महाराष्ट्र के पुणे के लोनावला स्थित लोहागढ़ में ट्रेकिंग के दौरान कारोबारी परिवार के 24 वर्षीय युवक केतन अग्रवाल (Ketan Agarwal) की मौत एक साजिश के तहत की गई. पहले इस घटना को हादसा माना गया था, लेकिन पुलिस जांच में हत्या का खुलासा हुआ है. सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने इस घटना में हत्या का मामला दर्ज किया है.

यह मामला अब जांच के बाद हत्या में बदल गया है. पुलिस का ध्यान एक असामान्य बात ने खींचा. दरअसल जून की भीषण गर्मी में एक शख्स सर्दियों में पहनी जाने वाली हुडी पहने हुए दिखा. लोहगढ़ फोर्ट के टिकट काउंटर पर लगे सीसीटीवी में यह शख्स 18 जून को कैद हुआ. बाद में इस शख्स की पहचान केतन की मौत की आरोपी मंगेतर सिया गोयल के कथित प्रेमी चैतन चौधरी के रूप में हुई. चेतन इन दोनों का पीछा करते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ. इसके कुछ घंटों बाद केतन की मौत हो गई.

चेतन की संदिग्ध हरकतें देख गहराई जांच

किले के सीसीटीवी कैमरे में चेतन जब कैद हुआ तब उसने अपना चेहरा नकाब से छिपा रखा था. साथ ही सिर पर हुडी का कैप और हैडफोन एक दम कूल लुक में गर्दन नीचे डाला हुआ दिखाई दे रहा है. यह फुटेज देखकर पुलिस को शक हुआ और छानबीन शुरू कर दी. मामले में शक तब और ज्यादा गहरा गया जब पता चला कि चेतन ने केतन की मौत वाले दिन अपना फोन दुकान पर ही छोड़ गया था. साथ ही उसने इंटरनेट सर्विस भी बंद कर रखी थी.

जांचकर्ताओं ने चेतन को हुडी पहने हुए जब देखा उसके बाद घटनास्थल के मौसम की जानकारी जुटाई. साथ ही वहां के तापमान का पता किया तो उस समय 33 डिग्री तापमान था. जिस भीषण गर्मी में चेतन हुडी पहने हुए था. इससे सवाल उठने लगे कि ऐसी गर्मी हुडी कौन पहनता है. 18 जून को सिया और चेतन का ग्रुप लोहागढ़ फोर्ट पहुंचा, लेकिन चेतन तब तक उनके साथ नहीं था.

इस समय चेतन ने इंटरनेट बंद किया, अपना फोन दुकान पर ही छोड़ा और अन्य कर्मचारी का फोन ले गया. उसका फोन सुबह 7 बजे से शाम 5:40 तक बंद ही रहा. इसका खुलासा होते ही पुलिस का शक और गहराता गया. इसके बाद पुलिस घटना वाले दिन चेतन के नंबर पर जितने भी फोन कॉल्स आए उन सभी की जांच की. जिसमें चेतन की जगह उन सभी कॉल्स को कर्मचारियों ने उठाया.

डिजिटल रिकॉर्ड और हजारों कॉल्स की जांच के बाद हुआ खुलासा

पुलिस ने सीसीटीवी मिलने के बाद अपनी जांच तेज कर दी. कॉल रिकॉर्ड से लेकर सभी डिजिटल सबूतों पर फोकस किया. जिसमें सिया और चेतन की बातचीत का खुलासा हुआ. इसमें अधिकारियों को दोनों के बीच हुई हजारों कॉल्स मिलीं जिसमें घंटों तक बातचीत हुई थी.

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