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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रदुकान पर छोड़ा फोन, गर्मी में पहनी हुडी और नेट किया बंद, इन्हीं सुराग ने खोल दी केतन अग्रवाल हत्या की गुत्थी

दुकान पर छोड़ा फोन, गर्मी में पहनी हुडी और नेट किया बंद, इन्हीं सुराग ने खोल दी केतन अग्रवाल हत्या की गुत्थी

Pune Lohagad Fort Ketan Agarwal Case: किले के CCTV कैमरे में चेतन जब कैद हुआ तब उसने अपना चेहरा नकाब से छिपा रखा था. साथ ही सिर पर हुडी का कैप और हैडफोन एक दम कूल लुक में गर्दन नीचे डाला हुआ दिखाई दे रहा है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 24 Jun 2026 11:36 AM (IST)
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महाराष्ट्र के पुणे के लोनावला स्थित लोहागढ़ में ट्रेकिंग के दौरान कारोबारी परिवार के 24 वर्षीय युवक केतन अग्रवाल (Ketan Agarwal) की मौत एक साजिश के तहत की गई. पहले इस घटना को हादसा माना गया था, लेकिन पुलिस जांच में हत्या का खुलासा हुआ है. सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने इस घटना में हत्या का मामला दर्ज किया है.

यह मामला अब जांच के बाद हत्या में बदल गया है. पुलिस का ध्यान एक असामान्य बात ने खींचा. दरअसल जून की भीषण गर्मी में एक शख्स सर्दियों में पहनी जाने वाली हुडी पहने हुए दिखा. लोहगढ़ फोर्ट के टिकट काउंटर पर लगे सीसीटीवी में यह शख्स 18 जून को कैद हुआ. बाद में इस शख्स की पहचान केतन की मौत की आरोपी मंगेतर सिया गोयल के कथित प्रेमी चैतन चौधरी के रूप में हुई. चेतन इन दोनों का पीछा करते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ. इसके कुछ घंटों बाद केतन की मौत हो गई.

चेतन की संदिग्ध हरकतें देख गहराई जांच

किले के सीसीटीवी कैमरे में चेतन जब कैद हुआ तब उसने अपना चेहरा नकाब से छिपा रखा था. साथ ही सिर पर हुडी का कैप और हैडफोन एक दम कूल लुक में गर्दन नीचे डाला हुआ दिखाई दे रहा है. यह फुटेज देखकर पुलिस को शक हुआ और छानबीन शुरू कर दी. मामले में शक तब और ज्यादा गहरा गया जब पता चला कि चेतन ने केतन की मौत वाले दिन अपना फोन दुकान पर ही छोड़ गया था. साथ ही उसने इंटरनेट सर्विस भी बंद कर रखी थी. 

जांचकर्ताओं ने चेतन को हुडी पहने हुए जब देखा उसके बाद घटनास्थल के मौसम की जानकारी जुटाई. साथ ही वहां के तापमान का पता किया तो उस समय 33 डिग्री तापमान था. जिस भीषण गर्मी में चेतन हुडी पहने हुए था. इससे सवाल उठने लगे कि ऐसी गर्मी हुडी कौन पहनता है. 18 जून को सिया और चेतन का ग्रुप लोहागढ़ फोर्ट पहुंचा, लेकिन चेतन तब तक उनके साथ नहीं था. 

इस समय चेतन ने इंटरनेट बंद किया, अपना फोन दुकान पर ही छोड़ा और अन्य कर्मचारी का फोन ले गया. उसका फोन सुबह 7 बजे से शाम 5:40 तक बंद ही रहा. इसका खुलासा होते ही पुलिस का शक और गहराता गया. इसके बाद पुलिस घटना वाले दिन चेतन के नंबर पर जितने भी फोन कॉल्स आए उन सभी की जांच की. जिसमें चेतन की जगह उन सभी कॉल्स को कर्मचारियों ने उठाया.

डिजिटल रिकॉर्ड और हजारों कॉल्स की जांच के बाद हुआ खुलासा

पुलिस ने सीसीटीवी मिलने के बाद अपनी जांच तेज कर दी. कॉल रिकॉर्ड से लेकर सभी डिजिटल सबूतों पर फोकस किया. जिसमें सिया और चेतन की बातचीत का खुलासा हुआ. इसमें अधिकारियों को दोनों के बीच हुई हजारों कॉल्स मिलीं जिसमें घंटों तक बातचीत हुई थी. 

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 24 Jun 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS Ketan Agarwal
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