भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी (Bharat Bhushan Tiwari Encounter) की एनकाउंटर में मौत हो गई थी. आज (बुधवार) उनके गांव में महापंचायत (Mahapanchayat) का आयोजन किया गया है. दावा किया गया है कि करीब एक लाख लोग न्याय की मांग के लिए जुटेंगे.

भरत भूषण तिवारी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोग उनके घर पहुंच रहे हैं. इस बीच पटना हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका भी दाखिल की गई है.

पवन सिंह की पत्नी पहुंचीं, कई नेता भी पहुंचे

भरत भूषण तिवारी की मौत के बाद बिलौटी गांव लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ है. संदेश विधायक राधाचरण सेठ, कुचायकोट विधायक अमरेंद्र पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय भी जाकर परिजन से मिल चुके हैं. बीते मंगलवार को भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी पहुंचीं. पूर्व रॉ एजेंट लक्की बिष्ट भी पहुंचे थे. इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, सांसद पप्पू यादव और अभिनेता खेसारी लाल यादव भी अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं.

इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन मोहन झा ने कहा, "जाति और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए."

पूर्व रॉ एजेंट लक्की बिष्ट ने कहा, "यदि कोई भी व्यक्ति इस घटना में दोषी पाया जाता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए. भारतीय संविधान में एनकाउंटर का कोई प्रावधान नहीं है और सेना भी आतंकवादियों को आत्मसमर्पण का अवसर देती है."