‘पंचायत’ के ‘भूषण’ और ‘बिनोद’ के फैन हैं पीएम मोदी, देखते ही मिलाया हाथ, वीडियो भी की शेयर

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी‘पंचायत’ स्टार्स के फैन हैं पीएम मोदी, देखते ही मिलाया हाथ, ‘बनराकस’ से पूछा- 'बिनोद सुनता है ना कि नहीं'

‘पंचायत’ स्टार्स के फैन हैं पीएम मोदी, देखते ही मिलाया हाथ, ‘बनराकस’ से पूछा- 'बिनोद सुनता है ना कि नहीं'

PM Modi Meet Panchayat Stars: पीएम मोदी ने बीते दिन पंचायत स्टार्स दुर्गेश कुमार और अशोक पाठक संग मुलाकात की. पीएम ने इसकी वीडियो भी शेयर की है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 24 Jun 2026 10:40 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगता है अमेजन प्राइम वीडियो के मोस्ट पॉपुलर शो 'पंचायत' के बड़े फैन हैं. मंगलवार को रिपब्लिक समिट में 'पंचायत' के स्टार्स से मिलकर पीएम काफी खुश नजर आए. उन्होंने सीरीज में भूषण का किरदार निभाने वाले दुर्गेश कुमार विनोद का रोल निभाने वाले अशोक पाठक के साथ मुलाकात की और इसकी वीडियो भी शेयर की है.

'पंचायत' के स्टार्स से मिले पीए मोदी
पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर की, जिसमें वे 'पंचायत' के स्टार्स से बातचीत करते दिख रहे हैं. इस दौरान पैन इंडिया स्टार राम चरण और उनकी पत्नी उपासना कोनिडेला भी वहां मौजूद थीं. पीएम मोदी ने 'पंचायत' के स्टार्स से हंसकर हाथ मिलाया और इस दौरान दुर्गेश और अशोक दोनों ही मुस्कुराते हुए दिखे. दिलचस्प बात ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रील के लिए इस हिट शो के थीम सॉन्ग को चुना, जो रिलीज़ होने के बाद से ही वायरल हो रहा है. साथ ही मजेदार रील के कैप्शन में लिखा, "बिनोद के साथ कुछ पल."

 

 
 
 
 
 
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फैन्स का रिएक्शन
पीएम मोदी के रील शेयर करने पर अशोक पाठक ने र कमेंट करते हुए हिंदी में लिखा, "प्यार और आशीर्वाद के लिए आभारी हूं." वहीं फैन्स ने इस प्यारी बातचीत पर रिएक्शन दिया और कमेंट्स किए. 'द वायरल फीवर' के एक कमेंट में लिखा था, "इस साल की यह अनएक्सपेक्टेड और प्यारी मुलाकात बहुत पसंद आई." एक और यूज़र ने कहा, "इस साल का सबसे अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन." शो का ज़िक्र करते हुए एक दूसरे यूज़र ने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा, "अब होगा फुलेरा का विकास."


‘पंचायत’ स्टार्स के फैन हैं पीएम मोदी, देखते ही मिलाया हाथ, ‘बनराकस’ से पूछा- 'बिनोद सुनता है ना कि नहीं

भूषण और बिनोद पंचायत के पॉपुलर किरदार हैं
भूषण (जिन्हें अक्सर "बनराकस" कहा जाता है) और बिनोद, प्राइम वीडियो की हिट कॉमेडी-ड्रामा सीरीज़ 'पंचायत' के पॉपुलर किरदार हैं. हालांकि फुलेरा गांव में उनकी शुरुआत सपोर्टिंग विलेन के तौर पर हुई थी, लेकिन उनकी कॉमिक टाइमिंग और अलग पर्सनैलिटी ने उन्हें फैन्स का फेवरेट बना दिया.

दुर्गेश कुमार और अशोक पाठक के करियर के बारे में
नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा (NSD) के स्टूडेंट रहे दुर्गेश को 2014 में इम्तियाज़ अली की फ़िल्म 'हाईवे' से पहचान मिली. इसके बाद वे 'सुल्तान', 'संजू', 'धड़क' और 'भक्षक' जैसी फ़िल्मों में नज़र आए. 'पंचायत' में उन्होंने एक सपोर्टिंग किरदार के तौर पर शुरुआत की थी और सीज़न 3 तक वे इस शो के लीड एक्टर्स में शामिल हो गए. वहीं, अशोक 'बिट्टू बॉस' (2012), 'शंघाई' (2012), '102 नॉट आउट' (2018) और 'अ डेथ इन द गुंज' (2016) जैसी कई बॉलीवुड फ़िल्मों में नजर आ चुके हैं. 'पंचायत' उनके करियर का सबसे अहम रोल साबित हुआ.

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Published at : 24 Jun 2026 10:31 AM (IST)
Tags :
Panchayat PM Narendra Modi Ashok Pathak Durgesh Kumar
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