरिका-भारत ट्रेड डील पर आ गया ताजा अपडेट, जानें US ने क्या कहा?
'आखिरी कदम...' अमेरिका-भारत ट्रेड डील पर आ गया ताजा अपडेट, जानें US ने क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में बेसमेंट में कोचिंग सेंटर नहीं चलेगा', लखनऊ अग्निकांड के बाद सीएम योगी का सख्त निर्देश
'यूपी में बेसमेंट में कोचिंग सेंटर नहीं चलेगा', लखनऊ अग्निकांड के बाद सीएम योगी का सख्त निर्देश
ABP NEWS
भारी बारिश के बाद मुंबई में हालात गंभीर! बिहार से भी आगे निकल गया
भारी बारिश के बाद मुंबई में हालात गंभीर! बिहार से भी आगे निकल गया
ABP NEWS
खान सर का कोचिंग सेंटर सील! 3 मंज़िला इमारत पर लगा ताला!
खान सर का कोचिंग सेंटर सील! 3 मंज़िला इमारत पर लगा ताला!
ABP NEWS
स्थानीय लोगों ने घमंडी नेता मन्नान अली के साथ बदसलूकी की, कार से बाहर निकलते ही उन पर अंडे फेंके गए।
स्थानीय लोगों ने घमंडी नेता मन्नान अली के साथ बदसलूकी की, कार से बाहर निकलते ही उन पर अंडे फेंके गए।
ABP NEWS
अखिलेश ने किया बीजेपी सीएम मोहन यादव का बचाव
अखिलेश ने किया बीजेपी सीएम मोहन यादव का बचाव
ENT LIVE
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
Embed widget