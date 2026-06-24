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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजShort Circuit:  क्या होता है शॉर्ट सर्किट, कहीं आपके घरों में तो नहीं है इसका खतरा? इन चीजों से करें पहचान

Short Circuit:  क्या होता है शॉर्ट सर्किट, कहीं आपके घरों में तो नहीं है इसका खतरा? इन चीजों से करें पहचान

Short Circuit:  शॉर्ट सर्किट ऐसी स्थिति होती है, जब बिजली अपने तय रास्ते के बजाय कम प्रतिरोध वाले किसी दूसरे रास्ते से बहने लगती है. आमतौर पर यह तब होता है, जब दो तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 24 Jun 2026 11:31 AM (IST)
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Short Circuit: लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग ने पूरे देश को झकझोर दिया है. इस हादसे में कई छात्र-छात्राओं की जान चली गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए. इस घटना ने एक बार फिर लोगों का ध्यान घरेलू बिजली सुरक्षा की ओर खींचता है. दरअसल आज के समय में बिजली के बिना जिंदगी की कल्पना करना मुश्किल है. घरों में एसी, फ्रिज, टीवी, गीजर, वाशिंग मशीन, मोबाइल चार्ज और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारी रोजाना की जरूरत बन चुके हैं. लेकिन इन सुविधाओं के साथ एक बड़ा खतरा भी जुड़ा होता है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं यह खतरा शॉर्ट सर्किट का है. ऐसे में चलिए अब आपको को बताते हैं कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है और कई आपके घर में भी तो इसका खतरा नहीं है.  ऐसे में कौन से संकेत को भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. 

आखिर क्या होता है शॉर्ट सर्किट? 

शॉर्ट सर्किट ऐसी स्थिति होती है, जब बिजली अपने तय रास्ते के बजाय कम प्रतिरोध वाले किसी दूसरे रास्ते से बहने लगती है. आमतौर पर यह तब होता है, जब दो तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं. वायरिंग की इंसुलेशन खराब हो जाती है या किसी डिवाइस में खराबी आ जाती है. ऐसी स्थिति में अचानक बहुत ज्यादा करंट बनने लगता है, जिससे तार तेजी से गर्म हो जाते हैं. अगर समय रहते समस्या का पता ना चले, तो इससे आग लगने, डिवाइस खराब होने और जान माल के नुकसान का खतरा भी बढ़ जाता है. 

बार-बार एमसीबी ट्रिप होना बड़ा संकेत 

अगर आपके घर में बार-बार फ्यूज उड़ रहा है. एमसीबी लगातार ट्रिप हो रही है, तो इसे सामान्य समस्या समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. किसी विशेष डिवाइस को चालू करते ही बिजली कट जाना है, सुरक्षा स्विच का बार-बार बंद होना हो जाना, वायरिंग में खराबी, ओवरलोड या शार्ट सर्किट हो सकता है. 

जलने की गंध आए तो हो जाए सतर्क 

अगर घर में किसी स्विच बोर्ड, सॉकेट या तार के पास से जलने जैसी गंध महसूस हो रही है, तो यह अंदरूनी शॉर्ट सर्किट का संकेत हो सकता है. कई बार लोग इस तरह की गंध को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह छोटी लापरवाही बड़े हादसे की वजह बन सकती है. 

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ऐसे करें शॉर्ट सर्किट से बचाव 

घर की वायरिंग समय-समय पर जांच कराएं और जरूरत पड़ने पर पुराने तारे बदलवा लें. अच्छी क्वालिटी वाले तार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करें. एक सॉकेट पर जरूरत से ज्यादा लोड न डालें और घरों से बाहर जाते समय एसी, गीजर, आयरन, वाशिंग मशीन और दूसरे डिवाइस के प्लग निकालना न भूलें. इसके अलावा एमसीबी और फ्यूज जैसी सुरक्षा व्यवस्था हमेशा सही स्थिति में होनी चाहिए, क्योंकि यही सिस्टम शॉर्ट सर्किट के दौरान बड़े हादसे को रोकने में मदद करते हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 24 Jun 2026 11:31 AM (IST)
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