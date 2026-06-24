कब हुआ था देश में पहला एनकाउंटर? जानिए सबसे पहले किसकी पीठ पर पुलिस ने मारी थी गोली

First Encounter In India: देश में जब भी किसी बड़े अपराधी के खात्मे की बात होती है, तो सबसे पहले एनकाउंटर शब्द की चर्चा तेज होने लगती है. बिहार के भोजपुर में भरत भूषण के एनकाउंटर ने इस वाकये को फिर से गरमा दिया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाकी वर्दी के द्वारा किसी मुजरिम की पीठ या सीने पर दागी गई गोली का इतिहास क्या है? चलिए जानते हैं कि आखिर देश में पहला एनकाउंटर आखिर कब हुआ था.

जब मुंबई पर था गैंगस्टर का कब्जा

साल 1980 के दशक में मायानगरी मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था. उस दौर में पुलिस अकादमी से निकलने वाले हर नए सिपाही का सपना होता था कि उसकी तैनाती मुंबई में हो जाए. इसका कारण था वहां की चमक-धमक, पैसा और ताकत. लेकिन इस चमक-धमक के पीछे गहरा अंधेरा भी था. उस वक्त शहर में किडनैपिंग, सुपारी लेकर हत्या करना और व्यापारियों से रंगदारी वसूलना रोज की बात बन चुकी थी. करीम लाला, बाबू रमेश और बड़ा राजन जैसे खूंखार गैंगस्टर शहर पर राज करने के लिए आपस में लड़ रहे थे. पठान गैंग और दाऊद इब्राहिम के बीच की जंग ने आम जनता का जीना मुहाल कर रखा था और लोग पुलिस की लाचारी से बुरी तरह परेशान थे.

कॉलेज का होनहार छात्र बना खूंखार डॉन

इसी खौफनाक माहौल के बीच दुनिया में एक नाम तेजी से उभरकर सामने आया और वो था- मनोहर अर्जुन सुर्वे, जिसे दुनिया में मान्या सुर्वे के नाम से जाना जाता था. मुंबई में जन्मा मान्या पढ़ाई-लिखाई में काफी अच्छा था, लेकिन किस्मत उसे जुर्म की गलियों में लेकर चली गई. उसे इस दलदल में धकेलने वाला उसका भाई भार्गव दादा था. सा 1969 में एक कत्ल के इल्जाम में दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई औक मान्या को पुणे की यरवदा जेल में भेज दिया गया. जेल की सलाखें भी उसके हौसले नहीं तोड़ सकीं. वहां उसने अपने विरोधी गैंग के लोगों की पिटाई शुरू कर दी. उसकी दहशत देखकर उसे रत्नागिरी जेल शिफ्ट कर दिया गया, जहां से वह बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती हुआ और वहां से फरार हो गया.

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गैंगस्टर के लिए तैयारी हुई पुलिस की स्पेशल एनकाउंटर स्क्वाड

जेल से भागने के बाद मान्या सुर्वे दोबारा मुंबई लौटा तो उसने अपना एक नया गैंग खड़ा कर लिया. वह इतना बैखौफ हो चुका था कि माना जाता था कि दाऊद इब्राहिम के भाई की हत्या में भी उसका हाथ था. मान्या का आतंक मुंबई में इस कदर बढ़ चुका था कि मुंबई पुलिस की साख दांव पर लग गई थी. इसी चुनौती से निपटने के लिए मुंबई पुलिस ने मेक्सिको पुलिस की तर्ज पर देश की पहली एनकाउंटर स्क्वाड का गठन किया गया, जिसे बाद में क्राइम ब्रांच कहा जाने लगा. इस खतरनाक ऑपरेशन की जिम्मेदारी पुलिस अफसर राजा तांबट और इशाकर बागवान को सौंपी गई, जो कि लगातार मान्या की तलाश में दिन-रात एक कर रहे थे.

और फिर हुआ देश का पहला एनकाउंटर

आखिरकार मान्या सुर्वे को ढूंढते हुए वह दिन भी आया जब पुलिस को उसका सटीक ठिकाना पता चल गया. 11 जनवरी 1982 को पुलिस को दाऊद गैंग से गुप्त सूचना मिली कि मान्या वडाला के आंबेडकर कॉलेज के पास एक ब्यूटी सैलून में आने वाला है. दोपहर करीब डेढ़ बजे ब्रांच के 18 जांबाज पुलिस ऑफिसर तीन अलग-अलग टीमों में बंटकर जाल बिछा चुके थे. कुछ ही देर में वहा पर मान्या टैक्सी से उतरा. पुलिस ने बिना वक्त गंवाए उसे चारों तरफ से घेर लिया. इससे पहले कि मान्या बंदूक निकाल पाता, पुलिस की पांच गोलियां उसके सीने और कंधे को पार कर गईं. इसके बाद उसको अस्पताल ले जाया जाने लगे, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया.

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