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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटराष्ट्रपति भवन में गूंजा रोहित शर्मा का नाम, पत्नी रितिका सजदेह का भावुक रिएक्शन हुआ वायरल

राष्ट्रपति भवन में गूंजा रोहित शर्मा का नाम, पत्नी रितिका सजदेह का भावुक रिएक्शन हुआ वायरल

राष्ट्रपति भवन में रोहित शर्मा को पद्मश्री मिलने पर रितिका सजदेह भावुक नजर आईं. उनका गर्व भरा रिएक्शन और तालियां बजाता वीडियो वायरल हो गया.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 24 Jun 2026 08:49 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया, तो इस खास पल की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है. रोहित के सम्मान ग्रहण करने के दौरान उनकी पत्नी रितिका सजदेह का भावुक और गर्व से भरा रिएक्शन फैंस का दिल जीत रहा है.

राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के दौरान जब रोहित शर्मा का नाम मंच से पुकारा गया, तब सभी की नजरें सिर्फ रोहित पर नहीं बल्कि दर्शक दीर्घा में बैठी उनकी पत्नी रितिका सजदेह पर भी टिक गईं थीं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में रितिका की खुशी और गर्व साफ तौर पर देखा जा सकता है. जैसे ही रोहित का नाम घोषित हुआ, उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई और वह पूरे समारोह के दौरान तालियां बजाती नजर आईं हैं.

गर्व से खिल उठा रितिका का चेहरा

वायरल वीडियो में रितिका सजदेह की बॉडी लैंग्वेज उनके जज्बातों को बखूबी बयां कर रही है. रोहित शर्मा का नाम सुनते ही उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी है. जब रोहित सम्मान लेने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर बढ़े, तब रितिका तुरंत अपनी सीट से खड़ी हो गईं थीं. वह पूरे समय सम्मानपूर्वक खड़ी रहीं और लगातार तालियां बजाकर रोहित का उत्साह बढ़ाती रहीं थीं. वीडियो में यह भी साफ नजर आता है कि यह पल उनके लिए कितना खास और भावनात्मक था था.

ब्लैक सूट में दिखा रोहित का शानदार अंदा

इस ऐतिहासिक मौके पर रोहित शर्मा बेहद आकर्षक और गरिमामयी अंदाज में नजर आए थे. ब्लैक सूट में सजे रोहित पूरे समारोह के दौरान शांत और विनम्र दिखाई दिए थे. मंच की ओर बढ़ने से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया था. इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्मश्री सम्मान प्राप्त किया था.

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हर सफर में रोहित के साथ रहीं रितिका

क्रिकेट जगत में यह बात किसी से छिपी नहीं है कि रितिका सजदेह सिर्फ रोहित शर्मा की जीवनसाथी ही नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी समर्थक भी हैं. रोहित के करियर के हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर रितिका उनके साथ खड़ी नजर आई हैं. मैदान पर बड़े शतक हों या किसी टूर्नामेंट की जीत, रितिका की भावुक प्रतिक्रियाएं अक्सर सुर्खियां बटोरती रही हैं. पद्मश्री सम्मान के इस गौरवपूर्ण अवसर पर भी उनका गर्व और खुशी फैंस के दिलों को छू गई है.

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Published at : 24 Jun 2026 08:47 AM (IST)
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Ritika Sajdeh Rohit Sharma NARENDRA MODI
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